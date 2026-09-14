La violencia en Yemen impulsa al precio del petróleo: el Brent se acercó a los USD 110

Humo negro elevándose desde un tramo del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, al sur de Medina (región del Hiyaz), el 10 de septiembre de 2026. Unión Europea/Copernicus Sentinel-3/Imagen cedida vía REUTERS.

Guardar

El cierre temporal de un oleoducto clave en Arabia Saudita y una serie de ataques con drones en el golfo Pérsico dispararon el lunes los precios del petróleo, en una jornada que llegó a mostrar subas de casi el 5% antes de moderarse tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, llegó a superar los 109 dólares durante la sesión y cerró finalmente en 105,68 dólares, con un avance del 1,02%. Su par estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en octubre, ganó un 1,34% hasta ubicarse en 101,39 dólares.

PUBLICIDAD

El encarecimiento del crudo respondió a la creciente preocupación por el suministro proveniente de Oriente Medio tras nuevos ataques contra la infraestructura energética saudita y contra buques en la región, lo que reavivó el temor a una interrupción prolongada de las exportaciones globales. Los dos índices de referencia habían llegado a subir casi cinco por ciento al inicio de la rueda, antes de que se conocieran los comentarios del mandatario estadounidense sobre un posible acercamiento diplomático con Irán.

Las autoridades sauditas anunciaron el viernes el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste, una vía de exportación crucial para sortear el bloqueo del estrecho de Ormuz, tras un ataque atribuido por Riad a combatientes respaldados por Irán en Irak. La agencia AFP citó a Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, quien explicó que esta infraestructura “puede transportar alrededor de 7 millones de barriles por día desde el este de Arabia Saudita hasta Yanbu, en el mar Rojo, y constituye por tanto la ruta de desvío más importante del estrecho de Ormuz”.

PUBLICIDAD

David Morrison, de la firma de corretaje Trade Nation, agregó que esa ruta “ha desempeñado un papel esencial en la atenuación de la grave alteración del suministro de petróleo provocada por la guerra en Irán, por lo que su cierre es una preocupación mayor”.

El cierre temporal del oleoducto Este-Oeste en Arabia Saudita y los ataques con drones en el golfo Pérsico impulsaron los precios del petróleo. (REUTERS/Arathy Somasekhar/File Photo)

Con el oleoducto fuera de servicio, el puerto de Yanbu, sobre el mar Rojo, debió recurrir a sus reservas de almacenamiento. Según tres fuentes del sector consultadas por la agencia Reuters, esas reservas alcanzan para cubrir entre cinco y siete días de exportaciones. El ataque contra el oleoducto amenazó hasta el 4% del suministro mundial de petróleo.

PUBLICIDAD

El jefe de gestión de relaciones con el cliente de la plataforma financiera kudo.com, Konstantinos Chrysikos, señaló en un análisis remitido a la agencia EFE que las preocupaciones por el suministro de crudo procedente de Oriente Medio se “agravaron” por las “crecientes amenazas a la infraestructura energética y los buques saudíes” en el golfo Pérsico. El analista anticipó que “cualquier deterioro adicional en las condiciones de tránsito o una interrupción prolongada del oleoducto reduciría la disponibilidad física e impulsaría los precios al alza”.

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, lanzaron el lunes un nuevo ataque contra Arabia Saudita, en momentos en que los estados árabes del Golfo decidieron posponer las conversaciones previstas con Teherán. El grupo aseguró haber disparado decenas de misiles y drones contra una base aérea militar en Khamis Mushait, en el sur del reino saudí, con el objetivo de atacar hangares de aviones, sistemas de radar, pistas de aterrizaje y depósitos de municiones, en represalia por los ataques aéreos sauditas en Yemen.

PUBLICIDAD

El Brent superó los 109 dólares durante la sesión y cerró en 105,68 dólares, mientras el WTI terminó en 101,39 dólares. (EFE/Bagus Indahono)

El grupo armado venía de avanzar territorialmente en los días previos, tras haber capturado el viernes la isla de Perim, ubicada en la desembocadura del mar Rojo. Este movimiento se sumó a la serie de episodios que elevaron la tensión en la región durante el fin de semana, entre ellos nuevos ataques en el estrecho de Ormuz.

Arabia Saudita solicitó aplazar una reunión que estaba prevista para este lunes en Omán con Irán y los países del Golfo, según indicó la diplomacia iraní. En ese encuentro debía discutirse el futuro del estrecho de Ormuz y la habilitación de zonas seguras de tránsito, un asunto sensible dado que por esa vía circula buena parte del comercio mundial de crudo.

PUBLICIDAD

La postergación de la cita subrayó el temor a que el conflicto en Oriente Medio pueda extenderse aún más y amenazar el suministro global de petróleo, en un contexto donde los estados del Golfo buscan preservar canales de diálogo con Teherán pese a la escalada de ataques.

Los precios moderaron su avance durante la sesión después de que Trump publicara varios mensajes en su red Truth Social. El mandatario estadounidense señaló que Irán deseaba “cerrar un acuerdo rápida y desesperadamente”, una frase que fue interpretada por el mercado como una señal de apertura diplomática pese a la creciente tensión regional.

PUBLICIDAD

El Brent superó los 109 dólares durante la sesión y cerró en 105,68 dólares, mientras el WTI terminó en 101,39 dólares. (EFE/Luis Tejido)

John Kilduff, de la firma Again Capital, sostuvo a la agencia AFP que ese mensaje “pareció calmar un poco la situación en el mercado”. El comentario contribuyó a que ambos índices de referencia recortaran gran parte de las subas de casi cinco por ciento que habían registrado al inicio de la jornada.

Trump también afirmó que Ucrania y Rusia se habían comprometido a no atacar más sus respectivas infraestructuras energéticas, un día después de haber criticado a Kiev por sus ataques contra refinerías de petróleo rusas. La semana previa, los ataques ucranianos a la infraestructura energética rusa habían contribuido a que el precio promedio del diésel en Estados Unidos alcanzara máximos históricos.

PUBLICIDAD

Sobre ese punto, el presidente estadounidense sostuvo que “el aumento del precio del diésel en el mundo está causado principalmente por la guerra entre Rusia y Ucrania, y no por Irán”, pese a que el conflicto en Oriente Medio también se tradujo en una subida de los precios en las gasolineras.