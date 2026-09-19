La República Democrática del Congo inició una vacunación contra el ébola en Bunia, epicentro del brote

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo registró 7.541 casos confirmados, 3.639 muertes y 1.823 recuperados desde mayo de 2026 (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)

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La República Democrática del Congo comenzó a vacunar contra el ébola a los trabajadores sanitarios y al personal de primera línea en la ciudad de Bunia, epicentro del brote provocado por el virus Bundibugyo, con una campaña destinada a proteger a quienes atienden a los pacientes y participan en las tareas de respuesta.

Las autoridades priorizan a médicos, enfermeros, equipos de ambulancias, trabajadores de laboratorios, personal de vigilancia epidemiológica y otros profesionales expuestos de forma directa al virus y buscarán inmunizar a 20.000 personas durante un periodo de entre seis y nueve meses.

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Las cifras oficiales registraron este sábado 7.541 casos confirmados, 3.639 muertes y 1.823 recuperados desde que se detectó la epidemia en mayo de 2026

El operativo utilizó dosis de Ervebo, una vacuna aprobada contra la enfermedad causada por la cepa Zaire del ébola, distinta del virus Bundibugyo que provocó la actual epidemia. Las autoridades sanitarias recurrieron al producto bajo un programa de uso compasivo, que permite administrar un medicamento en una emergencia grave aunque no cuente con una autorización específica para esa variante del virus.

La República Democrática del Congo autorizó 70.000 dosis para la respuesta sanitaria. De ese total, 50.000 se destinarán al personal médico y a los equipos desplegados en las zonas de transmisión. Las 20.000 dosis restantes quedaron reservadas para un ensayo clínico que busca determinar si la vacuna ofrece protección frente al virus Bundibugyo.

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La campaña contra el ébola priorizó a médicos y trabajadores de primera línea en Ituri y Kivu del Norte (Reuters)

La vacunación ya se extendió el mes pasado a Kisangani, en la provincia de Tshopo. Ese primer despliegue contempló 14 zonas sanitarias distribuidas entre Bas-Uele y Haut-Uele, en un intento por reforzar la protección de los trabajadores que intervienen en las áreas con riesgo de expansión.

Por su parte, Médicos Sin Fronteras advirtió que la reducción de pacientes en algunos centros de tratamiento no significó el control de la epidemia. La organización señaló que la transmisión perdió fuerza en algunos focos iniciales de Ituri, pero los nuevos casos continuaron apareciendo en otras zonas del país.

Ubangi del Sur se convirtió recientemente en la séptima provincia afectada. A la vez, Kivu del Norte concentra cerca de la mitad de los nuevos contagios confirmados y registró un aumento de la positividad en las pruebas de diagnóstico. La llegada del virus a áreas con menos recursos sanitarios elevó las dificultades para detectar enfermos, aislar contactos y cortar las cadenas de transmisión.

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Un trabajador sanitario toma la temperatura de una mujer que pasa por el puesto de control de Kivu del Norte (Reuters)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, agencia de salud pública de la Unión Africana, rechazaron que la epidemia hubiera alcanzado su punto máximo. La agencia sostuvo que la transmisión permaneció activa y que las autoridades debían sostener las medidas de vigilancia y respuesta.

La expansión del ébola ocurrió en un contexto marcado por la inseguridad, los desplazamientos de población, una huelga de trabajadores sanitarios y los movimientos constantes entre comunidades. Esos factores dificultaron el rastreo de contactos, la derivación temprana de pacientes y la continuidad de la atención en las zonas más afectadas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Bundibugyo se transmite inicialmente por contacto directo con sangre o secreciones de animales infectados, entre ellos murciélagos frugívoros y primates no humanos. Después puede pasar de persona a persona por el contacto con sangre, fluidos corporales, órganos, superficies o materiales contaminados.

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Los contagios aumentan en centros sanitarios con medidas insuficientes de control de infecciones y durante funerales en los que se manipulan cuerpos de personas fallecidas. El periodo de incubación oscila entre dos y 21 días, y los infectados no contagian antes de la aparición de síntomas.

La enfermedad puede comenzar con fiebre, cansancio, dolores musculares, dolor de cabeza y dolor de garganta. Más adelante puede derivar en síntomas gastrointestinales, fallas orgánicas y manifestaciones hemorrágicas. Su diagnóstico exige pruebas de laboratorio, ya que los síntomas iniciales pueden confundirse con otras enfermedades frecuentes, como la malaria.

(Con información de AP)