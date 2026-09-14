Metro CDMX sorprende al concluir obras de la Línea 12 antes de lo esperado: reanuda servicio de Tláhuac a Mixcoac

Reabren Línea 12 del Metro CDMX tras concluir obras de mantenimiento (X/ @AdrianRubalcava)

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que los trabajos de mantenimiento en la Línea 12 concluyeron este lunes 14 de septiembre, por lo que se reestableció el servicio en toda la línea de Tláhuac a Mixcoac. Cerca de las 15:30 horas, Adrián Rubalcava Suárez, director general del Metro CDMX, dio a conocer la actualización sobre la operación de la línea dorada.

A través de sus canales oficiales precisó que a partir de la tarde de este lunes el servicio en la Línea 12 del Metro CDMX se reestableció en su totalidad, por lo que todas las estaciones ya operan con regularidad.

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“Les informo que, a partir de este momento, se normaliza el servicio en toda la Línea 12 del @MetroCDMX, de Mixcoac a Tláhuac, en ambos sentidos, tras concluir antes de lo previsto los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo”, publicó en sus redes sociales.

Reanudan servicio en toda la Línea 12 del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

Concluyen trabajos de mantenimiento en la Línea 12 del Metro CDMX

De acuerdo con la explicación del director del Metro CDMX, desde la madrugada del 12 de septiembre empezaron los trabajos para sustituir el aparato de vía afectado entre la estación Periférico Oriente y Calle 11. En el inicio de las obras tenían contemplado que los trabajos concluyeran hasta el miércoles 16 de septiembre, pero los trabajos concluyeron dos días antes de lo previsto.

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El director del STC Metro reiteró que entre los trabajos destacó el cambio de 140 durmientes de madera por elementos de concreto para una mejor durabilidad del equipo.

“Las labores incluyeron la sustitución del aparato de vía 13/23 en el tramo entre Periférico Oriente y Calle 11; el cambio de 140 durmientes de madera por durmientes de concreto; la colocación de 300 m³ de balasto y la rectificación de 600 metros de vía”.

Terminaron las obras de mantenimiento en la Línea 12 del Metro CDMX antes de lo previsto, según las autoridades (X/ @AdrianRubalcava)

Estas son las estaciones de la Línea 12 del Metro CDMX que cerraron por obras y que ya reanudaron servicio:

Tláhuac

Tlaltenco

Zapotitlán

Nopalera

Olivos

Tezonco

Periférico Oriente

Calle 11

Lomas Estrella

Según con lo que explicó Adrián Rubalcava, el personal trabajó día y noche para concluir con las obras de mantenimiento lo más pronto posible y así evitar mayores afectaciones el público usuario.

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Reabren Línea 12 del Metro CDMX tras concluir obras en “tiempo récord”

Más tarde, a través de un comunicado, el STC Metro compartió detalles de cómo fueron los trabajos de mantenimiento y las pruebas operativas antes de reanudar el servicio al público usuario. La reapertura fue posible después de 72 horas continuas de trabajo para sustituir el aparato de vía 13-23, ubicado en el tramo Periférico Oriente-Calle 11.

Las labores comenzaron durante los primeros minutos del sábado 12 de septiembre y, de acuerdo con la bitácora técnica y operativa, debían concluir en la madrugada del miércoles 16 de septiembre. El personal del área de Vías del STC terminó los trabajos antes del plazo establecido gracias a su experiencia y especialización en labores de mantenimiento ferroviario.

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Reanudó servicio de la Línea 12 del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

El personal técnico verificó además el funcionamiento de los aparatos de dilatación y la geometría de la vía, como parte de las acciones preventivas y correctivas destinadas a mantener en niveles óptimos la funcionalidad del sistema de vías de la Línea 12. Los técnicos y obreros de Vías del STC cuentan con más de 57 años de experiencia en Técnica Metro y están especializados en este tipo de intervenciones.

A partir de las 14:35 horas de este lunes se realizaron pruebas con trenes en funcionamiento para comprobar el paso correcto sobre todos los elementos renovados. Después de superar estas evaluaciones, el servicio quedó listo para operar en todo el trayecto, de Mixcoac a Tláhuac.

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El STC Metro agradeció a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) por el servicio de apoyo alterno proporcionado durante el sábado, el domingo y las primeras horas de este lunes. El organismo también expresó su reconocimiento a las y los usuarios afectados durante el periodo de suspensión parcial del servicio.