Cortada la línea 9 de Metro de Madrid entre Puerta de Arganda y Sainz de Baranda por “causas técnicas”

Metro de Madrid ha informado este lunes a primera hora de la mañana de que la circulación de la Línea 9 ha quedado interrumpida entre las estaciones de Puerta de Arganda y Sainz de Baranda, en ambos sentidos. La compañía ofrece como alternativa el autobús 71 de la EMT.
A través de su cuenta de X, Metro de Madrid explica que el cese del servicio, que estiman que será de más de dos horas, se debe a “causas técnicas”, sin entrar en detalles. No obstante, el resto de la línea opera sin demoras.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
España no se despide del calor de “pleno verano”: la Aemet adelanta que el termómetro solo bajará en estas regiones
La semana empieza con temperaturas más de 10 grados por encima de lo normal en esta época del año
El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de septiembre
Así amanecieron los precios de los carburantes en distintas ciudades de España
Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: el presidente de Ceuta, tres actores y un español internacional
Pablo Motos recibe del 14 al 17 de septiembre a seis rostros conocidos que contarán sus novedades en el espacio de Antena 3
Asesinada una estudiante española de 21 años en México: las autoridades investigan si ha sido un crimen machista
La joven se encontraba en el país como parte de un intercambio académico
Alma Bollo abandona la aventura y los primeros nominados: así ha sido la última gala de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’
El programa de Telecinco ha despedido a su primera concursante por decisión del equipo médico
MÁS NOTICIAS