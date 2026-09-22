Así operaba la red que vendía cédulas colombianas falsas a extranjeros: hay 15 capturados, incluidos tres funcionarios de la Registraduría

Tres funcionarios de la Registraduría fueron capturados por su presunta participación en la expedición irregular de documentos de identidad - crédito Registraduría

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Una red criminal que ofrecía a ciudadanos extranjeros la posibilidad de convertirse fraudulentamente en colombianos quedó expuesta tras un operativo simultáneo en Bogotá, Barranquilla y Neiva.

La investigación terminó con 15 personas capturadas, entre ellas tres funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, señalados de participar presuntamente en la expedición irregular de documentos de identidad.

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la organización tenía como uno de sus principales objetivos a ciudadanos de República Dominicana y Venezuela. Los integrantes de la estructura habrían diseñado un mecanismo para que extranjeros obtuvieran cédulas colombianas mediante procedimientos irregulares y pudieran presentarse ante las autoridades como ciudadanos nacionales.

La organización criminal tenía entre sus víctimas a ciudadanos de República Dominicana y Venezuela - crédito Migración Colombia

La Dijín estableció que el grupo construyó un negocio criminal alrededor de esta práctica. En el caso de los ciudadanos dominicanos, el servicio ofrecido incluía la posibilidad de ser convertidos en colombianos a cambio de pagos que oscilaban entre 2.000 y 5.000 dólares.

La estructura tenía funciones definidas. Algunos integrantes se encargaban de identificar a las posibles víctimas, mientras otros coordinaban su traslado hacia Colombia y les proporcionaban alojamiento. Posteriormente, los extranjeros eran conducidos hasta distintas entidades para completar los trámites necesarios con ayuda de funcionarios públicos.

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Según la investigación, esta intervención permitía que los beneficiarios avanzaran en el proceso de obtención de documentos colombianos y pudieran pasar desapercibidos ante las autoridades. En el caso de algunos dominicanos, los documentos obtenidos fraudulentamente habrían servido para hacerlos pasar como colombianos y facilitar posteriormente su llegada a España.

La investigación estableció que los integrantes de la red cobraban entre 2.000 y 5.000 dólares por facilitar documentos colombianos - crédito Colprensa

El operativo fue resultado de una acción coordinada entre la Registraduría, la Fiscalía General de la Nación, la Dijín de la Policía Nacional, el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos (DSS) y Migración Colombia. Las capturas se realizaron de manera simultánea en las tres ciudades.

Entre los detenidos están un funcionario de la Registraduría Especial de Barranquilla, otro de la Registraduría Distrital de Bogotá y un tercero de la Registraduría Auxiliar de Suba Tibabuyes, en la capital. Los otros capturados corresponden a personas vinculadas con la organización, incluidos ciudadanos de República Dominicana y quien sería su cabecilla.

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Como parte de las medidas adoptadas frente a los hallazgos, la Registraduría Nacional canceló 43 cédulas de ciudadanía que, según la entidad, fueron obtenidas de manera irregular por ciudadanos extranjeros. La decisión hace parte de las acciones encaminadas a evitar que los documentos expedidos fraudulentamente continúen siendo utilizados. La investigación también apunta a posibles conductas relacionadas con el concierto para delinquir y con el uso de mecanismos fraudulentos para facilitar la expedición de documentos colombianos a personas extranjeras.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, destacó la coordinación entre las instituciones que participaron en el procedimiento y señaló que el trabajo conjunto resulta fundamental para enfrentar estas estructuras. “La coordinación interinstitucional permanente es clave para desarticular estas organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico de migrantes y, a su vez, para erradicar cualquier acto de corrupción. En la Registraduría trabajamos a diario para que esta sea una entidad íntegra y transparente, con los más altos niveles de confianza ciudadana”, afirmó Penagos.

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El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, destacó la coordinación entre las autoridades para desarticular la red dedicada a la expedición irregular de documentos - crédito Registraduría Nacional

La entidad indicó que continuará brindando acompañamiento técnico a la Fiscalía, la Policía Nacional y Migración Colombia en las investigaciones relacionadas con hechos similares. Además, reafirmó su compromiso de fortalecer los controles sobre los procesos de identificación y respaldar las acciones de las autoridades contra redes criminales transnacionales que utilicen de manera irregular los sistemas de identificación colombianos.

El caso se suma a información que trascendió en las últimas horas sobre el funcionamiento de esta red y sobre la forma en que sus integrantes habrían utilizado trámites oficiales para facilitar el tránsito de migrantes. La investigación busca establecer el alcance de la estructura y la participación que habría tenido cada uno de sus integrantes en la obtención irregular de documentos.

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