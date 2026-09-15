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Arabia Saudita emite alertas generalizadas tras una semana de ataques

La advertencia se activó el martes en varias zonas del reino y fue retirada poco después, sin reportes oficiales sobre impactos ni reivindicaciones, en medio de ofensivas atribuidas a grupos alineados con Irán

Los hutíes de Yemen afirmaron haber lanzado ataques contra Arabia Saudita, incluido uno contra una base aérea, como represalia por los bombardeos sobre Yemen (Mohammed / Xinhua News / Europa Press)
Los hutíes de Yemen afirmaron haber lanzado ataques contra Arabia Saudita, incluido uno contra una base aérea, como represalia por los bombardeos sobre Yemen (Mohammed / Xinhua News / Europa Press)
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Arabia Saudita emitió el martes alertas de seguridad en varias zonas, incluidas la ciudad santa de La Meca y Yeda, la segunda del país, tras una semana de ataques perpetrados por combatientes alineados con Irán que han sumido al país aún más en la guerra de Oriente Medio.

Las alertas se levantaron rápidamente y las autoridades saudíes no informaron de inmediato si algún proyectil había impactado, ni hubo ninguna reivindicación inmediata de la autoría de los ataques.

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No obstante, las alertas fueron las de mayor alcance desde la escalada del conflicto la semana pasada, y la de La Meca fue la primera de la guerra en la ciudad, que alberga lugares sagrados para todos los musulmanes.

Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, han anunciado una serie de ataques importantes contra Arabia Saudita durante la última semana, incluidos los lanzados el lunes contra una base aérea, que, dijeron, constituían una represalia por los ataques aéreos sobre Yemen.

Arabia Saudita ha culpado a otro movimiento proiraní, de Irak, de un ataque perpetrado el viernes que dejó fuera de servicio una de las rutas de transporte de petróleo más importantes del reino: el oleoducto Este-Oeste que atraviesa el desierto de Arabia.

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Los hutíes de Yemen tomaron este viernes una isla de gran valor estratégico en el estrecho de Bab el Mandeb (Reuters)
Los hutíes de Yemen tomaron este viernes una isla de gran valor estratégico en el estrecho de Bab el Mandeb (Reuters)

Una coalición militar liderada por Arabia Saudita que lucha contra los hutíes en Yemen dijo que 13 civiles habían resultado heridos en los ataques perpetrados el lunes por los hutíes contra Arabia Saudita.

Los combatientes respaldados por Irán lanzaron la semana pasada un avance relámpago a lo largo de la costa occidental de Yemen, que culminó con la toma de una isla en la desembocadura del mar Rojo.

Escenario refuerza la posición de Irán

La escalada en un nuevo frente del conflicto de Oriente Medio ha reforzado la posición de Irán en su guerra con Estados Unidos y ha puesto aún más en peligro el suministro mundial de petróleo.

Funcionarios del Gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita, en el sur del país y opositor a los hutíes, dijeron que las fuerzas aéreas saudíes y yemeníes habían respondido a los avances intensificando los bombardeos aéreos contra objetivos hutíes. Entre ellos, el histórico puerto de Mocha, en el mar Rojo, que los combatientes capturaron la semana pasada.

No obstante, los responsables yemeníes reconocieron que los hutíes habían asumido ya el control efectivo de casi toda la costa occidental del país en el mar Rojo.

“Los hutíes están sometidos a una fuerte presión. A su vez, están ejerciendo cada vez más presión sobre los saudíes, intensificando su campaña de ataques con misiles y drones”, dijo uno de los responsables yemeníes.

(Reuters)

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