Aeronave que cubría la ruta Condoto–Guaymaral perdió contacto: Estas son las cinco personas que iban a bordo

Aeronave Cessna T206, de matrícula HK4985, que cubría la ruta entre Condoto y Guaymaral. La Aeronáutica Civil activó los protocolos de búsqueda y salvamento tras perder comunicación con la tripulación- crédito @pacificatravelco/Instagram

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La Aeronáutica Civil activó los protocolos de búsqueda y salvamento luego de perder comunicación con una aeronave que cubría la ruta entre el municipio de Condoto y Guaymaral, en Bogotá, durante la mañana de este domingo 13 de septiembre.

De acuerdo con un comunicado de la Alcaldía de Condoto, el último contacto con la tripulación se registró a las 9:23 a. m., en cercanías del cerro Tatamá, una zona de difícil acceso ubicada aproximadamente a 33 millas del VOR de Pereira.

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El cerro Tatamá, en cercanías del cual se registró el último contacto con la aeronave. La zona es de difícil acceso y está ubicada aproximadamente a 33 millas del VOR de Pereira -crédito Alcaldía Municipal de Condoto/Facebook

La aeronave involucrada es una Cessna T206, de matrícula HK4985, perteneciente a la Aeronáutica Civil Colombiana. Tras conocerse la pérdida de comunicación, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la entidad puso en marcha los protocolos SAR, con el despliegue de equipos especializados para establecer la ubicación de la aeronave.

La administración municipal confirmó que a bordo viajaban cinco personas: Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán, Yuliza Figueredo y el piloto Mehmet Cankaya. Según la información entregada por la Alcaldía, los pasajeros habían permanecido en Condoto durante la semana, donde participaban en una brigada de salud con especialistas para atender a la comunidad.

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El alcalde Gustavo Elías Hincapié Mosquera mantiene comunicación con las autoridades aeronáuticas y los organismos de socorro para conocer los avances de las operaciones y verificar la información oficial. Asimismo, la administración municipal se encuentra atenta a los informes oficiales que emita la Aeronáutica Civil con el propósito de mantener informada a la ciudadanía a través de los canales institucionales, evitando la difusión de versiones no confirmadas.

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