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El régimen de Irán atacó otro petrolero por tratar de cruzar el estrecho de Ormuz sin su permiso

La Guardia Revolucionaria confirmó que el buque Trend, de bandera de Togo, fue interceptado y detenido tras declararse un incendio a bordo

Irán impidió el paso a un petrolero con bandera de Togo que trataba de pasar "ilegalmente" por Ormuz (Europa Press)
Irán impidió el paso a un petrolero con bandera de Togo que trataba de pasar "ilegalmente" por Ormuz (Europa Press)
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La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este viernes que ha atacado un petrolero con bandera de Togo cuando trataba de “cruzar ilegalmente” el estrecho de Ormuz, en el último caso de agresiones a buques en el estratégico paso.

“Anoche, el petrolero Trend, con bandera de Togo, intentó atravesar ilegalmente el estrecho de Ormuz con la instigación y el engaño del Ejército estadounidense, responsable de asesinatos de niños, pero fue alcanzado y detenido tras declararse un incendio”, indicó en un comunicado el comandante en jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, Ali Azmaei.

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El militar advirtió una vez más que los buques que traten de cruzar Ormuz sin su permiso “no tendrán otra consecuencia que la destrucción”.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) informó anoche de un “incidente de seguridad” cerca de la costa de Omán, pero no ofreció más detalles.

El régimen de Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra el 28 de febrero y lo ha convertido en principal medida de presión en el conflicto: ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo, exige que los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso y ataca a los que tratan de saltarse su bloqueo.

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Estados Unidos estableció un cerco a puertos y buques iraníes y en las últimas semanas ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Medio Oriente.

En el último mes, Irán y Estados Unidos han atacado buques en la zona en su pulso por el control de la estratégica vía por la que transitaba un 20% del crudo mundial antes de la guerra.

El presidente surcoreano Lee Jae-myung (Ahn Young-joon/Pool vía REUTERS)
El presidente surcoreano Lee Jae-myung (Ahn Young-joon/Pool vía REUTERS)

Corea del Sur descartó desplegar tropas en Ormuz

En otro orden, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, confirmó este viernes que su país no desplegará tropas ni recursos militares en el estrecho de Ormuz para intervenir en la guerra contra Irán y reafirmó la política de Seúl de no implicación y no intervención en el conflicto. La declaración se produjo después de informes que señalaban que Corea del Sur evaluaba un posible despliegue en esa zona estratégica.

No habrá ninguna implicación ni intervención en la guerra. No desplegaremos tropas ni recursos militares de esa manera”, afirmó Lee ante periodistas en la Casa Azul, sede de la presidencia surcoreana. El mandatario reiteró en tres ocasiones que Seúl no enviará fuerzas militares de una manera que pueda derivar en una intervención en el conflicto.

Lee sostuvo que Corea del Sur “llevará a cabo las actividades mínimas necesarias” para proteger sus propios buques mercantes y las rutas de transporte de petróleo. El presidente surcoreano explicó que su Gobierno mantiene el principio de no participación directa en la guerra y que esa posición continuará en el futuro.

“Hasta ahora hemos mantenido el principio de no implicación y no intervención en la guerra”, afirmó Lee. “Y seguiremos defendiéndolo en el futuro”.

La posición del Gobierno surcoreano se conoce después de que trascendieran informes sobre la posibilidad de que Seúl evaluara un despliegue en el estrecho de Ormuz.

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