Sinaloa en alerta: cancelan Grito de Independencia en Escuinapa por duelo y preocupación tras hechos violentos

La violencia y la preocupación ciudadana obligaron a suspender los festejos patrios en Escuinapa.

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El Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, canceló la celebración del Grito de Independencia prevista para la noche del 15 de septiembre, en medio de un contexto de violencia y preocupación entre habitantes del municipio.

La decisión fue confirmada este lunes 14 de septiembre por el presidente municipal, Víctor Díaz Simental, quien explicó que no existe ánimo entre la población para realizar una celebración masiva.

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Aunque señaló que hay presencia de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, indicó que también se tomaron en cuenta los comentarios y solicitudes recibidos por parte de ciudadanos.

“No hay ánimo, yo creo que condiciones de seguridad para ese tipo de eventos pues sí porque hay mucha presencia de seguridad pública”, declaró el alcalde, al referirse a la presencia de policías municipales, estatales y federales.

De acuerdo con el presidente municipal, las autoridades recibieron señalamientos de habitantes tanto de manera personal como mediante redes sociales, en los que manifestaron su rechazo a realizar la celebración.

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Alcalde de Escuinapa asegura que “no hay ánimo” entre la población para celebrar el Grito.

Escuinapa mantiene actos oficiales del 15 de septiembre

Con la suspensión del Grito, el Ayuntamiento informó que las actividades relacionadas con la conmemoración de la Independencia se limitarán a los actos protocolarios y cívicos correspondientes al 15 de septiembre.

Entre ellos se contemplan los honores a la bandera, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales. De esta manera, no se llevará a cabo la celebración pública que tradicionalmente acompaña al Grito de Independencia.

La decisión se suma a la cancelación de los desfiles cívicos escolares que estaban programados para los días 14 y 16 de septiembre.

El gobierno municipal había anunciado el 11 de septiembre la suspensión de esas actividades después de coordinarse con autoridades educativas, cuerpos de seguridad, directivos escolares y padres de familia.

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Comunicado Oficial.

La administración señaló entonces que la medida tenía un carácter preventivo y respondía a las preocupaciones expresadas por la comunidad escolar, con el objetivo de preservar la tranquilidad y el bienestar de niñas, niños, adolescentes y personal docente.

Estas son las actividades patrias que fueron suspendidas:

El desfile del 14 de septiembre , previsto para alumnos de guarderías, preescolar y Centros de Atención Múltiple .

El desfile del 16 de septiembre , en el que participarían estudiantes de primaria y secundaria.

El Grito de Independencia programado para la noche del 15 de septiembre.

Los actos públicos de celebración quedaron sustituidos por actividades protocolarias y cívicas.

Asesinan a una maestra de preescolar horas antes del anuncio

La cancelación del Grito se dio el mismo día en que fue asesinada una maestra de preescolar de 31 años en la colonia Centro de Escuinapa.

Foto: Facebook / Dirección de Seguridad Escuinapa

El ataque ocurrió alrededor de las 07:15 horas, en el cruce de las calles Francisco Pérez y Francisco I. Madero. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer se encontraba frente a su domicilio y presuntamente se disponía a cruzar la calle cuando fue atacada.

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Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Policías municipales acudieron al sitio y localizaron a la víctima con varias heridas de bala.

Paramédicos de Cruz Roja también llegaron al lugar, pero confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras integrantes del Ejército Mexicano apoyaron con el resguardo del perímetro. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.

En el lugar fueron localizados alrededor de 10 casquillos, aparentemente calibre 9 milímetros. Hasta el momento de los reportes proporcionados no se había informado de personas detenidas ni se habían establecido públicamente las circunstancias o el móvil del asesinato.

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Localizan alrededor de 10 casquillos tras asesinato de maestra en Escuinapa; no hay detenidos. Crédito: SSP Sinaloa

Escuinapa acumula asesinatos de mujeres en septiembre

El homicidio de la maestra ocurrió después del asesinato de Carolina Iracema Beltrán Romero, registrado el 3 de septiembre en Escuinapa. La víctima era maestra de educación especial y también se desempeñaba como responsable del Departamento de Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento.

El 7 de septiembre, la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo informó que la investigación por ese caso se abrió bajo el delito de feminicidio. También señaló que, hasta ese momento, no existían indicios de que el crimen estuviera relacionado con las funciones que Carolina desempeñaba dentro del gobierno municipal.

De acuerdo con la información proporcionada, con el asesinato ocurrido este lunes suman 16 mujeres asesinadas en Escuinapa desde junio y seis durante septiembre.

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La violencia registrada en el municipio también incluye hechos relacionados con grupos delictivos y operativos de seguridad efectuados durante las últimas semanas.

Escuinapa acumula seis mujeres asesinadas en lo que va de septiembre. Foto: Facebook / Orquídeas Moradas

Detienen a 11 presuntos integrantes de “Los Chapitos” en Escuinapa

Dos días antes de la cancelación del Grito, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detuvieron a 11 presuntos integrantes de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

La detención ocurrió el viernes en el poblado de La Isla del Bosque, durante reconocimientos terrestres y patrullajes de vigilancia realizados por personal militar en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

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De acuerdo con las autoridades, los 11 hombres fueron detenidos en flagrancia. Durante el operativo fueron aseguradas 12 armas largas, cargadores, municiones de distintos calibres y equipo táctico. Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán.

Las autoridades señalaron que los detenidos estarían vinculados con Óscar Luciano Martínez Larios, alias “Casco”, identificado como jefe regional de la facción de “Los Chapitos” y presuntamente relacionado con la privación ilegal de la libertad y muerte de 10 trabajadores de una empresa minera ocurrida en enero de este año en Concordia.

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Detienen a 11 presuntos integrantes de “Los Chapitos” en Escuinapa. Crédito: Defensa

Las acciones forman parte de una serie de operativos recientes en la región. El 8 de septiembre fueron detenidos Ángel Gabriel “N”, alias “Tronco”, y Milton Yair “N”, identificados como presuntos integrantes de “Los Menores”, grupo que las autoridades también relacionan con “Casco”.

En ese operativo fueron aseguradas dos armas largas, un aditamento lanzagranadas calibre 40 milímetros, cargadores, municiones, droga y equipo táctico.

El caso se relaciona con la privación de la libertad de 10 trabajadores ocurrida el 23 de enero en el residencial La Clementina, en Concordia.

La Fiscalía General de la República confirmó posteriormente el hallazgo de los cuerpos y, para julio, se informó de la identificación de todos los trabajadores, así como del ingeniero Pablo Osorio Sánchez, quien también había sido privado de la libertad.