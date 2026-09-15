Un estado de EEUU pide reportar ciervos enfermos o muertos por una infección viral que puede causar la muerte en pocos días

El Departamento de Conservación de Misuri pidió reportar ciervos enfermos o muertos ante posibles casos de enfermedad hemorrágica en plena temporada de jejenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Departamento de Conservación de Misuri pidió a residentes, cazadores y propietarios rurales que informen sobre ciervos enfermos o muertos que podrían estar afectados por enfermedad hemorrágica, una infección viral transmitida por insectos que puede causar la muerte de los animales en pocos días. El aviso, difundido el 4 de septiembre, coincide con el período anual de mayor actividad de los jejenes que propagan los virus, según el Departamento de Conservación de Misuri.

La autoridad estatal busca establecer la distribución de los casos y medir sus efectos sobre las poblaciones locales de ciervos. De acuerdo con el Departamento de Conservación de Misuri, los animales infectados pueden presentar fiebre, dificultades respiratorias, inflamación en la cabeza, el cuello o la lengua, además de conductas inusuales y falta de movilidad.

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La enfermedad hemorrágica en ciervos incluye infecciones provocadas por dos virus relacionados: el virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica, EHDV, y el virus de la lengua azul, BTV. Ambos se transmiten por la picadura de jejenes del género Culicoides y no pasan de forma directa de un ciervo a otro, según el Departamento de Conservación de Misuri.

¿Qué es la enfermedad hemorrágica en ciervos y qué virus la causan?

La enfermedad hemorrágica es un cuadro viral que afecta a rumiantes silvestres y domésticos. En América del Norte, los dos agentes vinculados con esta enfermedad son el EHDV y el BTV. El primero está asociado de forma frecuente a brotes en ciervos de cola blanca, mientras que el segundo puede afectar a distintas especies de rumiantes, incluidos bovinos, ovinos y ciervos, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

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El término enfermedad hemorrágica no se refiere a un único virus ni implica que todos los animales desarrollen los mismos síntomas. La evolución depende de factores como la especie afectada, la variante viral y la respuesta inmunitaria del ejemplar. Según el Departamento de Conservación de Misuri, los ciervos y los alces pueden infectarse en el estado, con manifestaciones clínicas que varían de un animal a otro.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos describe la enfermedad hemorrágica epizoótica como una infección presente en América del Norte que puede causar enfermedad y muerte entre los ciervos. La entidad señala que el período de incubación de la EHD suele situarse entre cinco y 10 días, aunque el desenlace posterior puede ocurrir con rapidez.

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La vigilancia de los casos resulta relevante porque la muerte puede producirse antes de que aparezcan señales externas evidentes. Según el Departamento de Conservación de Misuri, muchos ciervos mueren rápidamente y no presentan signos clínicos claros, por lo que los hallazgos de animales muertos aportan datos para seguir la evolución de un posible brote.

La enfermedad hemorrágica en ciervos incluye infecciones causadas por los virus EHDV y BTV, transmitidos por jejenes del género Culicoides. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se transmite la enfermedad hemorrágica de los ciervos?

La transmisión depende de pequeños insectos hematófagos del género Culicoides, conocidos de forma habitual como jejenes picadores. Estos insectos pueden adquirir el virus al alimentarse de un rumiante infectado y trasladarlo a otro animal mediante una picadura posterior, de acuerdo con el Departamento de Conservación de Misuri.

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El Departamento de Agricultura de Estados Unidos precisa que la lengua azul es una enfermedad viral transmitida por insectos y que no es contagiosa de animal a animal. Esa característica también se aplica a la enfermedad hemorrágica en ciervos: el contacto entre dos ejemplares no basta para propagar la infección, ya que el ciclo requiere la intervención del insecto vector, según el Departamento de Conservación de Misuri.

La actividad de los jejenes tiene un componente estacional. El MDC informó que los brotes de enfermedad hemorrágica suelen ocurrir entre julio y octubre. En zonas donde las temperaturas bajan con fuerza, la primera helada intensa puede reducir de forma marcada las poblaciones de insectos y limitar la transmisión de los virus, según el Departamento de Agricultura de Oregón.

