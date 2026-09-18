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Hamilton expande su productora con un acuerdo de entretenimiento que incluye videojuegos y animación

Dawn Apollo Studios, la empresa audiovisual del piloto británico, producirá contenidos de ficción, no ficción y animación con la división de Paramount Skydance, con posibilidad de extenderse a los videojuegos

Lewis Hamiltona arribó con su Ferrari F40 a Monza para correr en la Fórmula 1
El piloto británico firmó una alianza multianual con Skydance Sports para desarrollar ficción y documentales - FORMULA 1®
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Lewis Hamilton selló un acuerdo multianual de primera opción con Skydance Sports, la división de entretenimiento deportivo de Paramount Skydance, a través de su productora Dawn Apollo Studios, para desarrollar y producir contenidos de ficción, no ficción y animación. El pacto amplía la presencia del piloto británico en la industria del entretenimiento más allá de los circuitos, según informó The Hollywood Reporter.

El alcance del convenio supera a Skydance Sports. De acuerdo con el mismo medio, el pacto podría extenderse a otras divisiones de Paramount, entre ellas videojuegos, productos de consumo y otras áreas del conglomerado. Para la productora, fundada en 2022, el acuerdo representa la consolidación de una estrategia empresarial que el piloto construye en paralelo a su carrera deportiva, ahora con Ferrari en la Fórmula 1.

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La película F1, con Brad Pitt, fue el primer proyecto de la productora

El estreno de la empresa fue la película F1, protagonizada por Brad Pitt y distribuida por Apple. El campeón participó como productor ejecutivo y tuvo una aparición en el largometraje. El filme logró una recepción comercial favorable y posicionó a la compañía como un actor con peso dentro del cine deportivo, lo que preparó el terreno para alianzas del tipo que ahora se concretó con Paramount Skydance.

Brad Pitt y Lewis Hamilton caminan sobre el asfalto de una pista de carreras frente a un cartel rojo de Silverstone
Lewis Hamilton lleva a Dawn Apollo Studios a otro nivel tras el impulso de la película F1 con Brad Pitt (@lewishamilton)

Ese antecedente resultó clave para establecer credibilidad ante potenciales socios. La incursión en el cine no fue un proyecto aislado, sino el primer eslabón de una cadena que el británico diseñó desde la fundación de la empresa. Con cuatro años de recorrido, la productora cuenta ahora con una alianza estratégica de largo plazo con uno de los grupos de entretenimiento más grandes del sector.

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El acuerdo llega en un momento en que el piloto mantiene plena actividad en la pista. La doble agenda —competitiva y empresarial— pone de manifiesto que gestiona ambas facetas de forma simultánea, sin que una interfiera con la otra.

La productora apunta a dar voz a perspectivas históricamente subrepresentadas en la industria

Hamilton precisó el enfoque editorial que guiará el trabajo de la compañía en el marco de esta alianza. “Las historias pueden ayudar a la gente a ver el mundo de otra manera y a generar conversaciones importantes; eso es lo que me entusiasma de Dawn Apollo Studios”, declaró el piloto en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

Lewis Hamilton viste una chaqueta roja y está sentado en un sofá de color claro mientras sostiene un mando de videojuegos blanco
Desde la compañía destacaron la ambición y el ojo para el detalle del británico, cualidades que ahora pondrá al servicio de nuevas producciones de entretenimiento premium (@lewishamilton)

El siete veces campeón del mundo destacó también su voluntad de dar espacio a voces e historias con menor representación en la industria audiovisual. Ese criterio editorial operará como uno de los ejes del catálogo que la firma desarrollará junto a Skydance Sports.

La postura del británico no es nueva. Desde hace años, tomó posición pública sobre cuestiones de diversidad e inclusión, tanto dentro del deporte como fuera de él. El acuerdo con Paramount Skydance le otorga ahora una plataforma concreta para trasladar esas ideas al campo de la producción de contenidos.

Skydance Sports incorpora al piloto como socio con perfil creativo y deportivo

Desde la parte de Skydance Sports, Jesse Sisgold valoró la incorporación al proyecto. “Lewis ha redefinido lo que es posible en la F1, y esa misma ambición, atención al detalle y sentido creativo hacen de él un socio natural para el entretenimiento premium”, afirmó Sisgold, según el mismo medio.

De Ferrari a Paramount Skydance: Lewis Hamilton suma una jugada grande en el entretenimiento - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
De Ferrari a Paramount Skydance: Lewis Hamilton suma una jugada grande en el entretenimiento - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para sostener el crecimiento del catálogo ante el volumen de trabajo que el acuerdo puede generar, Naomi Wright se sumó como vicepresidenta sénior de desarrollo. Wright proviene de Fulwell Entertainment y su llegada busca fortalecer la estructura interna de la compañía. El campeón está representado por Josh Pyatt, de Win Artists.

La extensión potencial del pacto a videojuegos y productos de consumo dentro del grupo Paramount indica que el vínculo podría abarcar formatos y mercados más amplios que los estrictamente audiovisuales.

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