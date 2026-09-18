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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 18 de septiembre

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La Ciudad de México tendrá este viernes 18 de septiembre una jornada con al menos una marcha, 13 concentraciones sociales, una rodada motociclista y diversos eventos masivos que podrían generar afectaciones viales, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Sigue aquí las actualizaciones más importantes:

11:19 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy 18 de septiembre

(X @OVIALCDMX)
(X @OVIALCDMX)

La principal movilización será encabezada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, que convocó a una marcha a las 15:00 horas desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, ubicado en Calzada de Tlalpan 4502, en la alcaldía Tlalpan.

El contingente tiene previsto dirigirse primero al Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, en Avenida Oaxaca 58, colonia Roma Norte, y posteriormente a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, en Valentín Gómez Farías 40, colonia San Rafael. Los manifestantes demandarán respeto a los estatutos sindicales, al derecho al voto y procesos de elección transparentes para la representación de la Sección 16. Se calcula una asistencia de alrededor de 400 personas.

En el Centro Histórico también se esperan movilizaciones desde las primeras horas. A las 10:00 horas, extrabajadores de la extinta Ruta 100 acudirán a la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución, para exigir el pago de finiquitos relacionados con intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. La SSC no descarta afectaciones a la circulación en la zona.

A las 11:00 horas, integrantes del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México realizarán un mitin frente a la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, en Fray Servando Teresa de Mier 77. Solicitarán recursos para pagos pendientes, vales de fin de año, retabulación salarial, infraestructura y equipamiento en los planteles.

También a las 11:00 horas, el Movimiento Indígena de la Ciudad de México se concentrará en el cruce de Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, en protesta por la presunta reubicación de espacios de comercio en vía pública de la calle Dr. Mora hacia Avenida Hidalgo.

En Benito Juárez, la colectiva feminista Las Tonantzin se manifestará a las 10:00 horas frente a instalaciones del DIF Nacional, en San Francisco 1374, colonia Tlacoquemécatl del Valle. El grupo solicita la entrega de tres menores y atención psiquiátrica para ellos; se prevé posible cierre de accesos como medida de presión.

Entre otras actividades programadas destacan una concentración de familiares y amigos de un activista detenido, a las 11:00 horas en los juzgados del Reclusorio Norte; una jornada de la Plataforma 4:20 en puntos de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero; y un evento de la colectiva feminista Ehécatl, a las 17:30 horas bajo el puente del Estadio Banorte, en Coyoacán.

Por la noche, aficionados de las Chivas, identificados como “Legión 1908”, realizarán un banderazo en el Hotel Galería Plaza San Jerónimo, en Magdalena Contreras, a las 20:00 horas. Los seguidores se reunirán previamente en la estación Revolución de la Línea 2 del Metro para trasladarse en autobuses, por lo que también podrían registrarse afectaciones viales.

Además, a las 20:30 horas saldrá una rodada motociclista desde el Parque Calles, en Venustiano Carranza, con destino aún por definir. Se estima la participación de unas 70 motocicletas.

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