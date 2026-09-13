Colombia

Advierten sobre crecimiento “desaforado” de muertes en siniestros viales en Colombia: Hubo más de 4.700 casos en el primer semestre de 2026

El incremento de casos con respecto a los primeros seis meses de 2025 es del 20,0%, equivalente a 792 fallecimientos. Los motocilistas siguen siendo las principales víctimas de los accidentes

El vehículo terminó volcado en uno de los corredores viales más concurridos de la ciudad - crédito Bomberos de Bogotá / X
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, se registraron 4.751 personas fallecidas en todo Colombia por accidentes en las vías - crédito Bomberos de Bogotá / X
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Las muertes por siniestros viales en Colombia van en aumento. De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, se registraron 4.751 personas fallecidas en todo el país por accidentes en las vías. Esto implica un incremento de 792 casos, que representan un alza del 20,0% con respecto al mismo periodo de 2025, año en el que se documentaron 3.959 muertes.

Antioquia acumula el mayor número de fallecimientos por siniestros viales, con 575 casos. Le sigue el Valle del Cauca, con 516; Bogotá, con 368; Cundinamarca, con 352; y Santander, con 258.

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Hernán Ortiz, coordinador de Vigilancia de Datos de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (Bigrs), aseguró que el aumento que se evidenció en el primer semestre de 2026 enciende las alarmas. “Vemos con mucha preocupación lo que está pasando en Colombia (...). Es un número que es cuatro veces la tasa con la que cerró el último par interanual, es decir, 2024-2025. Entonces, es un crecimiento desaforado, un crecimiento que no estaba estimado en ningún escenario”, precisó el experto en un análisis compartido con Infobae Colombia.

Datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial indican que Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá acumulan el mayor número de muertos siniestros viales en Colombia - crédito Agencia Nacional de Seguridad Vial
Datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial indican que Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá acumulan el mayor número de muertos siniestros viales en Colombia - crédito Agencia Nacional de Seguridad Vial

Según indicó, las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial muestran que todos los meses del año han tenido crecimientos en la fatalidad de los siniestros viales. El peor mes fue mayo, cuando se registraron 867 muertes. En ese mismo mes de 2025 se habían presentado 693 casos.

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Con base en esos datos, Ortiz aseguró que se puede esperar que se incremente aún más la brecha de fatalidades mensuales y anuales. “Estamos viendo un sostenimiento en el crecimiento de las fatalidades en siniestros viales”, dijo.

De acuerdo con el análisis que hizo de los datos, los motociclistas siguen siendo “parte y contraparte del foco del riesgo”, es decir, que los conductores de moto siguen siendo las principales víctimas de la siniestralidad y también los actores viales que más se ven involucrados en accidentes. Es por eso que se evidencia un crecimiento en fatalidades asociadas a los motociclistas, seguido de los peatones.

Moteros - Bogotá
Los motociclistas siguen siendo “parte y contraparte del foco del riesgo” en los accidentes viales en Colombia - crédito Colprensa

En la mayoría de este tipo de accidentes de motociclistas están inmersas personas jóvenes, de entre 20 y 24 años. El experto aseguró que es posible que una de las causas sea la falta de experticia en la conducción, lo que genera cuestionamientos sobre el licenciamiento de los nuevos conductores. A esto se suma algunas conductas de riesgo de los motociclistas y otros actores viales, como el exceso de velocidad.

De igual manera, advirtió que la mayor cantidad de siniestros viales se presentan a partir de las 6:00 p. m. y los domingos, que son días “críticos” a nivel de riesgo de accidentalidad.

Sin embargo, no toda la responsabilidad recae en los actores viales ni en los grupos poblacionales que concentran el mayor número de accidentes y fallecidos. Ortiz explicó que hay un tema de infraestructura que tiene que considerarse.

Vías de Cundinamarca
Se debe mejorar la infraestructura vial para reducir la accidentalidad - crédito Gobernación de Cundinamarca

“Tenemos que rediseñar y diseñar infraestructura segura. Muchos de los siniestros que estamos viendo están asociados a caídas, a volcamientos, a choques contra otros motociclistas, a choques contra objetos fijos”, detalló.

Adicionalmente, se debe fortalecer el control de las autoridades en la vigilancia de las infracciones a las normas de tránsito. Según precisó, las cámaras de fotodetección han sido útiles para reducir el exceso de velocidad de los conductores.

Podríamos enfocarnos en robustecer los sistemas de fotodetección asociados también a una tecnología que permita una mejor detección de motocicletas, porque, al final del día, estos elementos van a permitir que haya un impacto en la reducción de las fatalidades y de la conducción en exceso de velocidad de los motociclistas”, detalló el coordinador de Vigilancia de Datos de Bigrs.

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