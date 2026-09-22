Altos Hornos de México: de motor industrial de Coahuila a una subasta por más de mil millones de dólares

De gigante industrial a empresa en quiebra: AHMSA se prepara para una nueva subasta. REUTERS/Daniel Becerril

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Altos Hornos de México (AHMSA) se encuentra en la etapa final de un proceso que busca definir el futuro de la acerera de Monclova, Coahuila, inactiva desde finales de 2022 y declarada en quiebra en noviembre de 2024.

Después de años de problemas financieros, adeudos y procesos judiciales, seis postores fueron autorizados para participar en una nueva subasta programada para el próximo 25 de septiembre.

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La operación contempla la venta de AHMSA y su filial Minera del Norte (Minosa) como una sola unidad productiva, con el objetivo de conservar el valor de sus instalaciones y activos mineros y abrir la posibilidad de que el complejo vuelva a operar.

El proceso llega después de un primer intento de subasta que no concretó la venta. Ahora, el procedimiento tiene como referencia un avalúo conjunto de hasta 1,326 millones de dólares, mientras que el precio de salida establecido para la audiencia es de 1,127 millones de dólares.

¿Cómo llegó AHMSA a la quiebra?

La situación actual de AHMSA es resultado de varios años de dificultades financieras y operativas.

La acerera acumuló deudas, problemas de liquidez y conflictos judiciales hasta suspender sus operaciones en 2022. REUTERS/Alberto Méndez

La empresa, que durante décadas tuvo un papel central en la actividad industrial de Monclova y la región de Coahuila, comenzó a enfrentar mayores problemas después de la privatización y el crecimiento de sus pasivos.

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Uno de los episodios que marcó su deterioro fue el caso relacionado con la venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El entonces presidente de AHMSA, Alonso Ancira, enfrentó un proceso judicial por esta operación y posteriormente acordó un pago reparatorio con Pemex.

El conflicto se sumó a los problemas de liquidez que enfrentaba la compañía y a las obligaciones acumuladas con distintos acreedores.

La falta de recursos terminó afectando la operación industrial. AHMSA suspendió sus actividades en diciembre de 2022 y, tras el proceso mercantil, un juzgado federal declaró la quiebra de la empresa el 7 de noviembre de 2024.

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El deterioro financiero de AHMSA se prolongó durante varios años y terminó con la suspensión de sus operaciones y la declaración de quiebra. REUTERS / Alberto Méndez/ Foto de archivo

Entre los principales elementos que explican el deterioro de la compañía se encuentran:

La acumulación de deudas y problemas de liquidez.

El conflicto judicial relacionado con Agronitrogenados y Pemex.

Los adeudos con Pemex, CFE, el fisco y proveedores.

La suspensión de operaciones a finales de 2022.

El fracaso de distintos intentos para conseguir una reestructura o inversión que permitiera reactivar la empresa.

Seis postores buscan quedarse con AHMSA y Minosa

Con la declaración de quiebra, la administración de los activos pasó al síndico encargado del concurso mercantil. A partir de entonces comenzaron los avalúos, negociaciones con acreedores y trabajadores y la preparación de un mecanismo para vender el complejo.

El Segundo Juzgado de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó la participación de seis postores en la subasta. Entre ellos se encuentra Argentem Creek Partners, fondo que ya había intentado participar en procesos anteriores relacionados con AHMSA.

El fondo ya había planteado una alternativa para AHMSA y ahora participa en la subasta judicial.

Los otros interesados son Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, Grupo Metals-Mex, Compañía Yepal, Trust Empresarial Mexicano y Octavio Pous Escalante.

Los participantes deben cubrir una garantía de seriedad de 56.3 millones de dólares. El juzgado autorizó además una prórroga de tres días hábiles para completar este requisito.

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La subasta está prevista para el 25 de septiembre de 2026 y contempla la adquisición de la unidad productiva completa. Esto significa que no se permitirán ofertas parciales que excluyan activos o componentes esenciales del complejo.

Argentem Creek vuelve a competir por Altos Hornos

Entre los participantes destaca Argentem Creek Partners, que ya había buscado una solución para AHMSA en años anteriores.

Imagen da archivo. Un letrero con el logotipo de la siderúrgica mexicana Altos Hornos de México (AHMSA) se muestra en su planta en Monclova, en el estado Coahuila, México. 30 de mayo de 2019. REUTERS/Daniel Becerril

En 2023, el fondo planteó una operación que contemplaba asumir pasivos financieros e invertir recursos para reactivar la empresa.

Posteriormente, en 2024, Alonso Ancira transfirió las acciones de AHMSA a Argentem, que llegó a designar una nueva dirección general.

Sin embargo, tras la declaración de quiebra, la administración quedó bajo el control del síndico judicial.

Ahora, Argentem participa nuevamente, aunque bajo un escenario diferente: ya no se trata de una propuesta de reestructura, sino de competir por la adquisición de la empresa dentro de la subasta judicial.

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¿Qué está en juego para los trabajadores de AHMSA?

La venta también está relacionada con los adeudos laborales acumulados durante el proceso de quiebra.

La quiebra dejó pendientes laborales que deberán ser considerados dentro del proceso de venta de AHMSA y Minosa. REUTERS/Daniel Becerril

El juzgado autorizó una lista definitiva de trabajadores afectados de AHMSA y Minosa y estableció una bolsa de 19 mil 248 millones 594 mil pesos correspondiente a créditos laborales preferentes y no preferentes, sujeta a los recursos disponibles.

El pasivo laboral forma parte de las obligaciones que deberán considerarse dentro del proceso de quiebra.

Además de los trabajadores, AHMSA mantiene adeudos con diversos acreedores, entre ellos Pemex, CFE, proveedores y entidades financieras.

La situación laboral se convirtió también en uno de los puntos señalados por el Gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que la situación de los trabajadores debe ser considerada dentro de las soluciones para la empresa y ha expresado su interés en que AHMSA pueda reactivarse.

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La subasta define el siguiente capítulo de AHMSA

La venta de AHMSA y Minosa como unidad productiva busca evitar que los activos sean separados y permitir que el complejo conserve su capacidad industrial.

La subasta del 25 de septiembre será el siguiente paso para definir el futuro de AHMSA y Minosa. EFE/Miguel Sierra

El avalúo conjunto asciende a 1,326 millones de dólares, aunque la subasta partirá de un precio de salida de 1,127 millones.

El ganador tendrá un plazo de 90 días para cubrir el pago correspondiente.

Así, una empresa que durante décadas estuvo vinculada con la actividad económica de Monclova enfrenta ahora una definición judicial sobre su futuro.

Después de casi cuatro años sin producir acero, el siguiente paso dependerá de la subasta, de la oferta que presenten los interesados y de las condiciones bajo las cuales se concrete la operación.

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El proceso no sólo determinará quién puede adquirir los activos de AHMSA y Minosa, sino también qué ocurrirá con una infraestructura industrial que permanece inactiva y con las obligaciones acumuladas durante los años de crisis.

Si quieres, también puedo hacer una segunda versión con un inicio más fuerte y más “clicable”, manteniendo el mismo tono neutral y sin agregar datos.