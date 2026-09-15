Gema Garoa se gastó casi 15 mil pesos de la comida para salvarse en La Casa de los Famosos México

Gema Garoa aseguró su inmunidad en La Casa de los Famosos México tras subastar el 100% del presupuesto de comida. (Captura de pantalla )

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La actriz, Gema Garoa ofertó el cien por ciento del presupuesto semanal de comida para asegurar su inmunidad en La Casa de los Famosos México 2026.

Una decisión que dejó a los nueve concursantes sin dinero para adquirir víveres durante las próximas dos semanas. La maniobra desató una fractura interna en el grupo y terminó con la alianza conocida como Las Hienas.

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El monto comprometido equivale a aproximadamente 14.500 pesos, cifra calculada con base en los nueve habitantes que permanecen en el programa tras la eliminación de Masad Altamimi.

La producción asigna un presupuesto individual de entre 1.500 y 1.600 pesos semanales por integrante, cálculo que disminuye cada domingo conforme abandonan la casa nuevos concursantes.

Cuando el reality contaba con diez integrantes, los habitantes ofrecieron el 60% del dinero disponible, lo que representó 10.000 pesos sobre un presupuesto total de 16.000 pesos semanales.

La comparación entre ambas semanas evidencia el salto que significó comprometer la totalidad de los recursos.

La subasta en la Sala de los Acuerdos escaló hasta agotar todo el dinero

La dinámica arrancó tras la prueba del liderato Carrito Ganador, que Mariana Ochoa ganó al superar en la fase final a Gema Garoa y a Ese Pérez.

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El liderazgo no otorgó salvación directa, por lo que la producción convocó una subasta con cinco participantes.

A la Sala de los Acuerdos llegaron Mariana Ochoa por su triunfo, Gema Garoa y Ernesto Laguardia por la ruleta y el juego de dardos, Ese Pérez por elección del público, y Memo Schutz tras un acuerdo entre compañeros.

Ochoa abrió la puja con el 20% del presupuesto de alimentos. Laguardia y Garoa elevaron el porcentaje en tramos del 5% hasta llegar al 85% de la bolsa semanal.

Ese Pérez subió la cifra al 95%, y Gema Garoa cerró la subasta al comprometer el 100% del dinero, con lo que aseguró su permanencia una semana más en el programa.

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El liderazgo no otorgó salvación directa, por lo que la producción convocó una subasta con cinco participantes. (Captura de pantalla/LCDLF)

Los habitantes deberán racionar las provisiones durante 14 días

La pérdida total del presupuesto dejó la bolsa de la casa en cero pesos, lo que impide comprar despensa esta semana.

El cantante Yahir revisó de inmediato las provisiones y confirmó que el grupo tendrá que estirar el alimento disponible durante los próximos 14 días.

En la cocina, Yahir explicó a Ese Pérez la necesidad de fijar porciones estrictas para los productos básicos, aunque dejó fuera de la restricción los ingredientes destinados a la comida general.

Ante el reclamo de su compañero sobre el control de las porciones, Yahir respondió: “La inmunidad al cien por ciento no se te hace infantil, ¿esto sí?”.

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El participante insistió en priorizar su propia alimentación durante la restricción. señaló que las porciones fueron calculadas por cada habitante y de forma equitativa.

(Captura de pantalla)

La oferta rompió la alianza de Las Hienas

La decisión generó el reclamo de Karina Torres, quien confrontó a Gema Garoa al término de la subasta por no considerar las necesidades alimenticias del resto del grupo.

Torres dijo que hubiera aceptado sacrificar hasta el 50% del presupuesto, pero calificó la pérdida total como un acto individualista que rompió la confianza dentro de la alianza.

Gema Garoa respondió que otros participantes elevaron la oferta de forma consecutiva y afirmó que no se arrepiente de su decisión dentro del juego.

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Gema Garoa afirmó que no se arrepiente de su decisión dentro del juego. (Captura de pantalla)

La actriz intentó entregar parte de su jamón y queso personal como gesto de conciliación, pero Torres rechazó la propuesta: “¿Cómo pides algo que no diste?”.

Karina Torres confirmó que competirá de forma individual a partir de ese momento, lo que marcó el fin del bloque conocido como Las Hienas.

Mientras Brianda intentaba mediar en el conflicto al detallar el inventario de la alacena, Gema Garoa y Ese Pérez se retiraron al patio para evaluar su continuidad en el programa.