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El patrón estacional no significa que cada hallazgo de un ciervo muerto corresponda a esta enfermedad. El Departamento de Conservación de Misuri indica que las autoridades necesitan reunir avisos sobre animales enfermos o cadáveres para conocer la extensión real de los episodios y determinar las áreas con mayor número de reportes.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad hemorrágica en ciervos?

Los signos clínicos pueden ser distintos según el animal y la fase de la infección. El Departamento de Conservación de Misuri enumera entre las señales posibles la resistencia o falta de disposición para moverse, la dificultad para respirar, la inflamación de la cabeza, el cuello o la lengua, la cojera y la pérdida de peso.

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También pueden observarse cambios de comportamiento. Un ciervo afectado puede parecer desorientado, poco reactivo o con dificultades para desplazarse. No obstante, el organismo estatal advierte que la ausencia de síntomas visibles no descarta la enfermedad, debido a que algunos ejemplares mueren en un plazo breve.

La fiebre forma parte de los cuadros que pueden desarrollar los animales infectados. Por esa razón, los ciervos enfermos pueden acercarse a arroyos, lagunas, estanques y otras fuentes de agua. El Departamento de Conservación de Misuri señala que uno o varios animales muertos pueden aparecer cerca del agua durante el final del verano o el comienzo del otoño.

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El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos explica que la enfermedad hemorrágica epizoótica puede afectar los vasos sanguíneos y provocar hemorragias internas. Ese proceso ayuda a explicar por qué algunos animales pueden morir sin lesiones externas que permitan identificar de inmediato la causa.

Los brotes de enfermedad hemorrágica en ciervos suelen concentrarse entre julio y octubre, cuando aumenta la actividad estacional de los jejenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La enfermedad hemorrágica en ciervos afecta a las personas?

La enfermedad no representa un riesgo conocido para los seres humanos. El Departamento de Conservación de Misuri afirma que los virus responsables de la enfermedad hemorrágica no infectan a las personas y que no existe un peligro conocido por el contacto con estos animales.

La autoridad estatal también sostiene que la carne de un ciervo con enfermedad hemorrágica no presenta un riesgo específico por los virus EHDV o BTV. Aun así, advierte que un animal debilitado puede desarrollar infecciones bacterianas secundarias, una circunstancia que puede volver la carne no apta para el consumo.

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El Departamento de Agricultura de Estados Unidos coincide en que la lengua azul no constituye una amenaza para la salud pública. La agencia federal indica que la enfermedad puede afectar a ovejas, bovinos y otros rumiantes, con cuadros de distinta gravedad según la especie.

No existe un tratamiento práctico para los ciervos silvestres afectados ni una vacuna de aplicación general para controlar la enfermedad en esas poblaciones. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos señala que no hay vacunas ni tratamientos disponibles para la EHD en fauna silvestre, mientras que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos indica que la lengua azul no tiene cura y requiere atención veterinaria de apoyo en los animales domésticos.

¿Cómo informar casos de ciervos enfermos o muertos en Misuri?

El Departamento de Conservación de Misuri solicita que las personas comuniquen los casos sospechosos a una oficina local del organismo o a un agente de conservación. La agencia dispone además de una aplicación de notificación de eventos sanitarios en fauna silvestre para reunir información sobre animales enfermos, muertos o con síntomas compatibles.

Al realizar un aviso, los datos útiles incluyen el lugar exacto del hallazgo, la fecha, el número de animales observados, la cercanía a una fuente de agua y los síntomas detectados, si los hubiera. El Departamento de Conservación de Misuri utiliza esos reportes para identificar sectores donde puede haber circulación de los virus y para evaluar posibles cambios en las poblaciones de ciervos.

El seguimiento continuará mientras persista la actividad estacional de los jejenes. Según el Departamento de Conservación de Misuri, los informes de la población permiten ubicar los casos, conocer el alcance de los brotes y aportar información sobre los efectos de la enfermedad en áreas específicas del estado.