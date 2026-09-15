Morena destapa a Verónica Díaz como coordinadora en Zacatecas rumbo a las elecciones de 2027

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Verónica Díaz Robles fue designada este martes 15 de septiembre como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Zacatecas, una posición que encabeza los trabajos del partido rumbo a las elecciones de 2027.

El nombramiento se realizó durante un acto en el World Trade Center de la Ciudad de México, encabezado por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

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La definición ocurrió después de un proceso interno en el que participaron siete perfiles de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM): Verónica Díaz Robles, Ulises Mejía Haro, José Narro Céspedes, Julia Arcelia Olguín Serna, Zaira Villagrana Escareño, Geovanna Bañuelos de la Torre y Carlos Puente Salas.

De acuerdo con información del Sistema de Información Legislativa, Díaz Robles nació el 23 de septiembre de 1980 en Fresnillo, Zacatecas, y cuenta con estudios de Administración de Empresas.

Morena.

Actualmente aparece como senadora con estatus de baja en el registro legislativo.

Verónica Díaz destaca unidad, organización y defensa de la transformación

Durante su discurso después de ser nombrada, Díaz Robles sostuvo que su principal encomienda será fortalecer la unidad del partido y organizar los trabajos para la defensa de la transformación en Zacatecas.

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La nueva coordinadora señaló que la unidad no implica que todas las personas tengan que pensar de la misma manera, sino reconocerse dentro de una causa y un compromiso común con el estado.

También hizo referencia a los recorridos realizados durante los últimos meses por plazas públicas para hablar sobre la soberanía nacional y los resultados que, desde su perspectiva, ha alcanzado la llamada Cuarta Transformación.

Discurso de Verónica Díaz.

Entre los principales planteamientos de su discurso estuvieron:

Fortalecer la unidad entre la militancia de Morena y sus comités.

Recorrer comunidades, colonias y barrios para organizar los trabajos del movimiento.

Escuchar a la población y construir desde el territorio.

Defender la soberanía nacional y los derechos que, según planteó, han sido alcanzados durante la transformación.

Mantener una organización política que, dijo, debe partir de la ciudadanía.

Díaz Robles también sostuvo que la coordinación representa una responsabilidad colectiva y pronunció una frase que utilizó para definir su nuevo encargo: “No es el cargo, es el encargo”.

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¿Quién es Verónica Díaz Robles? Su trayectoria política en Zacatecas

La trayectoria de Díaz Robles en la administración pública comenzó en 2008, cuando se desempeñó como gestora en la Presidencia Municipal de Fresnillo, cargo que ocupó hasta 2010.

Verónica Díaz Robles es senadora de Morena por Zacatecas para el periodo 2024‑2030.

Posteriormente, entre 2010 y 2018, trabajó como directora de Difusión Interna del Senado de la República.

En 2018 llegó al Congreso de Zacatecas como diputada local, posición que mantuvo hasta 2021.

En 2019 asumió además la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en Zacatecas, responsabilidad que desempeñó hasta 2023, de acuerdo con el registro oficial de su trayectoria administrativa.

En 2024 llegó al Senado de la República por Morena como representante de Zacatecas. Durante la LXVI Legislatura participó en distintas comisiones, entre ellas Bienestar, Desarrollo Municipal, Derechos Humanos, Igualdad de Género y Estudios Legislativos.

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Su designación como coordinadora ocurre mientras Morena estructura sus coordinaciones estatales rumbo al proceso electoral de 2027.

Su vínculo con Morena y la familia Monreal

Su trayectoria política también ha estado vinculada públicamente con la familia Monreal. Díaz Robles estuvo casada con Luis Enrique Monreal Ávila, hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, de acuerdo con el perfil difundido por PolíticoMX.

Verónica Díaz Robles es designada coordinadora de Morena en Zacatecas rumbo a 2027. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

Además, durante su etapa como delegada de Bienestar coincidió políticamente con David Monreal.

Ese vínculo fue uno de los elementos señalados durante el proceso interno. Organizaciones sociales de Zacatecas, entre ellas la Coordinadora Zacatecana de Lucha Social 10 de Abril, cuestionaron públicamente la posibilidad de que Díaz Robles encabezara la coordinación y acusaron al grupo político de los Monreal de buscar mantener influencia en la entidad.

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Esos señalamientos corresponden a las organizaciones que participaron en la conferencia de prensa y no constituyen, por sí mismos, una determinación sobre el proceso interno.

La designación ocurre tras la exclusión de Saúl Monreal

El proceso interno también estuvo marcado por la situación de Saúl Monreal Ávila, quien aspiraba a participar en la definición rumbo a 2027.

La dirigencia de Morena determinó aplicar sus reglas internas contra el nepotismo, por lo que el senador quedó fuera del proceso debido a que su hermano, David Monreal Ávila, es el actual gobernador de Zacatecas.

Con Saúl Monreal fuera de la contienda interna, siete perfiles de Morena y sus partidos aliados participaron en la definición mediante una encuesta destinada a medir conocimiento y aceptación entre la población.

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Saúl Monreal quedó fuera del proceso interno de Morena rumbo a 2027. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

La coordinación estatal no representa formalmente la candidatura a la gubernatura, aunque el cargo es considerado dentro del proceso interno como un paso previo hacia la eventual postulación para 2027.

Tras asumir la coordinación, Díaz Robles planteó que su tarea será mantener la organización territorial y el trabajo político de Morena en Zacatecas.

“Esa será nuestra gran tarea: unidad para avanzar, organizar para defender y concientizar para seguir transformando”, afirmó durante su discurso.

Al cerrar su intervención, sostuvo que el movimiento deberá defender sus posiciones mediante el debate público y reiteró su llamado a mantener la organización desde el territorio. La definición de este martes coloca a Verónica Díaz Robles como la figura que encabezará los trabajos de Morena y sus aliados en Zacatecas de cara al proceso electoral de 2027.

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