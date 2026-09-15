Mundo

El petróleo llegó a su nivel más en casi cuatro meses tras el cierre del oleoducto de Yanbu

La interrupción en una vía clave de exportación saudita, atribuida a ofensivas de los hutíes de Yemen y agravada por limitaciones en Ormuz, empujó al Brent a 108,75 dólares

El petróleo alcanzó su precio más alto en casi cuatro meses tras el cierre del oleoducto saudí de Yanbu por ataques de los hutíes de Yemen. (Unión Europea/Copernicus Sentinel-2/Distribución vía REUTERS)
El petróleo alcanzó su precio más alto en casi cuatro meses tras el cierre del oleoducto saudí de Yanbu por ataques de los hutíes de Yemen. (Unión Europea/Copernicus Sentinel-2/Distribución vía REUTERS)
Guardar

El petróleo alcanzó este martes su precio más alto en casi cuatro meses después de que Arabia Saudita cerrara el oleoducto de Yanbu en respuesta a ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, un episodio que además golpeó a Wall Street y llevó el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a su nivel más alto en años.

El barril de Brent para entrega en noviembre subió un 2,90% en el mercado de futuros de Londres, hasta situarse en 108,75 dólares, tras haber tocado un pico intradiario de 109,41 dólares. La jornada previa había cerrado en 105,68 dólares, lo que representa una ganancia de 3,07 dólares en solo un día. Hay que remontarse a mediados de mayo para encontrar precios que hayan superado los 110 dólares durante varias jornadas consecutivas.

PUBLICIDAD

El comportamiento del crudo estadounidense fue similar: el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en octubre se disparó un 4,38%, hasta 105,83 dólares, su precio de cierre más alto desde mayo pasado.

El aumento responde al cierre del oleoducto saudí de Yanbu tras ataques de los hutíes yemeníes, que se suma a las restricciones ya existentes en el estrecho de Ormuz por parte de Irán. Con las dos principales vías de salida del crudo de Oriente Próximo severamente reducidas, el mercado teme una prolongación del conflicto y un mayor encarecimiento de la energía.

Arabia Saudita prometió responder con “firmeza” a los nuevos ataques del movimiento hutí, que ha logrado golpes significativos contra las fuerzas gubernamentales yemeníes y sauditas, además de reforzar su control sobre el estrecho de Bab el Mandeb. Este paso marítimo conecta Europa con Asia a través del mar Rojo y se volvió esencial para Riad ante el bloqueo iraní en Ormuz.

PUBLICIDAD

El Brent subió a 108,75 dólares y el WTI cerró en 105,83 dólares, en un mercado marcado por la tensión en Oriente Medio. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
El Brent subió a 108,75 dólares y el WTI cerró en 105,83 dólares, en un mercado marcado por la tensión en Oriente Medio. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank, explicó que “el mercado petrolero sigue agitado” porque “la situación en Oriente Medio se ha recrudecido de nuevo”.

A esta tensión se sumó la suspensión sin fecha de la reunión prevista entre Irán y países del Golfo en Omán, que buscaba habilitar zonas seguras de tránsito en el estrecho de Ormuz.

El mercado también sigue de cerca el conflicto entre Rusia y Ucrania, en particular por los ataques mutuos contra infraestructuras energéticas. Un día después de arremeter contra Kiev por sus ataques contra refinerías de diésel rusas, el presidente Donald Trump afirmó el lunes que ambos países se habían comprometido a no atacar más las infraestructuras del adversario.

John Kilduff, analista de Again Capital, señaló a la agencia AFP que “los rusos tienen trabajo por delante para reparar sus infraestructuras dañadas” y que ese frente es “claramente su talón de Aquiles”.

Wall Street cayó por la combinación de precios de la energía más altos y el avance del bono del Tesoro a 10 años, que volvió al 5%. (REUTERS/Brendan McDermid)
Wall Street cayó por la combinación de precios de la energía más altos y el avance del bono del Tesoro a 10 años, que volvió al 5%. (REUTERS/Brendan McDermid)

La combinación de precios energéticos más altos y el avance de los rendimientos de bonos presionó a la baja a los principales índices bursátiles estadounidenses. El S&P 500 cayó 0,4%, hasta 7.585,73 puntos. El Dow Jones Industrial Average retrocedió 328 puntos, o 0,6%, hasta 52.093,11, y el Nasdaq Composite se hundió 0,8%, hasta 25.981,57.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, referencia central del mercado de bonos, escaló a 5,00% desde el 4,97% del cierre del lunes, con un pico nocturno de hasta 5,04%. El lunes había sido la primera vez que esa tasa superaba el 5% desde 2023, un nivel que no se mantenía de forma consistente desde comienzos de siglo.

Darrell Cronk, presidente de Wells Fargo Investment Institute, indicó que “el resultado es un mercado que debe esforzarse más para generar crecimiento de ganancias justo cuando los inversores se muestran menos dispuestos a pagar valuaciones elevadas por ese crecimiento”.

El repunte de los rendimientos se aceleró desde febrero, luego de que la guerra con Irán disparara los precios del petróleo, lo que alimentó temores de una inflación elevada y prolongada, sumados a preocupaciones ya existentes por el nivel de endeudamiento del Gobierno estadounidense.

La inflación se mantiene lo suficientemente alta como para que se espere que la Reserva Federal anuncie el miércoles una suba de la tasa de fondos federales, la primera en tres años. Aun así, algunos operadores mantienen una leve apuesta a que el organismo podría postergar el ajuste, lo que generaría volatilidad si el mercado lo interpreta como una señal de menor compromiso con bajar la inflación.

