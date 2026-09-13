Adrián Marcelo causa preocupación en redes por tener hundimiento en el entrecejo: qué significa y qué lo causa

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Adrián Marcelo preocupa a sus seguidores por un hundimiento en el entrecejo que se hizo visible durante una entrevista con Ricardo Peralta. El detalle se difundió en redes sociales a través de capturas compartidas por la cuenta de X conocida como “la Tía Sandra”, que expuso la alteración en el rostro del conductor regiomontano.

El hallazgo coincide con el momento en que Adrián Marcelo suena como el último participante confirmado para la segunda temporada de La Granja VIP. La coincidencia entre el rumor de su posible ingreso al reality de TV Azteca y la aparición del detalle físico intensificó la atención del público.

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Adrián Marcelo evitó acercamientos de cámara durante la entrevista

La usuaria de redes sociales que difundió las capturas de la entrevista sostiene que, durante gran parte de la charla con Ricardo Peralta, se evitaron los acercamientos de cámara al rostro de Adrián Marcelo. “Ese hundimiento en el entrecejo no es normal”, escribió en el tuit, y agregó: “Deseo de todo corazón que todo esté bien”.

Adrián Marcelo causa preocupación por un supuesto hundimiento en el rostro (X/@TuTiaSandra)

La observación alimentó las especulaciones entre los seguidores, quienes interpretaron la falta de planos cerrados como un intento de disimular la alteración facial. Ninguna de las partes involucradas en la producción del contenido se pronunció sobre esa lectura.

¿Qué significa y qué causa el hundimiento en el entrecejo?

Un hundimiento en el entrecejo no implica de forma automática una enfermedad grave y no puede diagnosticarse a partir de una sola imagen. Entre las causas posibles figuran la estructura ósea y facial propia del cráneo, una cicatriz o traumatismo por un golpe anterior, la pérdida de grasa relacionada con la edad, o alteraciones en los tejidos musculares y la piel del rostro.

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Estas son las causas más comunes:

Gesticulación repetida. Fruncir el ceño de forma constante activa los músculos corrugadores, lo que con los años genera surcos permanentes.

Pérdida de grasa y colágeno por la edad. A partir de los 30-40 años, la piel pierde elasticidad y los compartimentos grasos de la cara se reducen, lo que puede acentuar surcos y hundimientos en frente y entrecejo.

Factores genéticos. La predisposición hereditaria influye en la estructura ósea del cráneo y en cómo la piel responde al paso del tiempo.

Exposición solar y hábitos. El daño por rayos UV deteriora el colágeno y la elastina, acelera el envejecimiento cutáneo y puede hacer más visibles los surcos existentes.

Deshidratación. La falta de hidratación reduce la elasticidad de la piel, lo que puede acentuar la apariencia de hundimiento en cualquier zona del rostro.

Cicatrices o traumatismos. Un golpe previo puede dejar una marca permanente en la zona, con una depresión visible en la piel.

Causas menos frecuentes. Existen condiciones dermatológicas raras, como la esclerodermia lineal craneal (conocida como “en coup de sabre”), una dermatosis atrófica de causa desconocida que provoca una depresión progresiva en la piel del cráneo o la frente.

Una infografía de Infobae detalla los factores biológicos y traumatismos que pueden causar un hundimiento en el entrecejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada de esto se puede determinar hasta que un especialista realice los estudios necesarios para conocer su origen. Hasta el momento, no existe información que confirme que Adrián Marcelo enfrente un problema de salud vinculado a ese detalle, y el conductor tampoco se ha referido públicamente al tema.

El antecedente de hospitalización de Adrián Marcelo en 2025

En noviembre de 2025, Adrián Marcelo fue hospitalizado de emergencia y compartió una fotografía desde una camilla en sus redes sociales, acompañada de la frase “vida de comediante”. El conductor explicó posteriormente que el ingreso se debió a una intoxicación por exceso de trabajo y descartó que estuviera relacionado con un tema emocional o con rumores de separación de su esposa, Karina Puente.

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Este es el estado de salud de Adrián Marcelo tras haber sido hospitalizado de emergencia (Foto: Instagram/@arianmacaerlo10)

Ese episodio generó preocupación similar entre sus seguidores, quienes por semanas desconocieron el motivo real de la internación. El comediante regiomontano evitó entonces dar detalles médicos precisos, un patrón que se repite ahora con el hundimiento en el entrecejo.

El reencuentro con Ricardo Peralta ocurre dos años después de La Casa de los Famosos México

La entrevista donde se observó la alteración forma parte de un reencuentro entre Adrián Marcelo y Ricardo Peralta, grabado en la Ciudad de México para el canal de YouTube del conductor regiomontano. El encuentro se da dos años después de que ambos compartieran una de las etapas más polémicas de sus carreras en La Casa de los Famosos México.

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Ricardo Peralta adelantó, en un video junto a César Doroteo, que la conversación abordó temas que no habían tratado desde su salida del reality. “Va a revivir todo para muchos de ustedes, porque platicamos lo que no hemos platicado en dos años”, declaró el creador de contenido.

Adrián Marcelo se burla de Ricardo Peralta por ser gay mientras él duerme: “Antes lo ojos de Cristo está mal” (Fotos: ViX)

Mientras tanto, cualquier versión sobre una posible enfermedad detrás del hundimiento en el rostro de Adrián Marcelo permanece en el terreno de la especulación hasta que el propio conductor o un especialista médico se pronuncien al respecto.