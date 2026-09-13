Colombia

Salvatore Mancuso se queda en Montería: Justicia y Paz amplía su permiso tras revelar seis posibles fosas paramilitares

La autorización estará vigente hasta diciembre y permitirá que el exjefe paramilitar continúe colaborando con la Fiscalía en la búsqueda de personas desaparecidas en Córdoba, donde recientemente fueron encontrados ocho cuerpos

Salvatore Mancuso - Fosa común
Salvatore Mancuso continuará en Córdoba mientras avanzan las diligencias para ubicar posibles víctimas del conflicto armado - crédito Colprensa/AFP
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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla autorizó a Salvatore Mancuso a permanecer en Montería hasta diciembre, una decisión que le permitirá continuar participando en las labores de búsqueda de posibles víctimas del conflicto armado en Córdoba.

El permiso fue renovado luego de que el exjefe paramilitar entregara nuevas coordenadas correspondientes a seis posibles fosas del paramilitarismo. La información deberá ser verificada por las autoridades con apoyo del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) de la Fiscalía.

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La Fiscalía incluye un Mancuso en el proceso para aclarar posibles contactos entre defensores y exparamilitares encarcelados - crédito Colprensa
Las autoridades verificarán las seis coordenadas entregadas recientemente por Mancuso para determinar si corresponden a posibles fosas - crédito Colprensa

La autorización tiene especial relevancia porque Mancuso tenía restringido el ingreso a Montería debido a que durante su pasado como jefe paramilitar dejó cientos de víctimas en esta región. Ahora podrá permanecer temporalmente en la capital de Córdoba mientras avanzan las diligencias relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas. La decisión fue adoptada por el magistrado José Haxel de la Pava y quedó bajo el control de la jueza Luz Marina Zamora, encargada del seguimiento de la ejecución de penas dentro de la jurisdicción de Justicia y Paz. Ante su despacho deberán presentarse los informes sobre las actividades que adelante Mancuso junto con el Grube.

El nuevo permiso se conoce después de que en los últimos dos meses fueran ubicados ocho cuerpos en una zona rural de Tierralta. Los hallazgos se produjeron específicamente en el corregimiento Crucito, lugar al que Mancuso acudió para colaborar con las autoridades en las labores de búsqueda. Los restos serán examinados por Medicina Legal con el propósito de establecer su identidad. Según la información conocida, algunos fueron entregados sin ser exhumados, mientras que otros fueron encontrados en puntos donde años atrás habrían sido enterradas víctimas del conflicto armado.

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Estos resultados marcan una diferencia frente a la primera etapa de las búsquedas. De acuerdo con informes conocidos por El Tiempo, en los 82 primeros puntos señalados por Mancuso ni la Fiscalía General de la Nación ni la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) encontraron cuerpos humanos. Ahora las autoridades deberán concentrarse en los seis nuevos lugares suministrados por el exparamilitar y determinar si corresponden a posibles fosas. Las diligencias estarán acompañadas por los informes que deberán llegar al despacho de la jueza Zamora como parte del seguimiento judicial.

Salvatore Mancuso sería responsable de más de 24.000 delitos presuntamente cometidos cuando comandó varios frentes de las AUC - crédito Alejandra Bonilla/La Opinión/Colprensa
Ocho cuerpos fueron encontrados en el corregimiento Crucito, zona rural de Tierralta, y serán examinados por Medicina Legal- crédito Alejandra Bonilla/La Opinión/Colprensa

Mancuso regresó a Colombia el 27 de febrero de 2024, después de ser deportado desde Estados Unidos. Desde entonces participó en distintas actuaciones relacionadas con procesos de Justicia y Paz y con la búsqueda de víctimas del conflicto armado.

Antes de que se autorizara esta nueva permanencia, el permiso para estar en Montería tenía como fecha de vencimiento el pasado 3 de septiembre. Ese mismo día, Mancuso entregó su versión ante la fiscal Marcela Abadía dentro de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, Antioquia, además del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

La renovación permite que el exjefe paramilitar continúe en Córdoba hasta diciembre, pero bajo condiciones y vigilancia judicial. Su presencia estará vinculada a las actividades de búsqueda y a la verificación de los puntos que ha entregado a las autoridades.

Salvatore Mancuso - Álvaro Uribe
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se refirió al proceso del expresidente Álvaro Uribe, que es investigado por las masacres de El Aro, La Granja y el crimen del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle - crédito crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE - Colprensa

El interés de Justicia y Paz está ahora puesto en establecer qué hay en esos seis lugares. Los resultados de esas diligencias podrían ampliar la información disponible sobre las víctimas desaparecidas durante el conflicto y determinar si existen nuevos cuerpos por recuperar e identificar. Mientras avanzan esas labores, los ocho cuerpos encontrados en Tierralta serán sometidos a los procedimientos correspondientes para establecer quiénes son. El proceso continuará bajo seguimiento judicial durante el periodo en que Mancuso tenga autorizado permanecer en Montería.

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