EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 11 de septiembre

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Lluvias intensas y calor extremo marcarán el clima este viernes 11 de septiembre

Onda tropical 24 provocará lluvias intensas en 18 estados, mientras ola de calor persiste al norte con hasta 45 °C (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes 11 de septiembre estará marcado por lluvias de intensas a muy fuertes en diversas regiones del país, así como por temperaturas extremas en el norte y zonas costeras, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles altos de la atmósfera y la onda tropical número 38 provocarán lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el centro y sur de Baja California Sur, así como en el noroeste y oeste de Durango y el norte y centro de Sinaloa.

También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el este y sur de Sonora; el centro y oeste de Zacatecas, y el oeste y noreste de Oaxaca. Las precipitaciones fuertes alcanzarán entidades como Chihuahua, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas.

En la capital del país se prevén lluvias fuertes durante la jornada, mientras que en Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo habrá intervalos de chubascos.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas podrían ocasionar deslaves, crecidas y desbordamientos de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas y rurales. Por ello, llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y a las indicaciones de Protección Civil.

Persistirá la onda de calor

Aunque la mañana será fresca en regiones serranas, con temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, durante la tarde dominará un ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del territorio nacional.

Las temperaturas máximas podrían superar los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora. Se estiman valores de entre 40 y 45 grados en el centro de Sinaloa, noreste de Chihuahua, norte de Coahuila, este de Nuevo León, oeste de Tamaulipas, así como en Tabasco y el centro de Campeche.

Además, se mantendrá la onda de calor en el noreste de Baja California; centro y sur de Sinaloa; centro, sur y este de Nuevo León; oeste de Tamaulipas; centro y sur de Coahuila; noreste de Chihuahua, y oeste de Durango.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron mantenerse hidratado, usar ropa clara y de manga larga, evitar la exposición prolongada al sol y vigilar especialmente a niñas, niños y personas adultas mayores.

Vientos fuertes y oleaje en costas

Para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 km/h. En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Tabasco, Campeche y Yucatán, las rachas podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h.

En la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo se prevén rachas de hasta 50 km/h. El SMN alertó que los vientos de esta intensidad pueden derribar árboles y anuncios publicitarios.