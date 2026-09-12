Suspendieron ocho estaciones de TransMilenio por protestas: hay 20.293 usuarios afectados en Bogotá

TransMilenio suspendió de forma temporal siete estaciones de la calle 26 y activó retornos de la flota troncal por los bloqueos frente a la Universidad Nacional - crédito @BogotaTransito y @PasaenBogota/X

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Bogotá registró el viernes 11 de septiembre de 2026 una jornada de manifestaciones cerca de la Universidad Nacional y la Universidad Distrital, con cierres en corredores centrales, desvíos del transporte público y suspensión temporal de estaciones de TransMilenio. Los participantes se movilizaron en apoyo al Estado de Palestina y hacia la embajada de Palestina.

De acuerdo con reportes de las autoridades, la afectación alcanzó a 20.293 usuarios del sistema de transporte masivo. Las interrupciones variaron a medida que las movilizaciones avanzaron por las carreras Séptima y 13.

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El punto de mayor complejidad para el flujo vehicular se ubicó en la avenida El Dorado, a la altura de la carrera 33, donde las autoridades ordenaron un cierre vial por la presencia de manifestantes de la Universidad Nacional, en la calle 26. La protesta afectó las calzadas mixta y exclusiva en sentido oriente-occidente. Fue necesario desplegar agentes civiles de tránsito en la avenida El Dorado y la NQS para normalizar la circulación.

Bogotá registró manifestaciones cerca de la Universidad Nacional y la Universidad Distrital, con cierres viales y desvíos de TransMilenio por marchas de apoyo al Estado de Palestina - crédito @GobiernoBTA/X

A la par, videos difundidos en redes sociales captaron a grupos de encapuchados vandalizando algunos de los articulados del sistema de transporte público.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Movilidad, los manifestantes se encuentran al interior de la entidad de educación superior.

Videos en redes sociales mostraron a encapuchados que vandalizaron articulados durante la jornada de protestas - crédito @PasaenBogota/X

Cierres en la calle 26 y retornos de la flota troncal

En vista de la situación, la flota troncal de TransMilenio comenzó a realizar retornos en la carrera 33 hacia el occidente y en la avenida Rojas-Unisalesiana hacia el oriente. A las 05:14 p. m., TransMilenio reportó a través de sus cuentas oficiales la suspensión temporal de siete estaciones por la manifestación externa a su operación: Corferias, Ciudad Universitaria, Quinta Paredes, Gobernación, CAN - British Council, Salitre el Greco - Vive Claro y El Tiempo - Cámara de Comercio de Bogotá.

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Las restricciones en la troncal de la calle 26 se levantaron después de que la movilización avanzara desde el sector universitario. La flota canceló los retornos en la carrera 33 y la avenida Rojas, mientras las estaciones Corferias, Ciudad Universitaria, Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre El Greco y El Tiempo retomaron su operación. No obstante, algunos usuarios siguieron reportando problemas en los torniquetes de ingreso y demoras en la llegada de los articulados.

Las estaciones Corferias, Ciudad Universitaria, Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre El Greco y El Tiempo retomaron la operación cuando la movilización avanzó fuera del corredor vial - crédito @TransMilenio/X

Pese a la reapertura, varias personas continuaban caminando para encontrar transporte público tras los bloqueos frente a la Universidad Nacional.

Marchas desde la Universidad Distrital hacia la embajada de Palestina

Los desvíos de TransMiZonal y del SITP también alcanzaron la Universidad Pedagógica, donde otra manifestación estudiantil interrumpió el paso por la calle 72 antes de la normalización del servicio - crédito @WSAYALA/X

Otra movilización partió de la sede Macarena de la Universidad Distrital y avanzó hacia el sur por distintos corredores.

El recorrido también provocó cambios en la carrera Séptima. A las 02:31 p. m., los buses de TransMiZonal y duales mantenían desvíos entre las calles 26 y 46 por el paso de los manifestantes que salieron desde la sede La Macarena de la Universidad Distrital. A las 2:59 p. m., la Secretaría de Tránsito ubicó a los participantes en la carrera 13 con calle 60, con afectación de la calzada mixta.

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El tránsito de los participantes por la carrera 13 con calle 55 obligó a detener la flota troncal en la calle 42 con Caracas, en sentido sur-norte, y en la calle 57 con Caracas, en dirección norte-sur. Posteriormente, los servicios TransMiZonal y dual que circulaban por la carrera Séptima retomaron sus recorridos habituales.

De igual modo, la estación Museo Nacional también reanudó su operación durante la tarde. En la calle 19 con carrera Séptima, una movilización que había comenzado en ese sector se unificó con el grupo procedente de la Universidad Distrital, por lo que la flota troncal volvió a transitar por el corredor de la carrera Décima para evitar la aglomeración.

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En inmediaciones de la Universidad Pedagógica persistieron los desvíos preventivos de los buses TransMiZonal debido a otra manifestación organizada por parte de los estudiantes de dicha institución. Más tarde, los bloqueos en ese sector finalizaron y los buses del SITP y duales recuperaron su recorrido habitual por la calle 72.