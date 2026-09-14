Reservas, deuda y elecciones: los cuatro frentes que condicionan el plan económico rumbo a las elecciones 2027

El Tesoro debe conseguir dólares para los vencimientos de 2027, en un contexto de tasas altas en Estados Unidos, suba del Brent y mayor costo de financiamiento para la Argentina. (REUTERS/Tomás Cuesta)

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El mercado y la economía argentina se empieza a poner a tono con un 2027, en el que la necesidad de acumular reservas para enfrentar eventuales disparadas de la volatilidad ante la inminencia de las urnas conviven con una actividad que todavía tiene varios sectores en problemas y un proceso de desinflación que todavía tiene que probar su capacidad de romper el piso de 1,5% mensual. Las dudas que esas variables generan, y el siempre incierto resultado de la voluntad popular, se reflejan así en una prima de riesgo país que se debate con la barrera de los 500 puntos.

Las consultoras registraron una mejora de algunos indicadores nominales, como el índice de precios de agosto y la estabilidad de las tasas de muy corto plazo. Sin embargo, también marcaron la caída de la industria y la construcción durante julio, la reducción en las previsiones de crecimiento y una prima adicional sobre los activos argentinos que asocian con la incertidumbre política.

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Las reservas ganaron volumen, pero las compras de septiembre perdieron ritmo

El primer frente es el de las reservas internacionales. Econviews indicó que las reservas netas se ubicaron cerca de US$10.000 millones y las líquidas alcanzaron US$28.000 millones, una posición que describió como más sólida frente al año anterior. Ese nivel adquiere relevancia ante la volatilidad que puede acompañar al calendario electoral y por las obligaciones de deuda que el sector público debe afrontar.

La consultora señaló que septiembre mostró una desaceleración en la compra de divisas. El promedio diario rondó los US$14 millones, el registro más bajo del año según ese relevamiento. GMA Capital calculó un promedio aún menor para el resto de las ruedas de la semana, de US$12 millones, después de una jornada sin intervención. Ambos análisis ubicaron la evolución del mercado cambiario en el centro de la estrategia oficial.

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Econviews planteó una tensión entre la intención de sumar divisas y la política de sostener un tipo de cambio estable. Su editorial advirtió que “sería prudente no dormirse en los laureles y aprovechar para comprar todos los dólares que se pueda”. El documento relacionó esa posibilidad con una eventual recomposición de los flujos financieros y con el alza de las materias primas, entre ellas la soja, que subió 11% en el último mes según el informe.

En ese punto, 1816 agregó información sobre las emisiones externas de empresas y provincias. La firma indicó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estimó que, al cierre de agosto, quedaban por liquidarse US$4.400 millones correspondientes a obligaciones negociables y títulos provinciales emitidos desde octubre del año anterior. Durante septiembre, YPF y Tecpetrol colocaron US$1.650 millones, mientras San Juan preparaba una emisión.

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El ingreso de divisas por esas colocaciones convive con una salida de fondos por dividendos. 1816 detalló que las empresas giraron US$3.700 millones al exterior entre enero y agosto, una cifra que superó en más del doble los valores de períodos comparables de la administración de Mauricio Macri. La consultora asoció ese movimiento con el uso de la flexibilización cambiaria para transferir ganancias retenidas durante los controles de capital.

Los vencimientos de deuda exigen dólares y acceso a financiamiento

El segundo elemento ligado a las reservas es el programa de deuda. Econviews calculó que el Tesoro debe comprar cerca de US$6.000 millones al BCRA y emitir alrededor de US$8.000 millones para cubrir los vencimientos de 2027. La necesidad de financiamiento coincide con un escenario internacional de tasas elevadas y con una suba del riesgo país argentino.

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GMA Capital ubicó el indicador soberano cerca de los 490 puntos básicos. Los bonos en dólares retrocedieron cerca de 0,6% en la semana, con el GD41 entre los papeles de peor desempeño, mientras el S&P Merval subió 2,2% medido en dólares. El reporte describió que el riesgo soberano permaneció en esa zona desde el inicio de septiembre y recordó que cotizó entre 400 y 430 puntos a mediados de julio.

La firma contrastó ese nivel con el promedio de otros mercados emergentes, próximo a 137 puntos básicos. La diferencia, de unos 353 puntos, reflejó para GMA una prima vinculada con factores locales y, en particular, con la carrera hacia 2027. “El mercado ya arrancó a cobrar la incertidumbre”, sostuvo la consultora en el apartado dedicado a la evolución de los activos argentinos.

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El entorno externo también redujo el margen para una baja del costo financiero. GMA señaló que el Brent rozó los US$110 por barril durante la semana, antes de una corrección superior al 3% el viernes. La tasa del Tesoro de Estados Unidos a diez años volvió a aproximarse al 5%, en un contexto de inflación mensual de 0,4% en agosto, una inflación interanual de 3,4% y creación de 162.000 empleos durante ese mes.

1816 enfocó su análisis en la oferta de deuda pública y en su impacto sobre los rendimientos. La consultora informó que el Gobierno colocó US$5.226 millones de Bonares durante 2026 y que el programa financiero contempló otros US$5.000 millones para 2027. Al mismo tiempo, el Tesoro evitó en tres licitaciones consecutivas ofrecer instrumentos en pesos con vencimiento durante el siguiente mandato presidencial.

