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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 14 de septiembre

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El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) mantiene este lunes 14 de septiembre un monitoreo en tiempo real del pronóstico del clima en al CDMX y en el resto del país.

Sigue las alertas, los pronósticos y últimas actualizaciones meteorológicas en Infobae.

06:22 hsHoy

Depresión Tropical Quince-E se intensificará, pero seguirá lejos de México

Mapa de México con divisiones internas, cubierto de nubes y gotas de lluvia, con una gran ola azul verdosa que se acerca desde la parte inferior.
La imagen muestra una ilustración conceptual de una enorme ola tropical de tonos azul verdosos que avanza desde el sur hacia el mapa de México, el cual aparece cubierto de nubes y gotas de lluvia sobre diversas regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Depresión Tropical Quince-E evolucionará a tormenta tropical durante las primeras horas de este lunes 14 de septiembre, sin representar peligro ni generar efectos en territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el aviso emitido a las 21:15 horas del domingo 13 de septiembre, el sistema se localizaba a mil 95 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 km/h.

El ciclón se desplazaba hacia el oeste a una velocidad de 17 km/h, una trayectoria que lo mantiene internado en el océano Pacífico y alejándose de las costas mexicanas.

Para las 06:00 horas de este lunes, el SMN prevé que Quince-E alcance la categoría de tormenta tropical, con vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h. En ese momento se ubicaría aproximadamente a mil 170 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

Hacia las 18:00 horas, el fenómeno mantendría su fuerza como tormenta tropical y se encontraría a unos mil 320 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, con desplazamiento hacia el oeste.

El organismo meteorológico precisó que el sistema no generará lluvias, viento ni oleaje en México, por lo que no emitió recomendaciones para la población.

Según el pronóstico, Quince-E conservará la categoría de tormenta tropical hasta el martes 15 de septiembre, para después debilitarse nuevamente a depresión tropical y, posteriormente, convertirse en un sistema post-tropical o remanentes durante el miércoles 17.

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