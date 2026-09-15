Encuentran restos de más de 60 mamuts de hasta 232.000 años en una trampa natural en Dakota del Sur

El Mammoth Site de Dakota del Sur conserva restos de más de 60 mamuts colombianos y constituye la mayor concentración de esta especie en América del Norte (Crédito: Gentileza, estudio Redeterminación de la edad mediante datación por luminiscencia en el yacimiento de los mamuts de Black Hills, Dakota del Sur, EE. UU, publicado en Quaternary Research)

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Un equipo de investigadores determinó en Dakota del Sur, Estados Unidos, que los mamuts hallados en el Mammoth Site murieron hace 160.000 a 232.000 años mediante datación por luminiscencia de los sedimentos, según un estudio publicado en Quaternary Research. El resultado retrasa en más de 100.000 años la antigüedad atribuida al yacimiento.

El sitio, descubierto en 1974 durante obras de urbanización, conserva los restos de más de 60 mamuts colombianos, principalmente machos jóvenes. Es la mayor concentración de esta especie registrada en América del Norte y se encuentra dentro de un antiguo sumidero de aguas termales.

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La nueva cronología cuestiona las estimaciones anteriores, que ubicaban las muertes hace unos 26.000 años. Esas fechas se basaban en análisis de la parte mineral de los huesos, un procedimiento que ofreció resultados dispares en un entorno afectado por aguas subterráneas.

El antiguo sumidero funcionó como una trampa para grandes animales

Las dataciones anteriores del Mammoth Site situaban las muertes de los mamuts hace unos 26.000 años, pero se basaban en análisis óseos alterados por aguas subterráneas (Crédito: Gentileza, estudio Redeterminación de la edad mediante datación por luminiscencia en el yacimiento de los mamuts de Black Hills, Dakota del Sur, EE. UU, publicado en Quaternary Research)

El terreno donde se encontraron los ejemplares se habría formado tras el derrumbe de la superficie, luego de que el agua subterránea disolviera de forma gradual la roca que sostenía el suelo. Así se originó una depresión de entre 4 y 5 metros de profundidad, con agua a una temperatura de entre 32 y 35 ℃.

Las paredes inclinadas y resbaladizas impedían la salida de los animales que caían allí. Junto con los mamuts, el lugar albergaba restos de al menos un oso de cara corta, un camello norteamericano, un lobo y un coyote.

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La ausencia de colágeno complicó la determinación de la edad de los huesos, ya que esta proteína suele emplearse para la datación por radiocarbono, una técnica que calcula el tiempo transcurrido a partir de la desintegración del carbono radiactivo presente en materiales orgánicos.

El análisis de luminiscencia de arena y feldespato permitió fechar los sedimentos del Mammoth Site, mientras que el cuarzo solo ofreció una antigüedad mínima de unos 75.000 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos analizaron entonces la apatita ósea, el componente mineral de los restos. Se obtuvieron 6 fechas de entre 23.000 y 42.000 años, aunque otros 2 procedimientos señalaron edades de 101.000, 129.000 y 150.000 años.

Jim Mead, investigador emérito del yacimiento y de la Universidad de Arizona, había expresado dudas sobre esas mediciones. “Siempre quise emplear un método de cronología diferente para datar el yacimiento”, afirmó.

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La arena permitió fechar el yacimiento con luminiscencia

Ante las contradicciones de los análisis óseos, el grupo examinó la arena que rodeaba los fósiles. La luminiscencia permite establecer cuándo los granos minerales estuvieron expuestos por última vez a la luz solar, antes de quedar enterrados.

El antiguo sumidero de aguas termales del Mammoth Site funcionó como una trampa natural por sus paredes resbaladizas y su depresión de entre 4 y 5 metros de profundidad (Crédito: Gentileza, estudio Redeterminación de la edad mediante datación por luminiscencia en el yacimiento de los mamuts de Black Hills, Dakota del Sur, EE. UU, publicado en Quaternary Research)

Mientras permanecen bajo tierra, esos materiales absorben radiación natural. La luz reinicia ese registro, por lo que la cantidad acumulada permite calcular el período de enterramiento. El equipo recogió 6 muestras del sumidero y 4 de zonas exteriores para comparar los resultados.

Los granos de cuarzo, usados habitualmente en este tipo de trabajo, ya habían absorbido toda la radiación que podían almacenar. Por ello, solo permitieron establecer una antigüedad mínima cercana a 75.000 años.

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Los especialistas optaron por estudiar feldespato, otro mineral presente en el sedimento. Los 2 laboratorios procesaron las muestras de feldespato y alcanzaron resultados coincidentes: la estimación ubicó al conjunto de restos entre 160.000 y 232.000 años, dentro de un período mucho más remoto del Pleistoceno en las Grandes Llanuras del Norte.

La ausencia de colágeno impidió aplicar con precisión el radiocarbono en los huesos de mamut y obligó a buscar otros métodos de datación (Crédito: Gentileza, estudio Redeterminación de la edad mediante datación por luminiscencia en el yacimiento de los mamuts de Black Hills, Dakota del Sur, EE. UU, publicado en Quaternary Research)

Emma Krolczyk, geóloga del Servicio Geológico de Estados Unidos, explicó por qué el radiocarbono pudo haber rejuvenecido artificialmente los restos. El carbono antiguo de la apatita puede disolverse y volver a cristalizar con carbono nuevo procedente de las aguas subterráneas. “Esto, en esencia, reinicia la señal de radiocarbono”, señaló.

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El equipo buscará confirmar la cronología con otras técnicas

Los autores indicaron que las nuevas fechas obtenidas mediante la datación por luminiscencia también tienen límites. Una muestra tomada en el centro de la cavidad arrojó una antigüedad alrededor de 40.000 años menor que las muestras de los alrededores, sin que se haya podido precisar la razón de esa diferencia.

Paul Hanson, de la Universidad de Nebraska-Lincoln, sostuvo que puede ocurrir por varios factores. “Hay una buena razón por la que no nos basamos en 1 o 2 edades, sino que queremos observar la variabilidad en las estimaciones de edad para al menos 5 sitios en los sedimentos”, declaró.

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Los investigadores prevén sumar datación por uranio-torio para confirmar la cronología del Mammoth Site y ampliar el estudio del Pleistoceno en las Black Hills (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo prevé incorporar la datación por uranio-torio para contrastar la estimación. Ese método se basa en la desintegración radiactiva del uranio y puede aportar otra referencia temporal para los materiales del yacimiento.

La revisión de la edad amplía el período disponible para estudiar el ambiente y la evolución de los grandes mamíferos en las Black Hills. Mead y Christopher Jass, curador del Museo Real de Alberta e investigador principal del sitio, señalaron que la nueva fecha ofrece “un registro mucho más extenso” sobre la aparición de animales y plantas modernas en la región.

Todavía queda sin excavar el tercio inferior del sumidero. Jass anticipó que allí podrían aparecer más mamuts y otros animales extinguidos, aunque la continuidad de los trabajos depende de disponer de espacio para conservar los materiales que se recuperen. “¡No lo sabremos hasta que busquemos!”, afirmó.

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