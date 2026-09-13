México

Director del Infonavit aclara que gana 3 mil pesos menos que la presidenta Claudia Sheinbaum y detalla su millonario patrimonio

El funcionario expone que la diferencia con su percepción es de 40 mil 158 pesos al año al comparar montos anuales

El director del Infonavit detalló que su ingreso mensual bruto es de 188 mil 499.50 pesos y contrastó con los 191 mil 846 pesos mensuales brutos registrados para la presidenta. EFE/ Isaac Esquivel
El director del Infonavit detalló que su ingreso mensual bruto es de 188 mil 499.50 pesos y contrastó con los 191 mil 846 pesos mensuales brutos registrados para la presidenta. EFE/ Isaac Esquivel
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El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, afirmó que su salario anual bruto de 2 millones 261 mil 994 pesos es menor al de la presidenta de la República y sostuvo que los bienes incluidos en su declaración patrimonial fueron adquiridos antes de ocupar cargos públicos o mediante créditos hipotecarios.

La respuesta de Romero Oropeza, fechada en Ciudad de México el 12 de septiembre de 2026, se dirige a publicaciones de Reforma, El Universal, TV Azteca y otros medios sobre sus ingresos y patrimonio.

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De acuerdo con el comunicado del Infonavit, Romero Oropeza percibió ese monto durante 2025 y conserva la misma remuneración bruta hasta la fecha. La cifra corresponde, según explicó, al tabulador de un subsecretario de Estado.

El ingreso equivale a 188 mil 499.50 pesos mensuales antes de impuestos, mientras que la nómina transparente del Gobierno federal registró para la presidenta un sueldo mensual bruto de 191 mil 846 pesos. La diferencia, precisó, es de 40 mil 158 pesos al año y 3 mil 346 pesos al mes.

El salario del director del Infonavit es menor al de la presidenta

La Mañanera, Claudia Sheinbaum, Infonavit, Octavio Romero Oropeza.
Romero Oropeza precisó que la diferencia entre su sueldo anual bruto y el de la presidenta es de 40 mil 158 pesos, con ambos montos previos al pago de impuestos. Crédito: Cuartoscuro

Romero Oropeza rechazó que su remuneración supere la de la titular del Ejecutivo federal y comparó ambos ingresos anuales brutos: 2 millones 302 mil 152 pesos para la presidenta y 2 millones 261 mil 994 pesos para el director general del Infonavit. Ambos montos son previos al pago de impuestos.

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El funcionario también aclaró el origen y valor de una casa ubicada en la alcaldía Tlalpan, con un terreno de 132 m² y una construcción de 326 m². La propiedad tiene un valor de escritura de 1.4 millones de pesos y fue adquirida en 2001 mediante un crédito de Banamex, no con un pago de contado.

Sobre un predio rústico de 49 hectáreas en Cunduacán, Tabasco, señaló que fue comprado en 1984 por 1 millón de pesos. El inmueble quedó registrado a su nombre y al de quien entonces era su esposa, por lo que legalmente le corresponderían 24.5 hectáreas.

El director explicó que los valores asentados en su declaración patrimonial corresponden a los datos de las escrituras, como exige la normativa del Instituto. Esa condición, indicó, también aplica para tres predios de 10, seis y cinco hectáreas adquiridos en Cunduacán en 1992.

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El titular del Infonavit sostuvo que los valores de tres predios en Cunduacán aparecen en viejos pesos y estimó que su valor conjunto ronda 6.8 millones de pesos actuales. (Octavio Romero Oropeza)

Los terrenos de 10, seis y cinco hectáreas aparecen en la declaración con valores de 10 millones, 8 mil 359 millones y 9 mil 446 millones de viejos pesos, respectivamente. Romero Oropeza sostuvo que esas cantidades deben asentarse de ese modo porque así constan en las escrituras.

Si se eliminaran tres ceros para convertir los montos a nuevos pesos, los precios serían de 10 mil pesos para el predio de 10 hectáreas, 8 mil 359 pesos para el de seis hectáreas y 9 mil 446 pesos para el de cinco hectáreas. El titular del Infonavit afirmó que ninguno de los dos cálculos puede tomarse de manera literal debido al tiempo transcurrido desde las compras.

El funcionario estimó que el valor por hectárea en esa zona de Tabasco podría rondar los 150 mil pesos, lo que llevaría el valor conjunto de esos predios a 6.8 millones de pesos. Esa cifra, sostuvo, está lejos de los más de 28 millones de pesos atribuidos a esos terrenos en las publicaciones que motivaron su aclaración.

Cuartoscuro
Romero Oropeza indicó que dos departamentos de 74 metros cuadrados en Álvaro Obregón se contrataron el 9 de marzo de 2018 y se pagaron con créditos hipotecarios. FOTO: PRESIDENCIA /CUARTOSCURO.COM

Romero Oropeza también se refirió a dos departamentos de 74 m² en la alcaldía Álvaro Obregón, declarados con un valor de 3.3 millones de pesos cada uno. Dijo que firmó el contrato de compraventa el 9 de marzo de 2018, cuando la torre apenas iniciaba la construcción de sus cimientos, y entregó un anticipo para apartarlos.

Las viviendas quedaron terminadas dos años después de la firma del contrato, cuando solicitó dos créditos hipotecarios a BBVA Bancomer para adquirirlas. Uno de los créditos ya fue liquidado y el otro mantenía un saldo de 2.4 millones de pesos al cierre de 2025.

El director explicó que el sistema de declaraciones patrimoniales del Instituto registra como pago de contado los bienes adquiridos con crédito una vez que este queda liquidado. Su declaración también incluyó cuentas bancarias con un saldo de 7.4 millones de pesos.

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