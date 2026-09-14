España

Cortada la línea 9 de Metro de Madrid entre Puerta de Arganda y Sainz de Baranda por “causas técnicas”

El trayecto está interrumpido en las 13 paradas que unen las dos estaciones. La compañía ofrece como alternativa el autobús 71 de la EMT

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Metro de Madrid ha informado este lunes a primera hora de la mañana de que la circulación de la Línea 9 ha quedado interrumpida entre las estaciones de Puerta de Arganda y Sainz de Baranda, en ambos sentidos. La compañía ofrece como alternativa el autobús 71 de la EMT.

A través de su cuenta de X, Metro de Madrid explica que el cese del servicio, que estiman que será de más de dos horas, se debe a “causas técnicas”, sin entrar en detalles. No obstante, el resto de la línea opera sin demoras.

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