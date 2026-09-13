México

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 13 de septiembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Guardar

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubica al país en una zona de alta sismicidad.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene un monitoreo constante las 24 horas del día, este seguimiento permite emitir las alertas correspondientes cada que ocurre un sismo de gran magnitud.

Para este domingo 13 de septiembre sigue las actualizaciones minuto a minuto de cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más reciente sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

Temas Relacionados

Temblor HoySismo en MéxicoEpicentroServicio Sismológico NacionalÚltima horamexico-noticias

Últimas noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 13 de septiembre

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 13 de septiembre

México fortalece acciones para recuperar al lobo mexicano y otras especies prioritarias

El Programa Binacional de Recuperación del Lobo Mexicano logró la reintroducción de ejemplares en los bosques de Durango

México fortalece acciones para recuperar al lobo mexicano y otras especies prioritarias

Katia Itzel García y Antonio Mohamed protagonizan acalorada discusión en el Toluca vs Atlas: qué le dijo el Turco a la silbante

Los Diablos armaron la fiesta en el Nemesio Diez con goles de Vega, Angulo, Viñas y Paulinho, en un duelo marcado por la polémica

Katia Itzel García y Antonio Mohamed protagonizan acalorada discusión en el Toluca vs Atlas: qué le dijo el Turco a la silbante

Cruz Azul derrota al América 4-3 en el Clásico Joven

Las Águilas estuvieron cerca de cambiar el resultado en los últimos minutos

Cruz Azul derrota al América 4-3 en el Clásico Joven

Gala Montes arremete contra Ricardo O’Farrill por afirmar que tuvo un brote psicótico

La polémica surgió luego de que Montes mostró en redes sociales un radical cambio de look

Gala Montes arremete contra Ricardo O’Farrill por afirmar que tuvo un brote psicótico

ÚLTIMAS NOTICIAS

Frío extremo y aire polar en el AMBA y 10 provincias: qué dice el pronóstico del tiempo

Frío extremo y aire polar en el AMBA y 10 provincias: qué dice el pronóstico del tiempo

La presión que pesa sobre Milei, la disputa que anticipan en 2028 y la próxima elección que mira el Gobierno

Tras los resultados de las pruebas PISA 2025, Maximiliano Abad propuso rediseñar el sistema educativo nacional

Guillermo Andino: “Mi vocación nació a partir del momento más triste de mi vida”

Carlos Casella contó el secreto de su vínculo con Griselda Siciliani: “Tenemos una pasión muy parecida”

INFOBAE AMÉRICA

Teherán aseguró que un buque iraní fue atacado cerca de la isla de Qeshm y la Guardia Revolucionaria provocó a EEUU

Teherán aseguró que un buque iraní fue atacado cerca de la isla de Qeshm y la Guardia Revolucionaria provocó a EEUU

La NASA diseña robots esféricos para llegar a las cuevas de la mayor luna de Saturno, un terreno inaccesible para vehículos terrestres

Costa Rica: Buscan a persona desaparecida tras una crecida súbita en río de Guanacaste

“Nunca he tenido tiempo para la nostalgia”: Alfredo Arias cuenta cómo vive su identidad argentina después de 56 años en París

Indonesia activó un operativo de búsqueda tras perder contacto con un ferry: un muerto, 102 rescatados y 140 desaparecidos

DEPORTES

La actividad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 1: natación, esgrima, boxeo y las medallas que se entregarán

La actividad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 1: natación, esgrima, boxeo y las medallas que se entregarán

Así es el plan del básquet argentino para captar nuevos talentos fuera del país: los perfiles que se buscan y el caso testigo

El partido de Messi en el empate del Inter Miami: golazo tras una combinación con De Paul y bronca por sus tiros en los palos

Increíble show de mapping, íconos de la música y desfile de atletas: la impactante inauguración de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

A pesar del golazo de Lionel Messi, Inter Miami dejó escapar el partido e igualó 2-2 ante Nashville en un duelo clave por la MLS