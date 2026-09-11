“Moro de mierda, vete a tu país, vas a pagar por lo de Ceuta y Melilla”: le rompen una botella en la cabeza a un hombre de origen marroquí en Murcia

Hamza en la presentación de uno de sus libros. (YouTube/El Rincón de Hamza)

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Hamza, un hombre de origen marroquí que reside en España desde hace 20 años, sufrió una violenta agresión en Mula (Murcia) tras recibir un botellazo en la cabeza. Según recoge el atestado, el agresor le propinó el golpe sin mediar palabra en mitad de una discusión de tráfico, acompañado de insultos xenófobos y graves amenazas de muerte contra él y su familia. La víctima, que requirió cuatro puntos de sutura en el hospital, ha denunciado los hechos por lesiones y un delito de odio.

Según consta en la denuncia policial, los hechos se desencadenaron cuando Hamza detuvo su vehículo para recoger a su esposa a la llegada de un autobús interurbano. En ese instante, un coche gris se colocó detrás y su conductor comenzó a tocar el claxon. A pesar de que la víctima ofreció disculpas de forma gestual y verbal mientras cargaba los enseres en el maletero para marcharse, el copiloto —que sostenía un tercio de cerveza— descendió del automóvil de forma airada profiriendo insultos como “muévete, hijo de puta” y “que te muevas, maricón”.

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Al intentar el denunciante sujetarle del brazo con afán conciliador y manifestarle que no merecía ese trato, el agresor le asestó sin mediar palabra un violento botellazo en la cabeza. Mientras la víctima sangraba abundantemente de la herida, el atacante continuó profiriendo expresiones xenófobas como “moro de mierda, vete de mi país, vas a pagar por lo de Melilla y Ceuta” y “todos los moros sois iguales”.

La esposa del agredido alertó de inmediato a los servicios de emergencia. Durante la espera, el agresor amenazó repetidamente a la víctima afirmando: “Como me encierren, te pego 4 tiros y te mato a ti y a tu familia”. Al lugar se desplazaron dos patrullas de la Guardia Civil y dos de la Policía Local de Mula, que procedieron a la identificación de las partes. Hamza requirió primera asistencia en el centro de salud local y posterior traslado al Hospital de Caravaca de la Cruz, donde le aplicaron los puntos de sutura.

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Hamza es una figura muy apreciada en la comunidad local por su faceta profesional y su perfil integrador, según recoge el blog Islam en Murcia. Nacido en Tetuán, pero afincado en el municipio murciano de Bullas, este informático, escritor y colaborador en medios lleva dos décadas plenamente integrado en España, donde reside junto a su esposa española y practica activamente el running, una afición que lo mantiene estrechamente conectado con sus vecinos.

CCOO condena la agresión y exige frenar “los discursos de odio”

Comisiones Obreras (CCOO) ha expresado su condena ante la agresión racista el pasado 10 de septiembre en Mula, trasladando todo su “apoyo y solidaridad a Hamza y a toda su familia”. El sindicato ha denunciado que el ataque estuvo acompañado de “graves insultos y amenazas de carácter racista y xenófobo, con referencias a su origen marroquí y a los conflictos relacionados con Ceuta y Melilla”, considerando especialmente grave que una persona sea agredida por su procedencia: “Ninguna diferencia de origen, nacionalidad, cultura o religión puede convertirse en una excusa para el odio o la violencia”.

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Desde la organización han recordado que en la Región de Murcia residen más de 324.000 personas nacidas en el extranjero y que 124.000 de ellas están afiliadas a la Seguridad Social, representando el 17% de los cotizantes. Asimismo, han subrayado que estas personas “viven en nuestros municipios, trabajan, emprenden, estudian, cuidan de nuestras familias, participan en nuestras asociaciones y contribuyen diariamente al desarrollo económico y social de nuestra tierra”, remarcando que “su aportación va mucho más allá de lo económico: son vecinos y vecinas, compañeros y compañeras de trabajo, amigos, familiares y parte de nuestra sociedad”.

Asimismo, CCOO ha señalado la responsabilidad directa de la esfera política en el repunte de estos ataques violentos, afirmando que los partidos tienen un papel “fundamental para frenar esta ola de odio”. Por ello, han exigido un rechazo frontal hacia las formaciones ultras que instrumentalizan la inmigración con fines electorales, advirtiendo de que “cuando determinados colectivos son presentados sistemáticamente como una amenaza, las palabras desde la tribuna pueden terminar por desencadenar respuestas violentas”. En ese sentido, han recordado de forma tajante que “las palabras importan”.

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El sindicato ha hecho una llamada a la cordura para evitar que los conflictos geopolíticos se traduzcan en agresiones en las calles, remarcando que la víctima “no es responsable de las decisiones de ningún Gobierno ni de ningún conflicto”, como tampoco lo son “los miles de vecinos y vecinas de origen marroquí que viven en nuestra Región”. Concluyen apostando por un modelo de convivencia en el que “todas las personas puedan vivir, trabajar y desarrollar sus proyectos de vida con dignidad y seguridad, independientemente de su procedencia”.