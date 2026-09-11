Gobernador de Chiapas proyecta video de violencia explícita en La Mañanera para presumir baja de homicidios: “Para tener un antes y un después”

Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum del 11 de septiembre, desde Tuxtla, Gutiérrez. (Captura de pantalla)

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El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, asistió a la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 11 de septiembre, realizada desde Tuxtla Gutiérrez, para presentar los avances que ha tenido su gobierno en el estado.

El funcionario estatal presumió las bajas cifras en la incidencia de homicidios durante el último año de su gobierno, sin embargo, para presumir que la entidad ha disminuido en delitos graves como el feminicidio, proyectó un video que fue una compilación de varias notas informativas en noticieros televisivos.

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Eduardo Ramírez Aguilar explicó que era “para tener un antes y un después”, sin embargo, más de una de esas notas no tenía ningún tipo de censura, por lo que desde la escenografía de La Mañanera, se proyectaron imágenes en donde se veían explícitamente cuerpos llenos de sangre y restos de mujeres víctimas de feminicidio sin ningún tipo de censura.

El video se presentó como parte del balance de seguridad

La proyección ocurrió antes de que el gobernador desarrollara la estrategia de seguridad aplicada desde 2024, cuando inició labores como gobernador. El material buscaba contrastar la violencia que enfrentaba Chiapas al inicio de su administración con los resultados que el mandatario atribuye a la coordinación entre autoridades estatales y federales.

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Ramírez Aguilar colocó en esa mesa de coordinación a la Sedena, Marina, Guardia Nacional, FGR, Instituto Nacional de Migración, Segob, Secretaría de Seguridad del Pueblo, Fiscalía General del Estado y Poder Judicial estatal.

El gobernador sostuvo que la cooperación entre corporaciones permitió avanzar en la pacificación del estado. También planteó que la confianza entre las instituciones forma parte del modelo con el que su gobierno enfrenta los delitos de alto impacto.

La presentación, no obstante, exhibió imágenes de víctimas . La intención de mostrar el nivel de violencia previo a la actual administración derivó en la difusión de escenas que no protegían la identidad ni la dignidad de las personas asesinadas y que, además, fueron replicadas desde un espacio público encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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