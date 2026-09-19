Maru Campos y Sheinbaum tuvieron diálogo “franco” en privado, donde reconoció que habrá “mejoras” en materia de seguridad

La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, emite un mensaje después de encuentro con la presidenta de México. (Redes sociales)

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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, emitió un comunicado luego del encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde destacó que ambas reconocieron que en los últimos meses han tenido diferencias en materia de seguridad.

A través de la grabación de poco más de un minuto, la mandataria estatal recalcó que ella fue quien buscó la reunión con la Sheinbaum, ya que días previos a su arribo le envió una carta donde le “pedía una reunión aprovechando su visita a Ciudad Juárez para tratar temas de relevancia para nuestro querido estado”.

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Después de meses distanciadas, Sheinbaum y Campos se reunieron

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum llegara al estado fronterizo este 19 de septiembre de 2026, se reunió en privado con la gobernadora tras meses de “diferencias sobre lo que estamos haciendo en materia de seguridad desde Chihuahua”.

Campos sostuvo que ambas hablaron y se escucharon con “franqueza” y “firmeza”, destacó el reconocimiento de mejorar los “canales de comunicación sin que renunciemos a nuestras convicciones y a las posiciones que ambas defendemos”.

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