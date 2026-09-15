Sin alimentos ni refugio, muchas familias yemeníes escapan de los ataques hutíes

Los desplazados en Adén y Taiz levantaron campamentos improvisados con materiales precarios y pocas pertenencias (REUTERS/Khaled Abdullah)

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Familias yemeníes huyeron alarmadas hacia el sur ante los ataques hutíes, después de que la ofensiva sobre la costa occidental desplazó a más de 100.000 personas dentro del país y llevó a miles a cruzar el estrecho de Bab el-Mandeb hacia Yibuti.

La avanzada hutí derrotó a fuerzas leales al gobierno reconocido internacionalmente, que contaron con respaldo de Arabia Saudita, y extendió el control del grupo sobre toda la franja yemení del mar Rojo. La operación alcanzó ciudades, pueblos e islas del oeste del país.

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Entre quienes abandonaron sus hogares figura Muhammad Aiyash, que huyó de Mocha con sus tres hijos tras un ataque con drones que mató a su esposa. La metralla le alcanzó el pecho y la familia salió sin comida, ropa ni colchones. Aiyash, de unos 60 años, terminó en un campamento improvisado de Adén, en el sur de Yemen.

Familias enteras dejaron las zonas afectadas por carretera, a pie o con los escasos medios disponibles. Muchas buscaron refugio en asentamientos de Adén y de la provincia de Taiz después de escapar de bombardeos, disparos y ataques con drones.

Por otro lado, otro yemení, Tawfiq al-Kharij mostró una herida de metralla en la pierna cuando permanecía junto a sus familiares frente a una tienda. Salió de su localidad con la ropa que llevaba puesta. “Vivíamos en paz bajo el cuidado de Dios, pero entonces la guerra llegó de repente. Algunos murieron y otros sobrevivieron”, relató.

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En los nuevos asentamientos, los desplazados levantaron refugios con los materiales disponibles. Los adultos trasladaron bolsas y recipientes, y algunos conservaron animales que lograron sacar de sus comunidades. Los niños permanecieron junto a sus padres durante la instalación en los campamentos.

Bajo este contexto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó el martes que más de 2.400 personas atravesaron Bab el-Mandeb durante los cuatro días anteriores. La mayoría fueron mujeres, niños y adultos mayores que buscaron seguridad en Yibuti tras salir de las zonas alcanzadas por los enfrentamientos. Los recién llegados llevaron pocas pertenencias y llegaron agotados, mientras la salida por mar elevó la demanda de alojamiento, alimentos, agua potable, atención sanitaria y servicios de protección en los puntos de recepción.

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Miles de yemeníes cruzaron el estrecho de Bab el-Mandeb hacia Yibuti para escapar de los combates (REUTERS)

La violencia también expone a más de 65.000 refugiados y solicitantes de asilo que residían en Yemen, principalmente originarios de Somalia y Etiopía. Ese grupo quedó en riesgo por la expansión de los combates en un país que ya albergaba población desplazada y comunidades con recursos limitados.

Por su parte, Aisha Muhammad dejó una aldea próxima a Mocha, pero sus cinco hijos quedaron en el lugar cuando los hutíes tomaron el área. La mujer contó que sus familiares permanecieron encerrados en sus viviendas por los bloqueos y los disparos. Sus hijas solo consiguieron cocinar arroz ante la falta de pan y otros alimentos, y no pudieron reunirse con ella por las dificultades para salir.

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En Taiz, al noroeste de Adén, un campamento levantado recientemente recibió a familias que escaparon de las zonas de combate. Mujeres y niños transportaron agua en bidones, lavaron ropa y buscaron provisiones alrededor de las tiendas instaladas en el lugar.

Taghreed Salem llegó con su familia después de escapar de ataques aéreos, misiles y bombardeos. “Llegamos huyendo de la guerra, de los bombardeos, de los misiles, de los aviones que atacan”, afirmó. La mujer pidió agua y cualquier tipo de ayuda para quienes acababan de instalarse en el campamento.

(Con información de Reuters)