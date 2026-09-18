Corea del Sur descartó desplegar tropas en Ormuz y reafirmó su política de no intervención en la guerra en Medio Oriente

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung (REUTERS)

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El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, confirmó este viernes que su país no desplegará tropas ni recursos militares en el estrecho de Ormuz para intervenir en la guerra contra Irán y reafirmó la política de Seúl de no implicación y no intervención en el conflicto. La declaración se produjo después de informes que señalaban que Corea del Sur evaluaba un posible despliegue en esa zona estratégica.

“No habrá ninguna implicación ni intervención en la guerra. No desplegaremos tropas ni recursos militares de esa manera”, afirmó Lee ante periodistas en la Casa Azul, sede de la presidencia surcoreana. El mandatario reiteró en tres ocasiones que Seúl no enviará fuerzas militares de una manera que pueda derivar en una intervención en el conflicto.

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Lee sostuvo que Corea del Sur “llevará a cabo las actividades mínimas necesarias” para proteger sus propios buques mercantes y las rutas de transporte de petróleo. El presidente surcoreano explicó que su Gobierno mantiene el principio de no participación directa en la guerra y que esa posición continuará en el futuro.

“Hasta ahora hemos mantenido el principio de no implicación y no intervención en la guerra”, afirmó Lee. “Y seguiremos defendiéndolo en el futuro.”

La posición del Gobierno surcoreano se conoce después de que trascendieran informes sobre la posibilidad de que Seúl evaluara un despliegue en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el transporte de petróleo y uno de los puntos vinculados al conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán.

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Lee sostuvo que Corea del Sur “llevará a cabo las actividades mínimas necesarias” para proteger sus propios buques mercantes y las rutas de transporte de petróleo (REUTERS)

Lee no descartó, sin embargo, que Corea del Sur adopte medidas destinadas a proteger sus propios intereses comerciales y energéticos. En ese sentido, precisó que las acciones de Seúl estarán limitadas a las actividades necesarias para garantizar la seguridad de sus buques mercantes y sus rutas de transporte de petróleo, sin que ello implique una participación militar en la guerra.

La decisión también se produce en un contexto de presión de Estados Unidos sobre sus aliados para que contribuyan a sus esfuerzos. A finales del mes pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, cuestionó el nivel de ayuda recibido de otros países y mencionó a Corea del Sur, uno de los principales aliados de Washington en Asia.

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En una entrevista con Fox News a finales del mes pasado, Trump afirmó que Estados Unidos había recibido “muy poca ayuda” de otros países y señaló específicamente a Corea del Sur.

“Los ayudamos, pero cuando se trató de que nos ayudaran a nosotros, no insistí demasiado; simplemente les pregunté: ‘¿Les gustaría participar?’”, declaró el presidente estadounidense. “Y todos dijeron: ‘No, gracias’. Y yo dije: ‘Voy a tenerlo presente’”, añadió Trump.

Estados Unidos mantiene unos 28.500 soldados desplegados en Corea del Sur para reforzar las defensas del país frente a Corea del Norte, una potencia nuclear. Las reiteradas críticas de Trump a las alianzas tradicionales generaron dudas sobre el compromiso estadounidense con la seguridad en Asia Oriental.

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A finales del mes pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, cuestionó el nivel de ayuda recibido de otros países y mencionó a Corea del Sur, uno de los principales aliados de Washington en Asia (REUTERS)

En paralelo, Lee afirmó que Trump “quiere dialogar” con Corea del Norte y sostuvo que Seúl también busca facilitar un eventual acercamiento entre Washington y Pyongyang. “Es evidente que Trump quiere dialogar, y yo también insto al presidente Trump a que entable un diálogo”, declaró Lee.

Corea del Sur mantiene “esfuerzos preliminares de coordinación” para facilitar el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos. Lee reconoció que una eventual reunión entre Trump y el líder norcoreano, Kim Jong Un, todavía presenta dificultades, aunque sostuvo que no resulta imposible.

“No puedo afirmar con certeza cuán probable es, pero también está claro que debemos hacer todo lo posible para convertir esa posibilidad en realidad”, afirmó.

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Trump dijo el mes pasado que planea reunirse con Kim a finales de este año y sostuvo que resulta importante “llevarse bien” con el líder norcoreano. También afirmó que Pyongyang posee actualmente 57 armas nucleares “muy poderosas”, mientras que Seúl estima que Corea del Norte cuenta con entre 80 y 120.

Corea del Norte, que recibió apoyo de Rusia durante los últimos años, no respondió claramente a las propuestas de Trump.

El mes pasado, Corea del Sur y Estados Unidos realizaron una edición más corta de sus ejercicios militares anuales Ulchi Freedom Shield, después de una orden de Trump para reducirlos. La reducción de esas maniobras y los contactos de Trump con Pyongyang generaron preocupación ante la posibilidad de que Seúl quede fuera de eventuales conversaciones nucleares con Corea del Norte.

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El mes pasado, Corea del Sur y Estados Unidos realizaron una edición más corta de sus ejercicios militares anuales Ulchi Freedom Shield, después de una orden de Trump para reducirlos (REUTERS)

Por otra parte, Lee señaló que las negociaciones con Estados Unidos sobre un compromiso de inversión surcoreano por USD 350.000 millones permanecen abiertas. El acuerdo fue alcanzado el año pasado para evitar los efectos más severos de los aranceles de Trump, pero los proyectos específicos y los términos finales todavía están en negociación.

Lee calificó esas conversaciones como “muy complejas y difíciles” y afirmó que algunos de los términos propuestos resultan “difíciles de aceptar”, pese a que ambas partes estarían cerca de alcanzar un acuerdo.

(Con información de AFP)