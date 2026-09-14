India: 5 personas detenidas por atar a una torre y agredir a un técnico de telefonía tras 2 años de reclamos sin resolver

El empleado Adityabhan Singh quedó retenido cerca de dos horas en Hardauli, Uttar Pradesh, tras una protesta por interrupciones en llamadas y datos que los residentes atribuyen a problemas persistentes desde hace casi dos años

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Un técnico de una empresa de telecomunicaciones fue retenido y atado a una torre de telefonía móvil por habitantes de la aldea de Hardauli, en el distrito de Fatehpur, estado de Uttar Pradesh, India. El episodio ocurrió el jueves, tras casi dos años de reclamos por fallas persistentes en las llamadas y el acceso a internet, según informó The Times of India.

El trabajador, identificado como Adityabhan Singh, acudió al lugar para revisar el suministro eléctrico de la instalación. Allí, un grupo de residentes lo increpó por el servicio que reciben pese al pago de recargas con acceso a redes de quinta generación. La Policía liberó al técnico cerca de dos horas después y abrió una investigación.

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La protesta surgió tras dos años de fallas en la conexión

De acuerdo con The Times of India, los vecinos sostienen que la torre privada fue instalada en la localidad alrededor de dos años atrás. Sin embargo, afirman que la señal siguió siendo inestable y que, en numerosos momentos, solo podían usar una cobertura 4G irregular, pese a contratar planes promocionados con servicio 5G.

El personal del servicio de emergencias 112 intervino en Hardauli, retiró a Adityabhan Singh de una estructura de telefonía móvil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deficiencia, de acuerdo con los residentes, afectó conversaciones telefónicas, navegación, trámites digitales y otras actividades realizadas por internet. También señalaron perjuicios económicos, aunque la información disponible no precisa montos ni casos concretos. Las quejas, dijeron, llegaron a la compañía en varias oportunidades sin una solución que estabilizara la red.

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El reclamo tomó otra dimensión cuando Singh llegó a inspeccionar la torre. La visita, que debía centrarse en la alimentación eléctrica del equipo, derivó en una discusión entre el técnico y varios pobladores. En ese intercambio, una persona habría alentado al grupo a impedir que el empleado se retirara del predio.

Los vecinos lo sujetaron con cables a la estructura de telefonía y advirtieron que no lo soltarían hasta que representantes de mayor rango de la empresa acudieran a Hardauli. Una grabación del incidente circuló luego en redes sociales y permitió que el caso ganara visibilidad fuera de la aldea.

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La Policía liberó al técnico y abrió una causa penal

Los residentes sostienen que la torre privada se instaló hace alrededor de 24 meses, pero la cobertura siguió inestable y en tramos solo funcionó una señal 4G irregular - archivo REUTERS/Shailesh Andrade/File Photo

Una unidad de respuesta policial del servicio de emergencias 112 recibió el aviso y se trasladó al sitio. Los agentes retiraron a Singh de la torre y restablecieron el orden en el área, según informó The Times of India. No se difundieron datos sobre lesiones del trabajador durante la retención.

La denuncia presentada por el técnico llevó a la comisaría de Bindki a registrar una causa contra personas aún no identificadas. El expediente se encuadra en el artículo 127(2) del Bharatiya Nyaya Sanhita, la legislación penal india, por privación ilegal de la libertad y alteración del orden público.

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El superintendente de Policía de Fatehpur, Abhimanyu Manglik, indicó que cinco personas fueron demoradas para interrogatorios. En una versión posterior recogida por otros medios, la cifra de arrestados ascendió a seis y los involucrados recuperaron la libertad bajo fianza. La investigación seguía en curso al momento de la publicación.

La existencia de números distintos obliga a cautela sobre el alcance final de las actuaciones. La autoridad policial confirmó que la población atribuía la protesta a los problemas de conectividad, en especial a la prestación 5G, pero el proceso deberá determinar quiénes participaron y qué responsabilidades corresponden a cada uno.

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Una versión vecinal cuestiona cómo comenzó la retención

El superintendente Abhimanyu Manglik informó que los interrogatorios apuntan a identificar a los participantes del episodio ocurrido en Hardauli (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuentes citadas por el medio local añadieron un elemento que introduce matices en el relato. Según esa versión, el propio técnico habría sugerido a los vecinos que lo retuvieran para conseguir que las quejas escalaran a directivos de la compañía. La nota no aporta declaraciones directas de Singh que permitan corroborar esa afirmación.

Los residentes insistieron en que buscaban llamar la atención de responsables capaces de resolver el problema de red. Su exigencia consistía en que funcionarios de la prestadora visitaran el lugar y corrigieran la deficiencia antes de permitir la salida del trabajador. La llegada policial frustró esa condición.

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La empresa vinculada con la torre no fue identificada y tampoco consta una respuesta oficial sobre la calidad del servicio en Hardauli. Por esa razón, no existen datos independientes que permitan establecer la causa técnica de los cortes, el estado de la infraestructura o un plazo para eventuales reparaciones.