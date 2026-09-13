Normalistas de El Mexe irrumpen en evento de Claudia Sheinbaum en Hidalgo: reclaman justicia por estudiante asesinado

Protestan normalistas de El Mexe ante Sheinbaum por homicidio de compañero y demandas históricas.

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Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal”, conocida como El Mexe, irrumpieron este domingo 13 de septiembre en el evento de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Pachuca, Hidalgo, donde exigieron el esclarecimiento de la muerte de uno de sus compañeros y plantearon nuevamente sus demandas para la apertura total de la institución.

La protesta ocurrió cuando el acto denominado “Honestidad y Resultados”, realizado en el Megadomo de las Estrellas, estaba por concluir. Los jóvenes lograron atravesar los dispositivos de seguridad y llegar hasta el área destinada a la prensa, desde donde desplegaron mantas y lanzaron consignas.

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El reclamo por la muerte de José Antonio Salgado Aparicio, conocido por sus compañeros y familiares como “Toño” o “Toñito”, fue uno de los principales motivos señalados por la comunidad normalista.

José Antonio “Toño”, el estudiante de El Mexe cuya muerte es investigada

José Antonio era originario del municipio de Huehuetla y estudiaba en la Normal Rural Luis Villarreal de El Mexe, ubicada en Tepatepec, cabecera municipal de Francisco I. Madero.

El joven fue localizado sin vida alrededor de las 07:00 horas del lunes 7 de septiembre, a un costado de un camino de terracería conocido como “El Rinconcito”, en dirección a la colonia El Nueve, cerca de la localidad Doctor G. Parres.

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Tras recibir el reporte, elementos de seguridad acudieron al sitio. Personal de Protección Civil confirmó que el estudiante ya no presentaba signos vitales, mientras que la zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes.

De manera preliminar se informó que José Antonio presentaba lesiones producidas por un arma blanca. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de homicidio para determinar las circunstancias de su muerte y establecer responsabilidades.

Hasta el momento, de acuerdo con la información proporcionada, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre un posible móvil.

La comunidad de El Mexe realizó un homenaje de cuerpo presente para despedir al estudiante. Compañeros, docentes y familiares expresaron su pesar y exigieron que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

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Normalistas llevan exigencia de justicia al informe de Claudia Sheinbaum

La exigencia de esclarecer el caso llegó al evento encabezado por Sheinbaum en Pachuca. Los estudiantes aprovecharon los momentos finales del acto para avanzar hacia el templete de prensa.

El encuentro había sido programado originalmente para las 13:45 horas, pero se adelantó una hora sin previo aviso.

Aun con este cambio, los normalistas consiguieron ingresar al área destinada a los reporteros cuando la presidenta estaba por terminar su participación.

Los estudiantes atravesaron hasta cuatro retenes de seguridad mediante empujones y, en el último punto, levantaron las vallas metálicas para acceder al templete. Ahí desplegaron dos mantas y expusieron sus demandas.

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Entre las consignas también se planteó la necesidad de que las autoridades atiendan las condiciones de la institución y los acuerdos relacionados con su funcionamiento.

Durante la protesta no se reportaron personas lesionadas. Tampoco se informó que algún funcionario federal o estatal atendiera directamente a los manifestantes en ese momento.

Entre las principales demandas expresadas por los estudiantes se encuentran:

El esclarecimiento de la muerte de su compañero José Antonio Salgado Aparicio .

La apertura total de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, El Mexe .

La recuperación y repartición de las tierras pertenecientes a la institución.

El funcionamiento del comedor escolar .

La existencia de aulas y espacios dignos para la formación docente.

La continuación de la segunda etapa del internado.

Segob dará seguimiento al homicidio y demandas de El Mexe

Después de la protesta, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que los estudiantes de El Mexe plantearon ante las autoridades diversas demandas consideradas históricas por la comunidad escolar.

En una tarjeta informativa emitida este 13 de septiembre en Pachuca, la dependencia señaló que entre los temas expuestos se encuentran la delimitación del predio de la escuela, la continuación de la segunda etapa del internado y otras peticiones relacionadas con la comunidad estudiantil.

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La Secretaría indicó que estos planteamientos serán revisados con autoridades educativas federales y estatales para definir las acciones correspondientes.

Sobre la muerte de José Antonio, Gobernación señaló que los estudiantes también solicitaron el esclarecimiento del homicidio ocurrido el lunes pasado.

De acuerdo con la dependencia, la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Asimismo, informó que el fiscal ha mantenido comunicación con la familia del estudiante y que el próximo lunes dará a conocer avances de las indagatorias.

La Secretaría de Gobernación agregó que dará seguimiento tanto al caso del estudiante como a las demandas planteadas por la comunidad normalista.

El Mexe exige apertura total de la normal rural

Además del reclamo por el esclarecimiento de la muerte de su compañero, los normalistas mantienen una serie de demandas relacionadas con el funcionamiento de El Mexe.

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Durante la protesta en Pachuca, los estudiantes reclamaron que no se han cumplido los acuerdos relacionados con la apertura total de la Normal Rural.

Entre sus peticiones mencionaron que la escuela cuente nuevamente con sus tierras, un comedor en funcionamiento y espacios adecuados para la formación de futuros docentes.

También denunciaron las condiciones de las instalaciones y señalaron que requieren aulas dignas para continuar con sus actividades académicas.

La protesta ocurrió al cierre de la visita de Claudia Sheinbaum a Hidalgo, donde presentó resultados de su administración acompañada por el gobernador Julio Menchaca Salazar y otras autoridades.

Entre los temas abordados durante el acto estuvieron programas sociales, salario mínimo y proyectos como los trenes AIFA-Pachuca y México-Querétaro.

Mientras la PGJEH continúa con las investigaciones sobre la muerte de José Antonio, la comunidad de El Mexe mantiene la exigencia de conocer qué ocurrió con su compañero y de que se determinen las responsabilidades correspondientes.

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A estas peticiones se suman los reclamos históricos relacionados con las condiciones y apertura de la institución.