Entre las acciones más afectadas se encuentran las de compañías que dependen del gasto discrecional de los consumidores. Chipotle Mexican Grill cayó 5,9%. Darden Restaurants, dueña de Olive Garden y Longhorn Steakhouse, se hundió 4,3%. Dollar Tree retrocedió 5,4%, mientras que Dave & Buster’s Entertainment se desplomó 19% tras reportar resultados trimestrales más débiles de lo esperado por los analistas.

Las acciones vinculadas a criptomonedas también sufrieron pérdidas después de que el Senado de Estados Unidos votara en contra de una legislación que buscaba crear un marco regulatorio para el sector, además de exigir más límites a las inversiones del presidente Trump. Coinbase Global cayó 10,1% y Robinhood Markets perdió 3,4%.

En cambio, varias acciones de inteligencia artificial se mantuvieron más estables tras la caída generalizada del día anterior, luego de que líderes de la industria pidieran una desaceleración en el desarrollo para atender cuestiones de seguridad. Nvidia sumó 0,6% un día después de que su caída de 3,4% fuera el mayor lastre para el índice S&P 500. Advanced Micro Devices avanzó 2,2%.

En los mercados bursátiles fuera de Estados Unidos, los índices también cayeron en gran parte de Europa y Asia, aunque en varios casos las bajas fueron menos pronunciadas que las del lunes, provocadas por el desplome de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial. El índice Kospi de Corea del Sur cayó 0,9%, tras el retroceso de 3,3% registrado el lunes.

Temas Relacionados

Arabia SauditaEstrecho de OrmuzPetróleo BrentPetróleoMedio OrienteIránYemenHutíesWall Street

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kallas pide a la Unión Europea elevar la presión sobre Putin ante la escalada contra Europa

La jefa de la diplomacia europea plantea restringir visados a turistas y ex combatientes rusos y reforzar el intercambio de inteligencia, en una semana marcada por tres incidentes de riesgo entre fuerzas rusas y aliados de la OTAN

Kallas pide a la Unión Europea elevar la presión sobre Putin ante la escalada contra Europa

La Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos calcula que la guerra con Irán ya costó USD 38.000 millones

La evaluación del organismo legislativo sostiene que el consumo acelerado de misiles y equipos elevó el gasto y expone límites industriales, un diagnóstico que coincide con el inspector general del Pentágono en un reporte difundido el lunes

La Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos calcula que la guerra con Irán ya costó USD 38.000 millones

Crisis política en Alemania: Friedrich Merz canceló su viaje a la ONU por las internas en la coalición de gobierno

El mandatario permanecerá en Berlín la próxima semana y no irá a Nueva York, donde planeaba recibir el premio Henry Kissinger y hablar ante la asamblea

Crisis política en Alemania: Friedrich Merz canceló su viaje a la ONU por las internas en la coalición de gobierno

Arabia Saudita y Egipto exigieron garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo tras el avance hutí en Yemen

El príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, viajó a El Cairo para buscar apoyo diplomático después de que los rebeldes tomaran el control del estrecho de Bab el Mandeb

Arabia Saudita y Egipto exigieron garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo tras el avance hutí en Yemen

El drama de las playas del Reino Unido contaminadas con aguas residuales

Más de 43.000 horas de descarga en julio y agosto dejaron playas contaminadas con E. coli, provocando hospitalizaciones y una creciente presión sobre las empresas de agua concesionadas

El drama de las playas del Reino Unido contaminadas con aguas residuales
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

“¿Qué querés que haga?”: detuvieron a un camionero que manejaba sin papeles y dio positivo de alcoholemia

“¿Qué querés que haga?”: detuvieron a un camionero que manejaba sin papeles y dio positivo de alcoholemia

Intocable publica video previo a su show en el Zócalo de CDMX: “Nos vemos esta noche”

La eliminación de las PASO no suma adeptos y el oficialismo pidió un nuevo cuarto intermedio

Colpensiones ya tendría nuevo presidente: él es Carlos René Montoya, abogado que llegaría al fondo público de ahorro

Receta de hamburguesas de falafel, rápida y fácil

DEPORTES

La sorpresa de la primera convocatoria de Scaloni tras el Mundial 2026 y las apuestas de cara al 2030

La sorpresa de la primera convocatoria de Scaloni tras el Mundial 2026 y las apuestas de cara al 2030

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Argentina confirmó a los tres rivales que enfrentará en los amistosos tras la final del Mundial

El áspero cruce entre Cristiano Ronaldo y un ex jugador de la selección argentina en la dura derrota de Al Nassr

Con espectadores de lujo en primera fila, el Como 1907 debutó en la Champions League con una goleada ante el Leipzig

ENTRETENIMIENTO

Se revela la causa de muerte de la estrella de OnlyFans, Christian Styles

Se revela la causa de muerte de la estrella de OnlyFans, Christian Styles

Noel Gallagher revela el momento en el que su hermano Liam decidió emprender una nueva gira de Oasis

Zack Snyder reflexiona sobre '300' y responde a las críticas: "Una de las películas más gay jamás hechas"

La fiscalía no pedirá la pena de muerte para el hijo de Rob Reiner acusado del asesinato de sus padres

HBO presenta a los nuevos fichajes de Harry Potter rumbo a La cámara secreta