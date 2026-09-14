Chivas vs Pumas EN VIVO Jornada 8 del Apertura 2026 Liga MX: empieza el primer tiempo

Los universitarios llegan a este compromiso con varias bajas. (Jovani Pérez | Infobae México)

Como parte de las actividades de la Jornada 8 del Apertura 2026, el club Guadalajara recibirá la visita de Pumas; luego de los clásicos regios y jóvenes, este es otro de los partidos más atractivos de la fecha por la rivalidad entre ambas instituciones.

Aunque aún no se considera como un clásico, la competencia entre Chivas y el club Universidad Nacional ha dejado grandes partidos. Los dirigidos por Gabriel Milito buscarán mantenerse entre los primeros lugares de la tabla, hasta el momento se ubican en la posición 4 del torneo con 14 unidades; mientras que el equipo capitalino llega tras vencer a León, lo que lo coloca en el lugar 10 con 11 puntos.

Sigue en vivo el partido Chivas vs Pumas de la Jornada 8 del Apertura 2026: