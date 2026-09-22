Por qué controlar cinco factores de salud a los 40 años permite vivir más tiempo y con mayor autonomía: qué reveló un estudio

Un estudio de más de 50 años vinculó la salud cardiovascular en la mediana edad con una vejez más larga y con mayor bienestar (Imagen ilustrativa Infobae)

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El bienestar en los adultos mayores no se define a los 70 ni a los 80 años. En muchos casos, se determina bastante antes, cuando ese momento todavía parece lejano. Eso es lo que sugiere un estudio en Finlandia que siguió durante más de 50 años a casi 2.700 hombres y encontró una conclusión clara: mantener un bajo riesgo cardiovascular con el paso de los años se asoció con más años de vida y con un mejor estado físico y emocional.

La investigación, liderada por Timo Strandberg en la Universidad de Helsinki, analizó a casi 2.700 hombres y encontró que quienes tenían mejores indicadores en la mediana edad no solo vivieron más, sino que llegaron en mejores condiciones a edades avanzadas.

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Tener buenos indicadores a los 40 se asoció con una vejez más larga y más estable

El trabajo, publicado en la European Journal of Preventive Cardiology, siguió a los participantes desde las décadas de 1960 y 1970 hasta el final de sus vidas. Al comienzo del estudio, todos tenían en promedio 42 años y presentaban buen estado de salud. A partir de allí, los investigadores midieron cinco variables ligadas al riesgo cardiovascular: tabaquismo, índice de masa corporal, presión arterial, colesterol y glucosa en sangre.

Los hombres con mejores indicadores a los 42 años tuvieron más posibilidades de llegar a los 90 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación que observaron fue clara. Entre los hombres con valores favorables en los cinco factores, el 42 % llegó a los 90 años. En cambio, solo el 7 % de quienes registraban valores desfavorables en todos esos indicadores alcanzó esa edad. En términos simples, el estudio mostró que el estado de salud en la mitad de la vida puede influir de manera importante en cómo se envejece décadas después.

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Ese punto fue central para los autores. Según explicó Strandberg: “El dicho popular reza que o se vive una vida corta y placentera, o una larga y desagradable. Este estudio indica que los estilos de vida saludables pueden añadir años y capacidad funcional a la vida”.

El seguimiento no midió solo longevidad, también fragilidad, felicidad y calidad de vida

Una de las particularidades del estudio es que no se limitó a contar cuántos años vivieron los participantes. En 2007, cuando los hombres que seguían con vida tenían una edad promedio de 79 años, el equipo evaluó otros aspectos de la vejez: fragilidad, calidad de vida relacionada con la salud, bienestar psicológico y sensación de felicidad.

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El tabaquismo, el peso, la presión arterial, el colesterol y la glucosa fueron los cinco factores evaluados (Freepik)

La fragilidad, dicho de forma sencilla, es una condición en la que una persona mayor tiene menos reserva física y más vulnerabilidad frente a enfermedades, caídas o pérdida de autonomía. En este trabajo, la diferencia entre grupos también fue marcada. Solo el 2 % de los hombres con resultados positivos en los cinco factores presentó fragilidad en la vejez, mientras que entre quienes tenían malos valores en todos esos indicadores, la proporción trepó a una cuarta parte.

Además, el grupo con mejores mediciones en la mediana edad mostró niveles más altos de bienestar psicológico y de satisfacción con la vida.

Los cinco factores estudiados son conocidos y se pueden controlar

Los indicadores elegidos por los investigadores no fueron extraños ni difíciles de medir. Se trata de variables que aparecen de forma habitual en controles médicos: fumar o no fumar, el índice de masa corporal, la presión arterial, el colesterol y la glucosa en sangre. El índice de masa corporal, por ejemplo, es una relación entre peso y talla que se usa para estimar si una persona tiene un peso adecuado, bajo o elevado para su estatura.

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Para Strandberg, una de las fortalezas del estudio es justamente que se enfoca en factores comunes y modificables. “El índice de masa corporal, el tabaquismo, el colesterol, la presión arterial y la glucosa en sangre pueden medirse y controlarse. Si no es mediante cambios en el estilo de vida, entonces con medicamentos seguros y, en su mayoría, económicos”, afirmó.

La investigación siguió a casi 2.700 hombres finlandeses desde las décadas de 1960 y 1970 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese planteo tiene una implicación práctica. Los resultados no apuntan a un tratamiento complejo o excepcional, sino a medidas conocidas en medicina preventiva. Hacer actividad física, evitar el cigarrillo, controlar la presión, revisar el colesterol y vigilar la glucosa son acciones frecuentes en cualquier sistema de salud. La diferencia, según este seguimiento, es que sus efectos pueden sentirse muchas décadas más tarde.

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Los estudios sobre envejecimiento suelen enfrentar un problema: requieren mucho tiempo para mostrar resultados sólidos. En este caso, el seguimiento superó los 50 años, algo poco habitual en investigaciones de este tipo. Esa duración permitió comparar no solo quiénes vivieron más, sino también cómo vivieron en la etapa final de su vida.

“Llevamos mucho tiempo interesados en esta cuestión, mientras que en muchos lugares el tema apenas ahora está recibiendo atención. La fortaleza de este estudio radicó en un seguimiento que se extendió hasta el final de la vida”, sostuvo Timo Strandberg, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Helsinki y del Hospital Universitario HUS.

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El dato importa porque durante años muchas investigaciones se concentraron en una sola pregunta: si los hábitos saludables permiten vivir más tiempo. Este trabajo intentó responder otra, algo distinta y más concreta: si esos hábitos ayudan a llegar mejor a la vejez. O, dicho de otro modo, si agregan calidad a los años y no solo años al calendario.

Los participantes con mejores mediciones también reportaron mayor bienestar psicológico y satisfacción con la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio refuerza la idea de actuar antes de que aparezcan los problemas

A medida que las poblaciones envejecen, crece también la presión sobre los sistemas de cuidado y salud. En ese contexto, los resultados del seguimiento en Finlandia aportan un argumento adicional a favor de la prevención temprana. El mensaje de los investigadores es que los factores de riesgo deben abordarse antes de que aparezcan complicaciones visibles.

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Esa prevención temprana implica actuar cuando una persona todavía se siente sana. Controlar la glucosa en sangre, por ejemplo, permite detectar alteraciones vinculadas con la diabetes antes de que causen daño. Algo parecido ocurre con la hipertensión o con el colesterol elevado, que muchas veces no dan síntomas al principio, pero con el tiempo aumentan la probabilidad de enfermedad cardiovascular.

Los autores plantean así una idea directa: la salud en la vejez no empieza a definirse a los 70 u 80 años, sino mucho antes. En este seguimiento de más de cinco décadas, los hombres con mejores valores en cinco indicadores básicos no solo sumaron más años, sino que conservaron mejor su autonomía y su bienestar. Esa fue, precisamente, la señal que dejó uno de los estudios más extensos sobre salud cardiovascular y envejecimiento publicados en los últimos años.

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