Capturan a "El Ivancito", identificado como hijo del líder de "Los Bedolla" por asesinato a balazos en Álvaro Obregón. FGJCDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió y vinculó a proceso a Iván “N”, alias “El Ivancito”, por el delito de homicidio calificado. Los hechos ocurrieron en la colonia Campo de Tiro Gamitos, alcaldía Álvaro Obregón.

El imputado fue identificado además como presunto integrante de “Los Bedolla”, un grupo delictivo señalado como generador de violencia en esa demarcación. Su padre, Víctor “N”, alias “El Búho”, mismo que figura como líder de esa célula criminal.

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Cronología del homicidio

La Fiscalía realizó la detención de “El Ivancito” el 7 de septiembre por el homicidio de una persona ocurrido en junio pasado tras una discusión en Álvaro Obregón. Un juez lo vinculó a proceso el 11 de septiembre y le impuso prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria.

De acuerdo con la investigación, el 12 de junio de 2026 la víctima regresó a un inmueble donde se realizaba una reunión y entabló conversación con varias personas que se encontraban en el exterior.

Capturan a "El Ivancito", identificado como hijo del líder de "Los Bedolla" por asesinato a balazos en Álvaro Obregón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente discutió con Iván “N”, quien comenzó a agredirla. Aunque otras personas presentes intentaron intervenir para detener la confrontación, el imputado tomó el arma de fuego que portaba uno de los asistentes y disparó contra la víctima.

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Servicios de emergencia trasladaron a la persona herida a un hospital, donde arribó sin signos vitales. Tras la notificación médico-legal del fallecimiento, la Fiscalía CDMX inició formalmente la investigación por el caso.

El grupo delictivo “Los Bedolla”

La Fiscalía CDMX identificó a “Los Bedolla” como una célula relacionada con actividades de extorsión, narcomenudeo y homicidio en la alcaldía Álvaro Obregón. Esta agrupación es considerada por las autoridades capitalinas como un generador de violencia en la demarcación.

Según la información recabada, Iván “N” no solo participó en el homicidio investigado, sino que además forma parte de la estructura de este grupo. La Fiscalía señaló a su padre como el líder de la célula.

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Este dato vincula el caso individual de homicidio con una estructura criminal más amplia que opera en la zona, lo que amplía el alcance de la investigación más allá del hecho violento del 12 de junio.

Este dato vincula el caso individual de homicidio con una estructura criminal más amplia que opera en la zona.

Proceso de investigación y aprehensión

A partir de entrevistas, análisis de videograbaciones y diligencias de reconocimiento, la Fiscalía CDMX reunió datos de prueba sobre la probable participación de Iván “N” en los hechos.

Capturan a "El Ivancito", identificado como hijo del líder de "Los Bedolla" por asesinato a balazos en Álvaro Obregón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese material, la institución solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra del imputado. La orden fue ejecutada el pasado 7 de septiembre en la alcaldía Gustavo A. Madero por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

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Tras la detención, los agentes trasladaron al imputado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Audiencia, vinculación a proceso y postura institucional

Durante la audiencia celebrada el 11 de septiembre, la Fiscalía CDMX presentó ante el juez los datos de prueba recabados durante la investigación. Con base en ese material, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Iván “N”.

El juez también le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá recluido durante el desarrollo del proceso judicial en su contra.

Además, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá reunir los elementos adicionales necesarios para sustentar la acusación.

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La Fiscalía CDMX señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de delitos de alto impacto relacionados con grupos generadores de violencia.