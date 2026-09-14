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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 14 de septiembre

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé para este lunes una jornada con ocho concentraciones, dos citas agendadas, una rodada motociclista, una rodada ciclista, cinco eventos de esparcimiento y 19 plantones en distintos puntos de la capital, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac.

Las principales afectaciones viales podrían concentrarse en el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, las inmediaciones del Senado de la República, así como en zonas de Coyoacán y Benito Juárez.

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11:29 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy 14 de septiembre

Bloqueos CDMX
( FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

A las 9:30 horas, integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados acudirán al Senado de la República, en Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, para entregar oficios en respaldo a una iniciativa contra la retroactividad de la reforma al artículo 127 constitucional, relacionada con pensiones. La SSC no descarta el arribo de autobuses y afectaciones a la circulación en la zona.

Al mediodía se contemplan diversas movilizaciones. La organización Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos en tres puntos: el Monumento a la Madre; el cruce de División del Norte y Cuauhtémoc, en la Narvarte Poniente; y Gran Canal con Circuito Interior, en Gustavo A. Madero.

También a las 12:00 horas, el Centro Cultural y Artesanal Indígena de la Ciudad de México convocó a un mitin en Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Juárez, para demandar respeto a la libre determinación y a los derechos de los pueblos originarios.

Media hora después, vecinos desalojados del inmueble ubicado en General Anaya 27 ofrecerán una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social, en Medellín 33, colonia Roma Norte, donde denunciarán presunto hostigamiento policial y expondrán las acciones emprendidas tras el desalojo.

Por la tarde, a las 16:00 horas, el Frente de Liberación Ciudadana se concentrará en la estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro para realizar la actividad denominada “Metropopular”, en demanda de transporte digno y seguro. Los organizadores prevén liberar torniquetes, por lo que podría haber afectaciones en el acceso a la terminal.

A la misma hora, la Asamblea General de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México se manifestará frente al Congreso capitalino, en Donceles y Allende, Centro Histórico. El grupo exige estabilidad laboral, prestaciones, libertad sindical, renivelación salarial, retabulación y pago de laudos. No se descarta la instalación de un plantón como medida de presión.

Más tarde, a las 17:30 horas, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” realizará un mitin frente a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, para exigir avances en la investigación por la desaparición forzada de dos luchadores sociales ocurrida en Oaxaca en 2007.

Entre las citas programadas, las Mercaditas Feministas acudirán a las 11:00 horas a la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución, para protestar contra operativos de comercio informal en la Alameda Central. A las 16:00 horas, habitantes del predio El Coyol 206 se reunirán con autoridades de la Secretaría de Vivienda, en Iztacalco, para solicitar la regularización del inmueble.

Rodadas y eventos masivos

Durante la noche se prevé una rodada motociclista denominada “Rolex Masivo”, con puntos de reunión a las 20:30 horas en una gasolinera de Calzada Ermita Iztapalapa y a las 21:15 horas en otra estación ubicada en Calzada de la Viga, en Cuauhtémoc. La ruta final aún no ha sido definida, aunque se anticipan afectaciones viales durante el recorrido.

Asimismo, el colectivo Iztaparexx realizará una rodada ciclista que partirá a las 18:00 horas del Deportivo San José, en Tláhuac, con destino al Zócalo capitalino.

La agenda también incluye eventos con alta afluencia, como la función de WWE “Friday Night SmackDown” en la Arena Ciudad de México, programada para las 17:30 horas; la festividad de San Nicolás Tolentino, en Magdalena Contreras; la Feria del Elote en San Miguel Topilejo, Tlalpan, y actividades con motivo del CCXVI aniversario del Grito de Independencia en las 16 alcaldías.

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