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La estrategia se produjo después de una expansión del stock de títulos en moneda local con vencimientos desde 2028. Según 1816, ese monto pasó de $23 billones a cerca de $100 billones, a valor de mercado, entre enero y julio. La consultora remarcó que la capacidad del mercado local para absorber nueva oferta de deuda es limitada, aun con instrumentos indexados o con cobertura cambiaria.

También se amplió el diferencial de precios entre Globales y Bonares de estructuras similares. 1816 atribuyó parte de ese movimiento a que el Ejecutivo no emitió Globales, pero sí realizó colocaciones de Bonares. Sobre esa dinámica, el informe afirmó: “A la deuda soberana la vemos más para devengar tasa que para buscar ganancias de capital considerables, al menos hasta las elecciones del año que viene”.

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La actividad y el empleo aparecen como el punto más débil

El tercer frente es la actividad económica. Las tres fuentes tomaron como referencia los datos de julio, cuando la industria cayó 5% mensual y la construcción retrocedió 4,6%, según las series desestacionalizadas. 1816 precisó que la industria marcó su menor nivel desde junio de 2024 y la construcción desde marzo de 2025. La producción minera bajó 0,9% mensual.

Javier Milei y Luis Caputo en una ilustración a lápiz a mano alzada, ambos sonriendo y vestidos de traje, con Milei sosteniendo una carpeta mientras Caputo apoya una mano en su hombro, en un gesto de camaradería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Econviews sumó que el empleo registrado volvió a caer y que el crédito continuó estancado. El informe proyectó que la economía crecería, en el escenario más favorable, cerca de 2% durante 2026. GMA consignó que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) redujo la proyección de expansión del producto interno bruto de 2,7% a 2,1%.

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1816 mostró un cambio paralelo en las previsiones sobre el sector externo. Las expectativas de superávit comercial para 2026 subieron desde US$11.000 millones en diciembre hasta US$25.000 millones en la última medición del REM. En el mismo período, la previsión de crecimiento bajó desde 3,5% hasta 2,1%. La consultora vinculó ese contraste con un desempeño desigual entre sectores, en especial aquellos que emplean más mano de obra.

El documento de 1816 señaló que Javier Milei conservó competitividad para 2027, de acuerdo con sondeos de AtlasIntel para Bloomberg, aunque destacó la atención de los inversores sobre el empleo registrado y el horizonte político. Las tasas forward de los Bonares con referencias de 2027 y 2028 subieron en la curva, una señal que la firma relacionó con ese escenario.

Las consultoras registraron algunas medidas oficiales destinadas a dar liquidez y facilitar el crédito. 1816 mencionó una operación de mercado abierto del BCRA que inyectó $1,3 billones el 19 de agosto, cuando las tasas overnight tocaron 28% nominal anual. También incluyó la flexibilización de créditos en dólares para empresas sin ingresos en moneda extranjera y la primera adjudicación de plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) por $0,2 billones para apuntalar los préstamos hipotecarios.

GMA ubicó el stock de repos bancarios a un día con el BCRA cerca de $2,8 billones y la caución alrededor de 20% nominal anual. El informe añadió que el Tesoro mantenía $7,8 billones en depósitos en el Banco Central, un monto que le daba margen para renovar vencimientos por $8,13 billones sin convalidar rendimientos elevados.

El equilibrio fiscal y la inflación no se negocian

El cuarto frente es el equilibrio fiscal, que Econviews definió como uno de los pilares centrales de la administración libertaria. La consultora advirtió que la desaceleración de la economía y la merma de la recaudación presionan sobre el objetivo de déficit cero. A la vez, planteó que un resultado fiscal levemente negativo no configuraría por sí solo un problema grave, aunque identificó un riesgo en una secuencia de menor actividad, menor recaudación y nuevos ajustes.

El informe asoció una parte de la capacidad recaudatoria con los sectores beneficiados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También indicó que la reactivación fuera de esas actividades sería relevante para sostener los ingresos públicos. Econviews no incluyó entre las opciones probables una vuelta de la obra pública, dado que esa alternativa afectaría las cuentas fiscales.

La inflación completa el cuadro. GMA informó que el índice de precios al consumidor subió 1,7% en agosto, 0,4 puntos porcentuales menos que en julio y el menor registro en 14 meses. La variación acumulada durante 2026 alcanzó 21,3%. Los precios estacionales bajaron 0,9%, mientras la inflación núcleo se sostuvo en 1,8% por segundo mes consecutivo y los regulados avanzaron 2,2%.

La consultora describió que turismo e indumentaria explicaron buena parte de la baja estacional, mientras carnes y combustibles mostraron pocas variaciones. El diagnóstico indicó que la desaceleración del índice general no se trasladó con igual intensidad a la medición núcleo. “La inflación sigue moviéndose en niveles contenidos, pero el desafío pasa por conseguir que esa estabilidad se traduzca en una nueva reducción de la inflación de fondo”, señaló GMA Capital.

Econviews proyectó que la inflación continuaría bajando durante los meses siguientes y que podría acelerarse ante la turbulencia electoral, dentro de un proceso gradual. El Tesoro ofrecería una Lecap con vencimiento en noviembre, dos bonos TAMAR a febrero y julio de 2027, un título CER a enero y cuatro instrumentos dólar linked, incluido uno nuevo con vencimiento en marzo de 2027. La licitación se realizaría con vencimientos por $8,13 billones y sin la reapertura del bono AO29.