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Chivas vs Pumas EN VIVO Jornada 8 del Apertura 2026 Liga MX: empieza el primer tiempo

El Rebaño Sagrado aprovechará su condición de local para pelear por los tres puntos de la fecha, mientras que los universitarios buscarán mantener la buena racha tras golear a León

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Los universitarios llegan a este compromiso con varias bajas.
Los universitarios llegan a este compromiso con varias bajas. (Jovani Pérez | Infobae México)

Como parte de las actividades de la Jornada 8 del Apertura 2026, el club Guadalajara recibirá la visita de Pumas; luego de los clásicos regios y jóvenes, este es otro de los partidos más atractivos de la fecha por la rivalidad entre ambas instituciones.

Aunque aún no se considera como un clásico, la competencia entre Chivas y el club Universidad Nacional ha dejado grandes partidos. Los dirigidos por Gabriel Milito buscarán mantenerse entre los primeros lugares de la tabla, hasta el momento se ubican en la posición 4 del torneo con 14 unidades; mientras que el equipo capitalino llega tras vencer a León, lo que lo coloca en el lugar 10 con 11 puntos.

Sigue en vivo el partido Chivas vs Pumas de la Jornada 8 del Apertura 2026:

01:16 hsHoy

¡Goooooooooool de Chivas!

MIN 3: con un centro del Oso González, Salvador conectó con la cabeza en medio de los centrales y con ello abrió el marcador

01:15 hsHoy

Chivas empieza con el ataque

MIN 2: en una primera jugada, el Piojo Alvarado encontró espacios en la banda izquierda y rompió la defensa de los universitarios, distribuyó el esférico para un primer gol.

01:12 hsHoy

Inicia el partido

Rueda el balón en la cancha del Estadio Akron

Marcador Chivas 0 - 0 Pumas

01:05 hsHoy

Salen los equipos a la cancha para el protocolo inicial

Los equipos ya están en la cancha para el protocolo de la Liga BBVA MX.

00:59 hsHoy

Ambos equipos se alistan para salir a la cancha

Tanto Chivas como Pumas ya calentaron para el partido y alistan los últimos preparativos para el juego.

00:39 hsHoy

Alineación de Pumas

Esteban Solari presentó la alineación titular para salir a la cancha:

  • Keylor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Rubén Duarte
  • Nathan DaSilva
  • Rodrigo López
  • Víctor Arteaga
  • Uriel Antuna
  • Pedro Vite
  • Luciano Herrera
  • Juninho Vieira
  • Robert Morales
Gráfico del equipo Pumas con la foto de Keylor Navas a la izquierda y la lista de once jugadores titulares a la derecha
Alineación de Pumas para la Jornada 8 (X/ @PumasMX)
00:33 hsHoy

Alineaciones Chivas

Esta es la alineación con la que Gabriel Milito empezará el partido en el Akron

  • Raúl Rangel
  • José Rangel
  • Omar Govea
  • Luis Romo
  • Hugo Camberos
  • Daniel Aguirre
  • Fernando González
  • Santiago Sandoval
  • Ángel Sepúlveda
  • Ricardo Marín
  • Roberto Alvarado
Gráfico con la lista de jugadores titulares de Chivas, los escudos del partido y un futbolista con la camiseta rojiblanca del equipo
Alineación de Chivas (X/ @Chivas)
00:18 hsHoy

¿Dónde y a qué hora ver el Chivas vs Pumas?

Para el partido de la fecha 8 del campeonato, la transmisión será exclusivamente por la plataforma de Chivas TV, además, se podrá ver vía streaming.

  • Fecha: domingo 13 de septiembre
  • Horario: 19:07 horas (centro de México)
  • Sede: Estadio Akron, Zapopan, Jalisco
  • Transmisión: Amazon Prime Video y Chivas TV

Chivas vs Pumas: a qué hora y dónde ver EN VIVO el encuentro entre dos de los cuatro grandes del futbol mexicano

La Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 nos trae uno de los encuentros más esperados de todo el fin de semana

Los universitarios llegan a este compromiso con varias bajas. (Jovani Pérez | Infobae México)
Los universitarios llegan a este compromiso con varias bajas. (Jovani Pérez | Infobae México)

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX vive uno de sus fines de semana más electrizantes cuando la pelota comience a rodar en el Estadio Akron para albergar una nueva edición del clásico entre las Chivas y los Pumas de la UNAM.

Leer la nota completa
23:55 hsAyer

Chivas recibe a Pumas en el Estadio Akron

(Photo by Ulises Ruiz / AFP)
(Photo by Ulises Ruiz / AFP)

El equipo de Gabriel Milito se enfrentará a los dirigidos por Esteban Solari como parte de las actividades de la Jornada 8 del Apertura 2026. Chivas buscará hacer valer su condición de local para sumar otra victoria y mantenerse entre los primeros lugares de la tabla general del campeonato.

Mientras que el club Universidad Nacional está necesitado de una victoria para escalar en la tabla de posiciones. Tras su victoria ante León buscarán hilar su segunda victoria consecutiva.

Milito determinó a los 21 futbolistas que conforman la convocatoria rojiblanca, en la que sobresale el regreso de un elemento del Rebaño que podría contar con minutos. Mientras que Pumas no contará con la presencia de César Chino Huerta y Cristian Chicote Calderón por lesiones.

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