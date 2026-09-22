Una enfermedad crónica causa ataques repentinos de sueño: la mitad de los pacientes no sabe que la tiene

La edición 2026 del Día Mundial de la Narcolepsia busca mejorar el reconocimiento temprano, reducir el estigma y facilitar el diagnóstico y tratamiento (Magnific)

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Cada 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Narcolepsia, una fecha que busca visibilizar un trastorno neurológico crónico capaz de provocar somnolencia intensa y episodios de sueño involuntario durante tareas cotidianas, incluso al trabajar, comer o conducir.

La jornada se celebra cada año desde una iniciativa internacional de organizaciones de pacientes. En 2026, la conmemoración llega a su octava edición y pone el foco en la necesidad de mejorar el reconocimiento temprano de la enfermedad, reducir el estigma y facilitar el acceso a diagnóstico y tratamiento, según World Narcolepsy Day.

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Qué es la narcolepsia

La narcolepsia no implica necesariamente dormir más horas que el resto de las personas. El problema central es la dificultad para sostener la vigilia durante períodos prolongados y la alteración del ciclo normal de sueño, en especial de la fase de movimientos oculares rápidos, conocida como sueño MOR o REM.

La somnolencia puede aparecer en momentos de escasa actividad, aunque también durante una conversación, una comida o una tarea laboral. La somnolencia diurna excesiva suele ser el primer signo, pero el diagnóstico puede demorarse porque el cansancio se atribuye a falta de descanso, estrés u otros trastornos del sueño.

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La narcolepsia altera la vigilia y el sueño REM, aunque no implica necesariamente dormir más horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la mitad de las personas con narcolepsia nunca recibe un diagnóstico: “Incluso si lo reciben, puede ser años después de que aparezcan los síntomas”.

Síntomas de la narcolepsia, ataques de sueño, cataplejia y parálisis del sueño

Los síntomas varían entre pacientes y no todas las personas presentan el mismo cuadro. La somnolencia diurna extrema puede traducirse en ataques de sueño repentinos que duran desde unos minutos hasta media hora. Tras despertar, la persona puede sentirse recuperada por un período breve, aunque el sueño vuelve a aparecer.

Otro síntoma asociado es la cataplejia, una pérdida súbita del tono muscular que puede estar provocada por emociones intensas, como la risa, la alegría, el miedo o la sorpresa. Puede manifestarse con debilidad en las piernas, caída de la cabeza, dificultad para hablar o, en cuadros más intensos, una caída al suelo sin pérdida de conciencia.

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Según la Clínica Mayo, la narcolepsia tipo 1 incluye cataplejia, mientras que la tipo 2 no la presenta. También pueden ocurrir parálisis del sueño, alucinaciones vívidas al dormirse o despertar y conductas automáticas, cuando una persona continúa una actividad durante un episodio breve de sueño pero después no recuerda lo que hizo.

La causa exacta de la narcolepsia no se conoce en todos los casos. En quienes presentan narcolepsia tipo 1, suele detectarse una baja concentración de orexina, también llamada hipocretina, una sustancia cerebral que ayuda a regular el estado de alerta y el sueño REM.

Los ataques de sueño por narcolepsia pueden durar desde minutos hasta media hora y reaparecer tras un breve período de recuperación

De acuerdo con MedlinePlus, la pérdida de las células que producen esta sustancia podría estar relacionada con una respuesta autoinmunitaria, en la cual el sistema inmunitario ataca por error tejidos sanos. La predisposición genética también puede influir, aunque el riesgo de transmisión de padres a hijos es bajo.

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La enfermedad suele comenzar entre la adolescencia y los 30 años, aunque puede aparecer antes o después. MedlinePlus indica que muchas personas con narcolepsia tienen niveles reducidos de hipocretina y que algunos genes se han asociado con el trastorno.

Cómo se diagnostica la narcolepsia con estudios del sueño

No existe una prueba única que permita identificar la narcolepsia sin analizar otros posibles motivos de la somnolencia. El proceso comienza con la historia clínica, la revisión de los síntomas y un examen físico.

Entre los estudios que pueden indicarse figura la polisomnografía nocturna, que registra actividad cerebral, movimientos oculares, respiración, frecuencia cardíaca y actividad muscular. Este examen ayuda a descartar afecciones como la apnea del sueño.

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Según Harvard Health Publishing, la evaluación suele completarse con una prueba de latencias múltiples del sueño. Durante el día, se ofrecen varias oportunidades para dormir y se mide cuánto tarda la persona en conciliar el sueño y si entra rápidamente en la fase REM.

La narcolepsia no tiene cura, pero los medicamentos, los horarios regulares y las siestas cortas pueden controlar los síntomas y reducir riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con narcolepsia pueden dormirse en unos cinco minutos o menos, mientras que una persona descansada suele tardar más.

Tratamiento de la narcolepsia, medicamentos y hábitos para controlar los síntomas

La narcolepsia es una enfermedad de por vida y no tiene cura, pero sus síntomas pueden controlarse. El tratamiento se adapta a cada caso e incluye medicamentos para reducir la somnolencia, tratar la cataplejia o mejorar otros síntomas relacionados con el sueño.

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Además, los especialistas recomiendan establecer horarios regulares para acostarse y levantarse, planificar siestas cortas durante el día y evitar sustancias que empeoren la somnolencia o interfieran con el descanso nocturno, como el alcohol.

Harvard Health Publishing destaca que los fármacos estimulantes o promotores de la vigilia pueden aliviar parcialmente la somnolencia diurna, mientras que otros tratamientos se utilizan para la cataplejia y la parálisis del sueño. El acompañamiento psicológico también puede ser útil frente al impacto social, académico o laboral del trastorno.

El diagnóstico de la narcolepsia combina la historia clínica con polisomnografía y pruebas de latencias múltiples del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de dormirse sin aviso eleva el riesgo de accidentes de tránsito, caídas, quemaduras y lesiones en el trabajo. Por ese motivo, las personas con síntomas sin control deben consultar con un profesional de salud antes de conducir, operar maquinaria o realizar actividades que puedan ponerlas en riesgo.

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La Clínica Mayo recomienda consultar con un profesional de atención médica cuando la somnolencia diurna afecta la vida personal o laboral.

La somnolencia diurna que interfiere con la vida laboral, educativa o personal requiere una consulta médica. Una evaluación adecuada permite descartar otras causas, definir un tratamiento y establecer medidas de seguridad acordes a cada situación.