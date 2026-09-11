México

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 11 de septiembre

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

Guardar

El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) mantiene este viernes 11 de septiembre un monitoreo en tiempo real del pronóstico del clima en al CDMX y en el resto del país.

Sigue las alertas, los pronósticos y últimas actualizaciones meteorológicas en Infobae.

06:05 hsHoy

Lluvias intensas y calor extremo marcarán el clima este viernes 11 de septiembre

Onda tropical 24 provocará lluvias intensas en 18 estados, mientras ola de calor persiste al norte con hasta 45 °C
Onda tropical 24 provocará lluvias intensas en 18 estados, mientras ola de calor persiste al norte con hasta 45 °C (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes 11 de septiembre estará marcado por lluvias de intensas a muy fuertes en diversas regiones del país, así como por temperaturas extremas en el norte y zonas costeras, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles altos de la atmósfera y la onda tropical número 38 provocarán lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el centro y sur de Baja California Sur, así como en el noroeste y oeste de Durango y el norte y centro de Sinaloa.

También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el este y sur de Sonora; el centro y oeste de Zacatecas, y el oeste y noreste de Oaxaca. Las precipitaciones fuertes alcanzarán entidades como Chihuahua, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas.

En la capital del país se prevén lluvias fuertes durante la jornada, mientras que en Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo habrá intervalos de chubascos.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas podrían ocasionar deslaves, crecidas y desbordamientos de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas y rurales. Por ello, llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y a las indicaciones de Protección Civil.

Persistirá la onda de calor

Aunque la mañana será fresca en regiones serranas, con temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, durante la tarde dominará un ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del territorio nacional.

Las temperaturas máximas podrían superar los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora. Se estiman valores de entre 40 y 45 grados en el centro de Sinaloa, noreste de Chihuahua, norte de Coahuila, este de Nuevo León, oeste de Tamaulipas, así como en Tabasco y el centro de Campeche.

Además, se mantendrá la onda de calor en el noreste de Baja California; centro y sur de Sinaloa; centro, sur y este de Nuevo León; oeste de Tamaulipas; centro y sur de Coahuila; noreste de Chihuahua, y oeste de Durango.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron mantenerse hidratado, usar ropa clara y de manga larga, evitar la exposición prolongada al sol y vigilar especialmente a niñas, niños y personas adultas mayores.

Vientos fuertes y oleaje en costas

Para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 km/h. En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Tabasco, Campeche y Yucatán, las rachas podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h.

En la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo se prevén rachas de hasta 50 km/h. El SMN alertó que los vientos de esta intensidad pueden derribar árboles y anuncios publicitarios.

Asimismo, se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, el sur de Sinaloa y las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temas Relacionados

EN VIVOClimaConaguaCDMXEstadosLluviasPronóstico del tiempomexico-serviciosmexico-noticiasÚltima hora

Últimas noticias

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores de hoy 10 de septiembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores de hoy 10 de septiembre

Metepec separa del cargo como director de Gobierno por Resultados a Jesús N, tras denuncia por acoso y hostigamiento

El caso ocurre mientras la administración de Fernando Flores enfrenta otro proceso relacionado con el incidente registrado en el Club Deportivo La Asunción

Metepec separa del cargo como director de Gobierno por Resultados a Jesús N, tras denuncia por acoso y hostigamiento

Ivar Sisniega estaría por despedirse como presidente de la FMF tras presentación de Rafa Márquez como técnico de la Selección Mexicana

La silla del presidente ejecutivo se tambalea tras su ausencia en el evento, mientras Mikel Arriola y Enrique Nieto ganan peso como cartas de continuidad

Ivar Sisniega estaría por despedirse como presidente de la FMF tras presentación de Rafa Márquez como técnico de la Selección Mexicana

Alito Moreno y Ariadna Montiel chocan en X por termo del PRI tras filtración de chats con youtuber

Chats exhibieron a Ariadna Montiel dando línea al youtuber Manuel Pedrero para señalar a Alito Moreno por supuesto acto anticipado de campaña

Alito Moreno y Ariadna Montiel chocan en X por termo del PRI tras filtración de chats con youtuber

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Gana Gato de este jueves 10 de septiembre

Como todos los jueves, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Gana Gato de este jueves 10 de septiembre

ÚLTIMAS NOTICIAS

“¿Están ahí?”: la última pregunta de Betty Ong, la azafata que dio la primera alerta sobre los atentados del 11-S

“¿Están ahí?”: la última pregunta de Betty Ong, la azafata que dio la primera alerta sobre los atentados del 11-S

Los cambios en la voz podrían ser una señal de advertencia de un inminente deterioro cerebral, según un estudio

Los vapeadores desechables representan una amenaza ambiental oculta, advierten investigadores

Demasiada luz por la noche puede cambiar la estructura y el funcionamiento del corazón

La terapia hormonal para la menopausia podría tener beneficios para la salud del corazón

INFOBAE AMÉRICA

“¿Están ahí?”: la última pregunta de Betty Ong, la azafata que dio la primera alerta sobre los atentados del 11-S

“¿Están ahí?”: la última pregunta de Betty Ong, la azafata que dio la primera alerta sobre los atentados del 11-S

La historia de Mike Hingson en los atentados del 11-S: el hombre ciego que pudo escapar desde el piso 78 de una de las torres

A 25 años del 11-S: cómo fueron los 102 minutos que cambiaron para siempre a Estados Unidos y al mundo

La ganadora del Oscar por ‘Coda’ tiene nueva película: la historia real de una activista en silla de ruedas que luchó por los derechos de las personas discapacitadas

Andrew Garfield revela sus dudas con la inteligencia artificial tras hacer su nueva película: “Dejé de usar ChatGPT”

DEPORTES

Tiene 15 años, corre en autos desde los 12 y afirman que será el próximo argentino en la Fórmula 1

Tiene 15 años, corre en autos desde los 12 y afirman que será el próximo argentino en la Fórmula 1

Arrancan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: sedes, deportes, los abanderados de Argentina y todo lo que hay que saber

“Pensó que se habían olvidado de él”: la cruda revelación de un ex jugador de Gimnasia sobre Diego Maradona

El Tribunal de Disciplina hizo oficial el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina: el primer paso que dio

El video que reveló qué estaba haciendo Lionel Messi en medio de la pelea entre De Paul y Lewandowski