Abelardo de la Espriella propone paquete vial de cerca de $1 billón para Chocó con apoyo de empresarios

El presidente explicó los proyectos de infraestructura, energía, minería y turismo que su Gobierno busca impulsar en el departamento con participación del sector privado. - crédito Presidencia

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El Gobierno propuso un paquete de inversiones en infraestructura vial cercano a un billón de pesos para el Chocó, como parte de los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo, empresarios y representantes del departamento. El anuncio fue realizado por el presidente Abelardo de la Espriella durante su alocución presidencial, en la que detalló varios proyectos destinados a mejorar la conectividad de la región.

De acuerdo con el mandatario, la propuesta busca combinar obras por impuestos, recursos públicos y participación del sector privado, con el propósito de avanzar en proyectos considerados estratégicos para el departamento. Entre las empresas mencionadas durante la intervención estuvo Bancolombia, que manifestó su disposición para apoyar la estructuración del paquete de obras.

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Los proyectos viales planteados para el Chocó

De la Espriella señaló que el Gobierno busca avanzar en seis proyectos de infraestructura vial. Entre las iniciativas mencionadas están las vías Quibdó-Ánimas-Nóvita, San José del Palmar-El Cairo, Istmina-Puerto Meluk y la vía al Darién.

También incluyó proyectos relacionados con Tutunendo y Cho, además del fortalecimiento del aeropuerto de Bahía Solano, iniciativa que el presidente vinculó con la necesidad de recuperar el potencial turístico de ese municipio.

El jefe de Estado sostuvo que la conectividad es una de las condiciones que, según su Gobierno, permitiría facilitar la llegada de empresas, la salida de productos y el crecimiento de actividades como el turismo. También señaló que mejores conexiones beneficiarían a campesinos y emprendedores del departamento.

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La propuesta todavía corresponde a una hoja de ruta de inversión y estructuración, por lo que el anuncio no significa que las obras hayan sido ejecutadas. Precisamente, el Gobierno planteó la participación empresarial para avanzar en la definición de los proyectos y sus mecanismos de financiación.

Bancolombia manifestó su disposición de apoyar la estructuración del paquete de obras de infraestructura vial planteado para el departamento. - crédito REUTERS/Luisa González

Bancolombia apoyaría la estructuración del paquete de obras

Durante su intervención, el presidente destacó la participación de empresarios que lo acompañaron en una visita a Quibdó, donde, según explicó, se reunieron representantes del Gobierno, el sector privado y diferentes sectores del departamento.

En ese encuentro, de acuerdo con el mandatario, Bancolombia manifestó su disposición de apoyar la estructuración del paquete de infraestructura vial, con el objetivo de convertir los compromisos anunciados en proyectos.

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El esquema planteado contempla la combinación de distintas fuentes de financiación. La propuesta incluye obras por impuestos, recursos provenientes del Estado y aportes o participación del sector empresarial.

El presidente insistió en que el objetivo es superar una etapa centrada en anuncios y avanzar hacia la ejecución de proyectos. “Si no hay vías, no hay nada”, afirmó durante la alocución, al explicar la prioridad que su administración pretende darle a la conectividad del departamento.

Malecón de Quibdó también hace parte de los acuerdos

Además del paquete vial, el Gobierno anunció avances relacionados con el malecón de Quibdó, proyecto que, según De la Espriella, será desarrollado para transformar el frente del río Atrato, impulsar el turismo y el comercio y generar empleo.

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El presidente aseguró que los empresarios que participaron en la visita a la capital chocoana expresaron su disposición para acompañar al Gobierno en la estructuración y financiación de esta iniciativa. Según su declaración, los recursos para el proyecto ya estarían disponibles.

La propuesta para el Chocó contempla así una combinación de infraestructura vial y proyectos urbanos, energéticos, productivos y turísticos, con participación tanto del Estado como del sector privado.

El Gobierno anunció que el proyecto busca transformar el frente del río Atrato e impulsar el turismo, el comercio y la generación de empleo. - crédito Alcaldía de Quibdó

Gobierno estudia un posible corredor interoceánico

Otro de los anuncios realizados durante la alocución fue el estudio de la viabilidad de un corredor o canal interoceánico en el Chocó.

El presidente aclaró que no se trata de un anuncio sobre la construcción inmediata de esa infraestructura, sino de una evaluación de sus posibilidades. Según explicó, el análisis deberá considerar aspectos técnicos, ambientales, sociales, económicos y financieros.

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La propuesta parte de la ubicación geográfica del departamento y de la posibilidad de estudiar una conexión entre el océano Atlántico y el Pacífico. De la Espriella señaló que cualquier iniciativa de ese tipo tendría que contemplar la protección ambiental y la participación de las comunidades.

Propuesta para transformar la actividad minera

El plan anunciado también incluye medidas relacionadas con la minería. El Gobierno planteó estructurar un régimen especial minero y tributario para el Chocó, con el propósito de facilitar la formalización y aprovechar el potencial del departamento en minerales como oro, cobre y platino.

Además, De la Espriella anunció que se trabajará en la estructuración de una planta de procesamiento y transformación de minerales en el propio Chocó. La intención expresada por el mandatario es que una mayor parte del valor generado por estos recursos permanezca en el territorio y contribuya a la generación de empleo formal.

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El presidente anunció seis proyectos de infraestructura vial considerados estratégicos para mejorar la conectividad del Chocó. - crédito Colprensa

Recursos para energía y apoyo a emprendedores

En materia energética, el presidente informó que el Ministerio de Hacienda gestiona $20.000 millones para garantizar la conectividad de la empresa eléctrica del departamento y otros $20.000 millones para fortalecer su sostenibilidad.

A esto se sumaría una inversión de $3.000 millones de ISA y Bancolombia destinada a impulsar soluciones de energía solar en el Pacífico chocoano, especialmente en comunidades con dificultades para acceder a un servicio energético confiable.

El sector empresarial también anunció compromisos dirigidos a emprendedores y jóvenes. Colombina, Bancolombia y Tecnoglass se comprometieron, según el presidente, a aportar $5.000 millones de capital semilla a través de iNNpulsa para emprendedores afectados por el terremoto.

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Por su parte, Grupo Nutresa y NuBank anunciaron cien becas para jóvenes del Chocó. El Gobierno también señaló que trabaja con Olímpica en un canal de comercialización para productos chocoanos y que se busca abrir oportunidades para la venta del biche producido por emprendedores del departamento a través de la Central Mayorista de Antioquia.

El Gobierno informó sobre recursos para fortalecer la empresa eléctrica del Chocó y anunció una inversión para impulsar soluciones de energía solar en el Pacífico chocoano. - crédito REUTERS/Jon Nazca

Turismo y seguimiento a los compromisos

Dentro de la estrategia para aprovechar el potencial turístico del departamento, el Gobierno informó que trabajará con la Fundación Santo Domingo y Fontur en una iniciativa denominada “pueblos milagro turísticos”, que comenzaría en Nuquí.

También se está evaluando un régimen especial de incentivos para atraer inversión privada al Chocó, de acuerdo con lo anunciado durante la alocución.

Para hacer seguimiento a los compromisos, el presidente anunció la creación de una gerencia especial para el departamento, encabezada por José Leonidas Tobón, quien tendrá interlocución directa con la Presidencia y estará encargado de hacer seguimiento a los proyectos, destrabar procesos y verificar el cumplimiento de los cronogramas.

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