Colombia

Aeronave que cubría la ruta Condoto–Guaymaral perdió contacto: Estas son las cinco personas que iban a bordo

La alerta se activó durante la mañana del domingo 13 de septiembre, cuando las autoridades dejaron de recibir señales de la aeronave en una zona montañosa de difícil acceso

El gerente de la aerolínea aseguró que la avioneta cumplía con mantenimiento completo y vigente - crédito @pacificatravelco/Instagram
Aeronave Cessna T206, de matrícula HK4985, que cubría la ruta entre Condoto y Guaymaral. La Aeronáutica Civil activó los protocolos de búsqueda y salvamento tras perder comunicación con la tripulación- crédito @pacificatravelco/Instagram
Guardar

La Aeronáutica Civil activó los protocolos de búsqueda y salvamento luego de perder comunicación con una aeronave que cubría la ruta entre el municipio de Condoto y Guaymaral, en Bogotá, durante la mañana de este domingo 13 de septiembre.

De acuerdo con un comunicado de la Alcaldía de Condoto, el último contacto con la tripulación se registró a las 9:23 a. m., en cercanías del cerro Tatamá, una zona de difícil acceso ubicada aproximadamente a 33 millas del VOR de Pereira.

PUBLICIDAD

El cerro Tatamá, en cercanías del cual se registró el último contacto con la aeronave. La zona es de difícil acceso y está ubicada aproximadamente a 33 millas del VOR de Pereira -crédito Alcaldía Municipal de Condoto/Facebook
El cerro Tatamá, en cercanías del cual se registró el último contacto con la aeronave. La zona es de difícil acceso y está ubicada aproximadamente a 33 millas del VOR de Pereira -crédito Alcaldía Municipal de Condoto/Facebook

La aeronave involucrada es una Cessna T206, de matrícula HK4985, perteneciente a la Aeronáutica Civil Colombiana. Tras conocerse la pérdida de comunicación, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la entidad puso en marcha los protocolos SAR, con el despliegue de equipos especializados para establecer la ubicación de la aeronave.

La administración municipal confirmó que a bordo viajaban cinco personas: Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán, Yuliza Figueredo y el piloto Mehmet Cankaya. Según la información entregada por la Alcaldía, los pasajeros habían permanecido en Condoto durante la semana, donde participaban en una brigada de salud con especialistas para atender a la comunidad.

PUBLICIDAD

El alcalde Gustavo Elías Hincapié Mosquera mantiene comunicación con las autoridades aeronáuticas y los organismos de socorro para conocer los avances de las operaciones y verificar la información oficial. Asimismo, la administración municipal se encuentra atenta a los informes oficiales que emita la Aeronáutica Civil con el propósito de mantener informada a la ciudadanía a través de los canales institucionales, evitando la difusión de versiones no confirmadas.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

CondotoAeronave perdidaAeronáutica CivilGuaymaralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Primeras medallas de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: gimnasia y clavados dieron las preseas

La clavadista Daniela Zapata y el gimnasta Thomas Mejía le dieron las primeras preseas de oro al país en la competencia que se desarrolla en Santa Fe, Argentina

Primeras medallas de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: gimnasia y clavados dieron las preseas

Conductor secuestrado por el ELN admitió que transportó drones para las Farc: “Amenazaron a mi familia”

Jayson Bonilla permanece retenido desde el 10 de septiembre, cuando una misión médica fue interceptada en zona rural de Tibú. La grabación difundida por la guerrilla está editada y contiene señalamientos sobre el supuesto traslado de encomiendas para las disidencias de las Farc

Conductor secuestrado por el ELN admitió que transportó drones para las Farc: “Amenazaron a mi familia”

Luis Suárez suma cinco partidos seguidos anotando con Sporting CP; Durán no levanta vuelo en Benfica

El delantero samario le dio el empate a su equipo desde el punto penal, fue titular y jugó todo el compromiso; mientras que el medellinense volvió a ser suplente y sigue sin marcar

Luis Suárez suma cinco partidos seguidos anotando con Sporting CP; Durán no levanta vuelo en Benfica

Advierten sobre crecimiento “desaforado” de muertes en siniestros viales en Colombia: Hubo más de 4.700 casos en el primer semestre de 2026

El incremento de casos con respecto a los primeros seis meses de 2025 es del 20,0%, equivalente a 792 fallecimientos. Los motocilistas siguen siendo las principales víctimas de los accidentes

Advierten sobre crecimiento “desaforado” de muertes en siniestros viales en Colombia: Hubo más de 4.700 casos en el primer semestre de 2026

Salvatore Mancuso se queda en Montería: Justicia y Paz amplía su permiso tras revelar seis posibles fosas paramilitares

La autorización estará vigente hasta diciembre y permitirá que el exjefe paramilitar continúe colaborando con la Fiscalía en la búsqueda de personas desaparecidas en Córdoba, donde recientemente fueron encontrados ocho cuerpos

Salvatore Mancuso se queda en Montería: Justicia y Paz amplía su permiso tras revelar seis posibles fosas paramilitares
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Doctor Krápula se prepara para iniciar una nueva era en el Festival Cordillera: “Hay medio país que no está de acuerdo con esa figura”

El bus de Martín Elías Jr. se vio involucrado en un choque en Barbosa que dejó dos muertos

Emmanuel Restrepo respondió a los mitos de ‘MasterChef Celebrity’: “Llorón, eso soy, no es que me estén editando”

René Higuita le dio la bienvenida a James Rodríguez en Atlético Nacional: “Te amamos, bienvenido al verde”

Deportes

Luis Suárez suma cinco partidos seguidos anotando con Sporting CP; Durán no levanta vuelo en Benfica

Luis Suárez suma cinco partidos seguidos anotando con Sporting CP; Durán no levanta vuelo en Benfica

La relación entre Millonarios y Radamel Falcao García no habría terminado: la directiva del club es optimista con que continúe

“No nos heredan. Nos eligen”: la campaña del Internacional de Bogotá para crear hinchas que recibió premio de publicidad

Presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional: las primeras palabras del historico colombiano: “Esto es un club ganador y yo también lo soy”

Luis Díaz fue al banco de suplentes tras los malos partidos en el inicio de la temporada con el Bayern Múnich: su reemplazo hizo gol