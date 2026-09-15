Crisis política en Alemania: Friedrich Merz canceló su viaje a la ONU por las internas en la coalición de gobierno

Friedrich Merz canceló su viaje a la Asamblea General de la ONU en Nueva York para enfrentar una crisis interna en la CDU. (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

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El canciller alemán Friedrich Merz canceló su viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York para enfrentar una crisis interna en su propio partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), luego de una serie de derrotas electorales frente a la ultraderecha.

Merz, de 70 años, tenía previsto recibir el premio Henry Kissinger en Nueva York y pronunciar un discurso ante la asamblea general la semana próxima. La oficina del canciller informó en un comunicado enviado por correo electrónico el martes: “Contrariamente a los planes iniciales, el canciller no viajará a Nueva York la próxima semana, ya que su presencia en Berlín es requerida”.

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La decisión se toma en momentos en que crece la especulación sobre un posible desafío interno a su liderazgo, después de que Alternativa para Alemania (AfD), el partido de ultraderecha, derrotara a la CDU en una reciente elección estatal. Merz asumió el poder en mayo del año pasado con la promesa de reactivar la economía estancada, rearmar al país frente a Rusia, limitar la inmigración irregular y frenar el avance de la AfD. Sin embargo, la formación ultraderechista lo supera actualmente en las encuestas a nivel nacional y en las elecciones del 6 de septiembre en el estado oriental de Sajonia-Anhalt lo aplastó por un margen cercano a 44 a 17 por ciento.

Según una vocera del partido, el comité ejecutivo de la CDU se reunirá después de las votaciones del domingo en la ciudad-estado de Berlín y en el estado nororiental de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, con el objetivo de que Merz obtenga garantías de respaldo continuo de su partido. Un cable difundido por separado señaló, en cambio, que Merz planea asistir a una reunión de la dirigencia de la CDU el lunes y a una reunión de bancada el martes, instancia en la que se espera que enfrente una revuelta abierta dentro de su propio bloque. Ese mismo material indicó que el partido podría sufrir otra derrota a nivel estatal frente a la AfD, luego de haber perdido la elección en Sajonia-Anhalt dos semanas atrás.

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Las encuestas muestran a la CDU muy pareja con la izquierdista Die Linke en Berlín, mientras que en la otra votación podría obtener apenas siete por ciento, en momentos en que se prevé que la AfD vuelva a crecer en ambos comicios. Según una encuesta del instituto Forsa difundida esta semana, solo 10 por ciento de los encuestados dijo estar conforme con el desempeño del canciller, la cifra de aprobación más baja jamás registrada para un jefe de gobierno alemán.

La crisis de liderazgo de Friedrich Merz en la CDU creció después de una derrota electoral frente a Alternativa para Alemania en Sajonia-Anhalt. (REUTERS/Liesa Johannssen)

Merz enfrenta desde hace tiempo bajos niveles de aprobación personal y, más recientemente, una creciente crítica interna, lo que alimenta las versiones de que dirigentes estatales influyentes de la CDU podrían estar maniobrando para desplazarlo del cargo. En los últimos días, varios referentes conservadores pidieron su renuncia y responsabilizaron al canciller por la seguidilla de derrotas electorales. Entre los nombres mencionados como posibles sucesores figuran Hendrik Wuest, primer ministro del populoso estado de Renania del Norte-Westfalia, y Markus Soeder, primer ministro de Baviera y líder de la Unión Social Cristiana (CSU), partido hermano regional de la CDU.

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En un discurso pronunciado el martes, Merz reiteró que, pese a la fuerte presión en contra, está decidido a continuar con las reformas económicas y de bienestar social acordadas con el Partido Socialdemócrata, socio menor de la coalición de gobierno. “El amargo resultado electoral del 6 de septiembre en Sajonia-Anhalt no cambia nada al respecto”, afirmó el canciller.

La oficina del canciller alemán informó que la presencia de Friedrich Merz en Berlín es requerida y por eso no viajará a Nueva York. (REUTERS/Liesa Johannssen)

El politólogo Oliver Lembcke, de la Universidad Ruhr de Bochum, dijo a la agencia AFP que los desarrollos recientes dentro de la CDU muestran que el propio Merz “aparentemente considera un final anticipado de su cancillería como una posibilidad real”. Lembcke agregó: “Por eso Merz está tratando de reunir apoyo, particularmente de los primeros ministros estatales influyentes”. El académico advirtió: “Si ellos no expresan de manera demostrativa su confianza en él después de las elecciones, su posición se volverá muy difícil”.

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