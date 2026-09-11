Capturado hombre que habría agredido brutalmente con una roca a un vigilante en el sector de Modelia en Bogotá, confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán

El hombre recibió un golpe con una roca en la cabeza por la espalda. El agresor pretendía robarle sus pertenencias - crédito Suministrado infobae

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El 5 de septiembre de 2026, un delincuente atacó a un guarda de seguridad en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, Bogotá, y le robó sus pertenencias, en un hecho captado por cámaras de seguridad. Versiones preliminares indican que el agresor le lanzó una piedra, le causó un golpe en la cabeza y luego escapó tras cometer el asalto.

De acuerdo con las imágenes, el atacante se escondió detrás de dos árboles antes de sorprenderlo por la espalda y arrojarle la piedra. Tras el golpe, la víctima cayó al suelo, perdió el conocimiento durante unos segundos y fue despojada de su celular, su billetera y la bicicleta que estaba estacionada en el lugar.

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Seis días después de la agresión, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció en sus redes sociales la captura del responsable del ataque contra el celador. Además, señaló que el delincuente había amenazado a otro ciudadano en el pasado.

El mandatario local también señaló que el agresor quedó bajo la custodia de las autoridades, además de que se encuentra en audiencia de imputación de cargo - crédito @CarlosFGalan/X

“Capturado el salvaje que agredió a un vigilante en el barrio Modelia. Como resultado del trabajo coordinado entre el CTI de la Fiscalía y @SeguridadBOG, el hombre que el pasado 5 de septiembre agredió a un guarda de seguridad en Modelia, localidad de Fontibón, fue capturado. No solo sería el responsable de esa agresión, sino que también habría amenazado a otro ciudadano, por lo que actualmente tiene medida de aseguramiento”, escribió en su cuenta de X.

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El mandatario local también señaló que el agresor quedó bajo la custodia de las autoridades, además de que se encuentra en audiencia de imputación de cargos en la que la Fiscalía General de la Nación pretende que sea juzgado por el delito de agresión.

Carlos Fernando Galán anunció la captura del hombre que agredió brutalmente y robó al vigilante en Modelia - crédito Suministrado infobae

“En este momento se adelanta la audiencia en la que la Fiscalía le imputará los hechos relacionados con la agresión contra el guarda de seguridad”, aseveró.

La versión de la ciudadanía<b> </b>

El vigilante está en delicado estado de salud - crédito Suministrado infobae

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Modelia, Felipe Jiménez, dijo, en entrevista con El Tiempo, que esperan que las autoridades resuelvan con celeridad el caso y caiga todo el peso de la ley contra el capturado.

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“Agradecemos la labor de la Policía y a todas las autoridades que estuvieron pendientes de dar con la del señalado de agredir al vigilante atacado, el señor Ricardo”, expuso.

El líder comunal pidió que este hecho no quede impune. “Y pedimos a las autoridades para que se haga justicia y así el caso no quede en la impunidad”.

Conforme a sus declaraciones a CityTV, el celador, que llevaba al menos 15 días trabajando en el sector, fue agredido en la tarde del sábado 5 de septiembre de 2026. “Llegó un delincuente por la espalda y atacó a un celador absolutamente indefenso ante la situación y, lastimosamente, se está debatiendo entre la vida y la muerte”, afirmó.

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Jiménez agregó que el estado de salud del vigilante “sigue siendo bastante crítico” y que continúa recibiendo atención médica. “Está hospitalizado y sabemos que la familia está pasando por un momento muy doloroso y delicado”, sostuvo.

Vecinos del sector pidieron una ambulancia para trasladarlo a un centro médico y reclamaron refuerzos en la seguridad del barrio. “Sentimos que la inseguridad en el sector de Modelia cada vez es peor y, desafortunadamente, no vemos una respuesta por parte de la administración distrital”, dijo el vocero, que también pidió al alcalde mayor de Bogotá revisar la situación del sector y señaló que están a media cuadra de un CAI “y no nos prestan ningún tipo de servicio”.

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Su pareja que prefirió mantener su identidad en el anonimato, relató en diálogo con Noticias RCN el calvario que atraviesa la familia: “Está en mal estado, no ha despertado, no ha estado consciente desde el momento de ese ataque. Tiene tres fracturas en el cráneo”, expresó.