Alito Moreno advierte que llevará censura del INE ante organismos internacionales tras prohibición de llamar ‘narcopartido’ a Morena

Alejandro Moreno acusa censura tras la orden del INE de retirar publicaciones que vinculan a Morena con el crimen organizado y anuncia que el PRI acudirá a organismos internacionales. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

Guardar

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, acusó censura tras la orden del Instituto Nacional electoral (INE) de retirar publicaciones que vinculan a Morena con el crimen organizado y anunció que llevará el caso ante organismos internacionales en Estados Unidos y otras partes del mundo. La resolución prohibió términos como “narcopartido”, “narcorégimen” y “narcodictadura”.

A través de su cuenta en X, Moreno calificó la medida como un intento de “blindar a cualquier costo la reputación del régimen de Morena” y afirmó que “cada vez es más evidente” la presión del “aparato del poder” sobre la autonomía del árbitro electoral.

PUBLICIDAD

La resolución, emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ordenó a Moreno y al PRI un plazo de seis horas, a partir de las 9:00 horas del día hábil siguiente a la notificación, para retirar las publicaciones señaladas. La misma medida se extendió a comités partidistas en Morelos, Chiapas y Tlaxcala.

Moreno señaló por nombre a los consejeros que votaron la medida

El INE ordenó al PRI eliminar publicaciones en donde use "narcopartido" y adjetivos similares contra Morena. Crédito: X/ @MartinFazMora

El dirigente priista identificó a los tres integrantes de la comisión que aprobaron por unanimidad la orden de retiro: Frida Denisse Gómez Puga, Arturo Manuel Chávez López y Jorge Montaño Ventura.

El dirigente subrayó que la medida se aplicó “mediante medidas cautelares, antes de una resolución definitiva sobre el fondo”, en referencia al carácter preventivo de la orden emitida por la autoridad electoral. La resolución se sumó a una determinación previa de julio, cuando el instituto ya había ordenado retirar publicaciones similares por los mismos señalamientos.

PUBLICIDAD

Moreno señaló lo que consideró una contradicción del consejero Arturo Manuel Chávez López. De acuerdo con el dirigente priista, Chávez López reconoció públicamente, durante el arranque del Proceso Electoral 2026-2027, que el INE “no puede garantizar que la delincuencia organizada no influya en la definición de candidaturas”.

El dirigente priista añadió que ese mismo consejero preside la comisión creada por el instituto para atender ese problema. “Reconocen el riesgo, pero quieren restringir a quienes lo denunciamos”, escribió Moreno en su publicación del domingo 21 de septiembre.

El priista sostuvo que la resolución buscó “limitar el debate sobre un problema que la propia autoridad electoral reconoce” y que, según él, “millones de mexicanos enfrentan” y sobre el que existen “investigaciones y acusaciones formales en Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

PRI anunció impugnación y denuncia internacional

Alito Moreno, dirigente nacional del PRI. (Foto: X/@alitomorenoc)

Moreno confirmó que el PRI impugnará la resolución del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Vamos a impugnar esta determinación y a defender nuestra libertad de expresión”, afirmó en su mensaje.

El dirigente adelantó además que el partido llevará el caso “ante organismos internacionales en Estados Unidos y en otras partes del mundo” para documentar lo que calificó como actos de censura por parte de la autoridad electoral mexicana.

“Vamos a exhibir cómo una autoridad electoral que debería garantizar libertades está actuando como brazo ejecutor de Morena para restringir y silenciar a la oposición”, escribió Moreno, hacia el cierre de su publicación en X.

PUBLICIDAD

El origen de la disputa entre el PRI y Morena

La resolución derivó de una queja presentada por Morena, que señaló una presunta reincidencia de Moreno en este tipo de publicaciones pese a medidas cautelares dictadas previamente.

El INE ordenó retirar publicaciones contra Morena, pero rechazó otras solicitudes planteadas en la denuncia.

La denuncia también incluyó a la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano; al coordinador parlamentario Rubén Moreira, y al representante priista ante el INE, Emilio Suárez Licona.

De acuerdo con la queja, los contenidos cuestionados se publicaron entre el 30 de julio y el 13 de agosto, periodo en el que Moreno continuó con señalamientos que relacionaron al PRI con grupos delictivos. Morena argumentó que estas expresiones constituyen calumnia electoral cuando atribuyen delitos o vínculos criminales sin sentencias firmes que los acrediten.

PUBLICIDAD

El INE, sin embargo, rechazó otras solicitudes de Morena, entre ellas el retiro de promocionales de radio y televisión, así como entrevistas en las que Moreno abordó estos señalamientos. Esa diferencia se explicó porque las medidas cautelares aprobadas se concentraron únicamente en las publicaciones identificadas dentro de la denuncia.

Moreno remató su mensaje con una frase de cierre: “Al PRI no le van a imponer un silencio cómplice mientras México se cae a pedazos”.