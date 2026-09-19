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La expresidenta de Chile Michelle Bachelet se bajó de la carrera para dirigir la ONU

Su decisión se produjo después de la última ronda de consultas no vinculantes realizada el viernes, en la que terminó en el penúltimo lugar entre los candidatos

La expresidenta de Chile hizo el anuncio después de las últimas votaciones no vinculantes de la ONU, celebradas el viernes. Allí obtuvo uno de los peores resultados y quedó en el penúltimo lugar.

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La expresidenta de Chile Michelle Bachelet anunció en su cuenta de Instagram, que no continuará con su candidatura para liderar la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en un contexto en el cual quedó sin votos favorables en la tercera ronda de consultas del Consejo de Seguridad del viernes y terminó en la penúltima posición.

“Hoy anuncio que he decidido no continuar con la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar. No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío”, declaró.

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Bachelet afirmó que su postulación a la ONU buscó defender el multilateralismo, el derecho internacional, la democracia y los derechos humanos (REUTERS/Eduardo Muñoz)
Bachelet afirmó que su postulación a la ONU buscó defender el multilateralismo, el derecho internacional, la democracia y los derechos humanos (REUTERS/Eduardo Muñoz)

La dirigente socialista cuestionó las dificultades que enfrentaron el multilateralismo y el derecho internacional. También mencionó la situación de la democracia y los derechos humanos, además de las posiciones que niegan el cambio climático pese a la información científica disponible.

“Desde un inicio, contra la corriente, estuve convencida de que era el momento de levantar la voz por estos principios”, dijo la expresidenta chilena, quien para ella esos valores definieron el objetivo de su candidatura.

Además, Bachelet sostuvo que su campaña instaló en la discusión internacional la posibilidad de que una mujer de América Latina asumiera la Secretaría General. Ella planteó que la persona elegida debiera contar con independencia y cumplir los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

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“Contribuimos a instalar en el debate global que la próxima secretaria general debe ser una mujer de América Latina, una persona verdaderamente independiente y leal a los principios de la carta de la organización, y que los enarbole con rigor frente a los estados, sin importar su tamaño o su poder”, señaló.

Michelle Bachelet fue presidenta de Chile en dos períodos: entre 2006 y 2010, y entre 2014 y 2018 (EFE)
Michelle Bachelet fue presidenta de Chile en dos períodos: entre 2006 y 2010, y entre 2014 y 2018 (EFE)

Su candidatura contó desde el comienzo con el respaldo de los gobiernos de Brasil y México. Bajo ese contexto, durante su mensaje, agradeció a los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum por su apoyo.

Para cerrar, brindó unas palabras sobre lo que será su futuro: “Ahora continuaré con el tesón de siempre, seguir activa en la tarea impostergable de construir un mundo de mayor paz, seguridad, desarrollo sustentable y respeto a los derechos humanos”, expresó.

Con respecto a la votación en general, la tercera consulta del Consejo de Seguridad de la ONU dejó a la costarricense Rebeca Grynspan como la aspirante con mayor cantidad de votos favorables. Obtuvo nueve apoyos, cinco rechazos y una abstención.

Rebeca Grynspan ganó la última votación informal para liderar la ONU, seguida por Carolyn Rodrigues-Birkett (EFE)
Rebeca Grynspan ganó la última votación informal para liderar la ONU, seguida por Carolyn Rodrigues-Birkett (EFE)

Por su parte, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett quedó en segundo lugar con ocho votos favorables, seis negativos y una abstención. El diplomático argentino Rafael Grossi consiguió cinco respaldos, ocho rechazos y dos abstenciones.

Asimismo, el ugandés Olara Otunnu también reunió cinco votos favorables, aunque sumó siete rechazos y tres abstenciones. Bachelet e Ivonne A-Baki no lograron apoyos en la categoría Encouraged y concentraron 20 votos negativos entre ambas candidaturas.

El sistema de consultas utiliza tres clasificaciones: Encouraged registra los votos a favor de un candidato; Discouraged indica rechazo; y No Opinion equivale a una abstención. Las votaciones no son vinculantes, aunque permiten medir las posiciones de los Estados antes de la definición formal.

Un rechazo de cualquiera de los cinco miembros permanentes del Consejo puede bloquear una candidatura. Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido integran ese grupo y poseen derecho de veto.

(Con información de EFE)

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