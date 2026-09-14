Colombia

De la Espriella anuncia protocolo para intervenir en universidades ante actos de vandalismo: “No serán santuarios de violencia”

El Gobierno diferenciará las manifestaciones amparadas por la Constitución de situaciones que involucren violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público, mientras la Policía tendrá el papel operativo frente a estos escenarios

Durante su alocución, el presidente explicó que se establecerá un protocolo para diferenciar la protesta pacífica de situaciones de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. - crédito Presidencia
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció durante su alocución que su Gobierno establecerá un protocolo nacional de actuación en las universidades para determinar cuándo las autoridades podrán intervenir ante situaciones que involucren violencia, vandalismo o posibles actos terroristas.

El mandatario aseguró que la protesta pacífica, siempre que se ejerza dentro del marco de la Constitución y la ley, será respetada y garantizada por su Gobierno. Al mismo tiempo, afirmó que los actos de destrucción de infraestructura, los ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y las agresiones contra civiles no hacen parte de ese ejercicio.

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Abelardo de la Espriella anunció un protocolo nacional

Durante la alocución, De la Espriella afirmó que dio instrucciones para establecer un protocolo que permita diferenciar entre el ejercicio legítimo de la protesta y aquellas situaciones que requieran la intervención de las autoridades.

El presidente señaló que el mecanismo deberá contemplar escenarios en los que existan hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.

“Las universidades tienen autonomía, eso no está en discusión. Pero la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público, ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”, afirmó.

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De acuerdo con el mandatario, la autonomía de las instituciones de educación superior no modifica las competencias de las autoridades en materia de orden público.

Abelardo de la Espriella anunció un protocolo nacional para, según él, diferenciar la protesta pacífica de situaciones que requieran intervención de las autoridades. - crédito @Marovaan/X e Infobae
Abelardo de la Espriella anunció un protocolo nacional para, según él, diferenciar la protesta pacífica de situaciones que requieran intervención de las autoridades. - crédito @Marovaan/X e Infobae

Policía Nacional tendrá el papel operativo

De la Espriella indicó que la Policía Nacional será la primera autoridad operativa encargada de atender las situaciones contempladas en el protocolo.

Según explicó, la institución podrá actuar cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas.

El presidente también aseguró que su Gobierno garantizará las condiciones para los estudiantes que quieran estudiar, debatir o protestar pacíficamente.

“Esta decisión protege a los estudiantes, protege a la fuerza pública y protege al propio Estado”, manifestó.

La medida anunciada está dirigida, según sus declaraciones, a establecer una actuación de las autoridades cuando dentro de las universidades se presenten circunstancias que excedan el ejercicio de la protesta pacífica.

El documento exige que los uniformados agoten mecanismos menos lesivos antes de recurrir a armas de fuego, bajo un modelo de uso diferenciado y proporcional de la fuerza - crédito John Paz/Colprensa
La Policía Nacional será la primera autoridad operativa para atender situaciones de violencia o alteraciones extraordinarias del orden público en las universidades. - crédito John Paz/Colprensa

El presidente habló de violencia y ataques contra la Fuerza Pública

En su intervención, De la Espriella se refirió a diferentes conductas que, según afirmó, no pueden ser consideradas como protesta.

El terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra fuerza pública y la población civil no son protesta. Son conductas que el Estado tiene el deber de enfrentar de manera decidida”, señaló.

El mandatario también sostuvo que no permitirá que las universidades públicas sean utilizadas para desarrollar actividades relacionadas con la violencia.

No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, afirmó.

El presidente aseguró que los ataques contra integrantes de la Fuerza Pública no hacen parte del ejercicio de la protesta pacífica. - crédito AP Foto/Iván Valencia
El presidente aseguró que los ataques contra integrantes de la Fuerza Pública no hacen parte del ejercicio de la protesta pacífica. - crédito AP Foto/Iván Valencia

De la Espriella advirtió sobre el ingreso a los campus

El presidente también hizo referencia a la posibilidad de que las autoridades ingresen a las universidades cuando se presenten determinadas situaciones.

En particular, señaló a quienes, según su declaración, pretendan utilizar una institución educativa para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos o integrantes de la Fuerza Pública.

“A quienes pretendan utilizar una universidad para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia, agredir ciudadanos o a miembros de la fuerza pública, les digo con absoluta claridad: la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”, afirmó.

De la Espriella cerró este punto de su alocución reiterando que las universidades deben mantenerse como espacios destinados al conocimiento, las ideas y el debate.

La universidad es territorio del conocimiento, de las ideas y del debate. No puede convertirse jamás en refugio para la violencia ni para el terrorismo”, concluyó el mandatario en este apartado de su intervención.

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