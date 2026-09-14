Por qué tu refrigerador dura menos si lo pegas a la pared

El sobreesfuerzo del motor por falta de espacio se traduce en un desgaste mecánico progresivo y visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dejar el refrigerador pegado a la pared impide que el condensador libere el calor extraído del interior y el generado por el propio aparato, según explica el Servicio de Extensión Cooperativa de Virginia, programa de divulgación de la Universidad Politécnica de Virginia.

El fenómeno ocurre en cualquier cocina donde el electrodoméstico quede sin espacio de ventilación en su parte trasera o lateral.

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La causa es simple: sin aire libre, el compresor trabaja más horas de las necesarias para compensar el calor atrapado.

El resultado, documentado desde hace décadas, es un consumo eléctrico mayor y un desgaste más rápido del motor.

Ajustar la posición del refrigerador es una de las medidas de menor costo para el ahorro energético en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El condensador necesita expulsar calor hacia afuera

El refrigerador no solo enfría lo que guarda adentro. También extrae calor de los alimentos. Cuando el aparato queda totalmente pegado al muro, ese calor se acumula en la zona posterior.

El condensador, ubicado en la parte trasera o base del refrigerador, necesita espacio libre para liberar el calor. (Imágen Ilustrativa Infobae)

El Servicio de Extensión Cooperativa de Virginia explica que “el compresor y la bobina condensadora deben tener ventilación adecuada” porque la mayoría de los refrigeradores despiden calor por la parte inferior o trasera.

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La institución recomienda duplicar el espacio que sugiere el fabricante como margen de seguridad.

El polvo acumulado agrava el problema

La Extensión de la Universidad de Illinois, detalla que un ventilador hace circular el aire sobre el condensador para expulsar el calor.

Cuando ese flujo se bloquea, el polvo se acumula con más facilidad porque el equipo queda inaccesible para limpieza.

La acumulación de polvo en las bobinas traseras actúa como aislante térmico y reduce la eficiencia del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma fuente recomienda desconectar el aparato y limpiar las bobinas con aspiradora cada tres meses.

La suciedad actúa como aislante, aumentando el uso de energía cuando se acumula por falta de mantenimiento periódico, algo más frecuente cuando el refrigerador no tiene espacio para revisarlo.

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Distancia ideal: entre 15 y 20 centímetros de los muros

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), precisa su Guía para el Uso Eficiente de la Energía en la Vivienda que dejar entre 15 y 20 centímetros de distancia entre la pared y la parte trasera del refrigerador permite una ventilación suficiente y reduce el consumo eléctrico.

Colocar el refrigerador lejos de la estufa o la luz solar directa evita que el compresor trabaje de más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma guía advierte sobre un dato que conecta el problema directamente con los bolsillos de las familias mexicanas: un refrigerador con más de siete años de uso puede llegar a representar entre 20 y 30% del consumo eléctrico total de una vivienda.

En el escenario más extremo, este consumo puede representar el 50% del consumo total.

Esa cifra se agrava cuando el equipo, además de ser viejo, funciona sin la ventilación adecuada durante años.

La ventilación insuficiente no solo eleva el recibo de luz, también acorta la vida útil del compresor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para reducir el consumo de energía del refrigerador

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa productiva del Estado encargada de generar y distribuir la electricidad en el país, confirma el mismo mecanismo en su manual de ahorro energético.

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El documento recomienda limpiar la parrilla trasera del refrigerador dos veces al año, como una de las medidas de menor costo y mayor efecto para reducir el consumo.

La distancia varía entre 10 y 20 centímetros según CFE y Conavi, pero ambas instituciones coinciden en la importancia de mantener el área limpia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CFE explica que los equipos de refrigeración deben colocarse lo más lejos posible de fuentes de calor, como la estufa, el horno o la luz solar directa, porque esa cercanía obliga al compresor a trabajar de más.

La institución añade una cifra que ayuda a dimensionar el efecto en el recibo de luz: por cada grado adicional de frío que se le exige al refrigerador, el consumo de energía aumenta un 5%, lo que explica por qué un compresor forzado por falta de ventilación termina reflejándose directamente en el gasto eléctrico mensual.

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Tener el refrigerador pegado a la pared acumula calor y daña al aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo completo, explicado en pasos simples

Sin espacio libre alrededor del gabinete, ese aire caliente queda atrapado y no se renueva por convección natural, el proceso físico mediante el cual el aire caliente sube y da paso a aire más fresco de forma espontánea.

El compresor, el motor que mantiene la temperatura fría en el interior del refrigerador, se ve obligado a funcionar por más tiempo, o de forma casi continua, para compensar la falta de disipación de calor.

Desconectar el refrigerador antes de limpiar cualquiera de sus partes es un paso que siempre debe hacerse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de polvo en las bobinas, más difícil de detectar y limpiar cuando el aparato está inaccesible contra la pared, agrava el problema porque funciona como una capa aislante adicional sobre una superficie que ya tiene dificultades para liberar calor.

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