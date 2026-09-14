Qué le pasó a la vocalista de María Daniela y su Sonido Lasser, actualiza su estado de salud tras ser hospitalizada (@daniazpi)

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María Daniela Azpiazu, vocalista de María Daniela y Su Sonido Lasser, fue hospitalizada de emergencia este sábado 12 de septiembre en Tijuana, lo que obligó a posponer el concierto que la agrupación tenía programado esa misma noche en Marko Disko.

Tras la cancelación de la presentación, se informó que el evento se reagenda para el 30 de octubre de 2026 y los boletos ya adquiridos mantienen su validez.

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Horas después de su hospitalización, la propia cantante actualizó su estado de salud en redes sociales, revelando que ya salió del hospital y lo que le pasó.

El comunicado de Marko Disko anuncia la cancelación del show de María Daniela y Su Sonido Lasser

(captura de pantalla)

Los organizadores del recinto publican un aviso previo al inicio del espectáculo con la decisión de suspender la presentación. El texto señala: “Por motivos de salud de María Daniela y después de requerir hospitalización, la presentación de María Daniela y Su Sonido Lasser programada para hoy, 12 de septiembre, en Marko Disko en Tijuana tendrá que ser pospuesta para el 30 de octubre, 2026”.

El comunicado agrega que la prioridad es el descanso de la cantante: “Lo más importante en este momento es que María Daniela pueda descansar y recuperarse como debe, por lo que hemos tomado la decisión de posponer el show al 30 de octubre de 2026”.

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En un primer momento, la agrupación no ofrece detalles sobre el diagnóstico que motivó el ingreso hospitalario.

¿Qué le pasó a la vocalista de María Daniela y Su Sonido Lasser?

María Daniela y su sonido lasser se formaron en 2001 en la Ciudad de México y a la fecha continúan vigentes (Foto: Instagram)

Horas después de conocerse la cancelación del concierto en Tijuana, así como la hospitalización, la propia cantante utilizó sus historias de Instagram para explicar lo ocurrido a sus seguidores. María Daniela escribe: “Muchas gracias a todos por sus mensajes de amor y preocupación, ya estoy en casa recuperándome, me dio un virus respiratorio muy fuerte”.

Con ese mensaje, la vocalista confirma que ya había sido dada de alta del hospital y que continuaría su recuperación en su domicilio, luego de padecer dificultades médicas por un virus respiratorio.

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La cantante también ofrece una disculpa a los seguidores que ya habían realizado gastos de transporte y hospedaje para asistir al concierto en Tijuana, y manifiesta su intención de reencontrarse con ese público cuando la presentación pueda realizarse.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el tratamiento médico que recibió la cantante, ni si la hospitalización afectará otras fechas de la gira de María Daniela y Su Sonido Lasser.

Maria Daniela y Su Sonido Lasser (Instagram)

¿Para cuándo se reagendó el show de María Daniela y Su Sonido Lasser en Tijuana?

La nueva fecha confirmada para la presentación en Tijuana es el viernes 30 de octubre de 2026, también en Marko Disko. Los organizadores precisan que todos los boletos ya comprados conservarán su validez para el show reprogramado, sin necesidad de que el público realice ningún trámite adicional.

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Quiénes son María Daniela y Su Sonido Lasser

El dúo se forma en 2001 en la Ciudad de México a partir de la amistad entre Emilio Acevedo, productor y DJ que ya participaba en el proyecto TITÁN junto a Jay de la Cueva, y María Daniela Azpiazu, cantante originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se conocen en el Parque México.

Acevedo invita a Azpiazu a grabar unas voces de prueba en su estudio casero. El resultado deriva en la canción “Miedo”, tema que la disquera independiente Nuevos Ricos impulsa junto con una gira europea en 2003, antes incluso de que el dúo tuviera nombre formal. Al regreso de esa gira, “Miedo” ya suena en la radio mexicana.

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El grupo, referente del electropop en México, celebra la nostalgia de los 2000 con un show dedicado a sus seguidores (Ocesa)

En 2005 publican su álbum debut homónimo, que incluye éxitos como “Chicle de menta” y “Pobre estúpida”, con lo que se consolidan como referente del electropop independiente mexicano. En 2007 lanzan su segundo disco, Juventud en éxtasis, y en 2010 llega Baila duro, con el que abren el concierto de Fangoria en la Ciudad de México.

Entre 2012 y 2015 se presentan en Colombia y publican Vol. Súbele, su último álbum de estudio hasta la fecha. María Daniela también participa como compositora en el sencillo “Nunca es suficiente” de Natalia Lafourcade, trabajo por el cual recibe el Éxito SACM y el Premio ASCAP en 2020.

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En años recientes, el dúo lanza los sencillos “Mosca muerta” (2022) y “Ya me la sé” (2023).