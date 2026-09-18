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El petróleo de Texas superó los 102 dólares pendiente de Medio Oriente

Los ataques en el estrecho de Ormuz y la interrupción del oleoducto Este-Oeste mantienen en vilo a los mercados, que observan de cerca la evolución del conflicto

Fotografía de archivo en la que se captó una bomba de extracción de hidrocarburos, en un pozo petrolero, en Los Ángeles (CA, EE.UU.). EFE/Andrew Gombert
Fotografía de archivo en la que se captó una bomba de extracción de hidrocarburos, en un pozo petrolero, en Los Ángeles (CA, EE.UU.). EFE/Andrew Gombert
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El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 0,57% en la apertura de este viernes, hasta 102,49 dólares el barril, pendiente de la evolución del conflicto en Medio Oriente.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia para Estados Unidos, sumaban 0,58 dólares respecto al cierre anterior.

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Tras dos días a la baja, después de alcanzar el martes su precio máximo en un cierre desde el mes de mayo, el crudo volvió a subir ligeramente ante la evolución de la guerra en Medio Oriente.

Mientras que la atención se había desplazado momentáneamente a los combates en Yemen, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó este viernes que ha atacado un petrolero con bandera de Togo cuando trataba de “cruzar ilegalmente” el estrecho de Ormuz.

Este es un nuevo ataque contra buques en la zona que Irán y Estados Unidos han llevado a cabo este último mes en el estrecho, que antes del inicio de la guerra era clave para el tránsito del 20% del crudo mundial.

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Por otro lado, los inversores siguen pendientes del restablecimiento del oleoducto Este-Oeste tras los ataques sufridos.

Esta instalación petrolera, que transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo por día, cruza el país desde los campos petroleros del este, en el golfo Pérsico, hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

La firma Rapidan Energy estimó que las exportaciones de petróleo saudí disminuirán en 400.000 barriles diarios este mes debido a la interrupción del oleoducto.

El presidente surcoreano Lee Jae-myung habla durante una conferencia de prensa en la Casa Azul presidencial en Seúl, Corea del Sur. 18 de septiembre de 2026. Ahn Young-joon/Pool vía REUTERS
El presidente surcoreano Lee Jae-myung habla durante una conferencia de prensa en la Casa Azul presidencial en Seúl, Corea del Sur. 18 de septiembre de 2026. Ahn Young-joon/Pool vía REUTERS

Corea del Sur descartó desplegar tropas en Ormuz

En otro orden, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, confirmó este viernes que su país no desplegará tropas ni recursos militares en el estrecho de Ormuz para intervenir en la guerra contra Irán y reafirmó la política de Seúl de no implicación y no intervención en el conflicto. La declaración se produjo después de informes que señalaban que Corea del Sur evaluaba un posible despliegue en esa zona estratégica.

“No habrá ninguna implicación ni intervención en la guerra. No desplegaremos tropas ni recursos militares de esa manera”, afirmó Lee ante periodistas en la Casa Azul, sede de la presidencia surcoreana. El mandatario reiteró en tres ocasiones que Seúl no enviará fuerzas militares de una manera que pueda derivar en una intervención en el conflicto.

Lee sostuvo que Corea del Sur “llevará a cabo las actividades mínimas necesarias” para proteger sus propios buques mercantes y las rutas de transporte de petróleo. El presidente surcoreano explicó que su Gobierno mantiene el principio de no participación directa en la guerra y que esa posición continuará en el futuro.

“Hasta ahora hemos mantenido el principio de no implicación y no intervención en la guerra”, afirmó Lee. “Y seguiremos defendiéndolo en el futuro.”

La posición del Gobierno surcoreano se conoce después de que trascendieran informes sobre la posibilidad de que Seúl evaluara un despliegue en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el transporte de petróleo y uno de los puntos vinculados al conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán.

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