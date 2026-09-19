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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: Sheinbaum admite que el crimen organizado se infiltró entre pobladores de Guerrero

La presidenta explicó que el gobierno federal busca pacificar las zonas afectadas por la violencia, facilitar el regreso de familias desplazadas

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El feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera volvió a dominar la agenda de seguridad en México este viernes, cuando Francisco Javier “El Trompas” fue vinculado a proceso ante la jueza Alma Patricia Salas por el crimen cometido el 12 de septiembre en Cuautla, Morelos. La audiencia arrancó con retraso por complicaciones en el traslado del imputado desde el penal de Atlacholoaya.

En Guerrero, la Fiscalía General del Estado abrió cuatro carpetas de investigación tras los ataques del 17 de septiembre en Mochitlán y Quechultenango, donde pobladores retuvieron y agredieron a elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. El saldo fue de tres vehículos oficiales con impactos de bala, ocho policías lesionados y dos civiles heridos.

En Sinaloa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó una mesa de trabajo en Mazatlán junto con la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava y los titulares de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, en respuesta al repunte de homicidios registrado en el puerto.

En la frontera norte, la Agencia Nacional de Aduanas de México decomisó más de 1.357 toneladas de metanfetamina y 10 kilos de fentanilo en la Aduana de Tijuana, en un cargamento que tenía como destino Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa Nacional también reportó la inhabilitación de cuatro drones en el marco de la operación binacional “Águila Alta” y la detención de un presunto operador de cruce ilegal de migrantes.

Además, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desclasificó las declaraciones patrimoniales del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán —que habían sido reservadas hasta 2030— y las de los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna. A continuación, las noticias de este sábado.

13:01 hsHoy

Sheinbaum reconoce infiltración del crimen organizado entre pobladores de Guerrero

La presidenta explicó que el gobierno federal busca pacificar las zonas afectadas por la violencia, facilitar el regreso de familias desplazadas

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoce la infiltración del crimen organizado en la zona alta de Guerrero (Crédito: Facebook - IRZA Agencia de Noticias)
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoce la infiltración del crimen organizado en la zona alta de Guerrero (Crédito: Facebook - IRZA Agencia de Noticias)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que Guerrero enfrenta una situación particular por la presencia de grupos delictivos, especialmente en la región de La Montaña, donde algunas organizaciones criminales han logrado vincularse con sectores de la población.

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