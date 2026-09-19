México

Reforzamiento de seguridad en Mazatlán deja nueve detenidos del Cártel de Sinaloa, informa Harfuch

Personal de la SSPC y elementos de la Marina fueron atacados a balazos durante acciones de vigilancia

Detenidos en Sinaloa. Crédito: Gabinete de Seguridad
Detenidos en Sinaloa. Crédito: Gabinete de Seguridad
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Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y elementos de Secretaría de Marina (Semar) fueron atacados a balazos durante acciones de vigilancia en la zona serrana de Sinaloa, en los límites con Durango. La agresión ocurrió este 19 de septiembre durante un operativo implementado tras el reforzamiento de seguridad enfocado en el puerto de Mazatlán y otras zonas del estado, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario detalló en un mensaje publicado en sus canales oficiales que los civiles armados, quienes se desplazaban en seis camionetas, dispararon contra el personal de la Semar y la SSPC durante el despliegue en la sierra sinaloense. La agresión fue controlada por las fuerzas federales y, como resultado, nueve personas fueron detenidas. Harfuch confirmó que las personas arrestadas son identificadas como integrantes de una facción del Cártel de Sinaloa.

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