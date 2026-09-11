Colombia

Capturado hombre que habría agredido brutalmente con una roca a un vigilante en el sector de Modelia en Bogotá, confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán

El mandatario local señaló que el agresor quedó bajo la custodia de las autoridades, además de que se encuentra en audiencia de imputación de cargos

El hombre recibió un golpe con una roca en la cabeza por la espalda. El agresor pretendía robarle sus pertenencias - crédito Suministrado infobae
Guardar

El 5 de septiembre de 2026, un delincuente atacó a un guarda de seguridad en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, Bogotá, y le robó sus pertenencias, en un hecho captado por cámaras de seguridad. Versiones preliminares indican que el agresor le lanzó una piedra, le causó un golpe en la cabeza y luego escapó tras cometer el asalto.

De acuerdo con las imágenes, el atacante se escondió detrás de dos árboles antes de sorprenderlo por la espalda y arrojarle la piedra. Tras el golpe, la víctima cayó al suelo, perdió el conocimiento durante unos segundos y fue despojada de su celular, su billetera y la bicicleta que estaba estacionada en el lugar.

PUBLICIDAD

Seis días después de la agresión, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció en sus redes sociales la captura del responsable del ataque contra el celador. Además, señaló que el delincuente había amenazado a otro ciudadano en el pasado.

El mandatario local también señaló que el agresor quedó bajo la custodia de las autoridades, además de que se encuentra en audiencia de imputación de cargo - crédito @CarlosFGalan/X
El mandatario local también señaló que el agresor quedó bajo la custodia de las autoridades, además de que se encuentra en audiencia de imputación de cargo - crédito @CarlosFGalan/X

“Capturado el salvaje que agredió a un vigilante en el barrio Modelia. Como resultado del trabajo coordinado entre el CTI de la Fiscalía y @SeguridadBOG, el hombre que el pasado 5 de septiembre agredió a un guarda de seguridad en Modelia, localidad de Fontibón, fue capturado. No solo sería el responsable de esa agresión, sino que también habría amenazado a otro ciudadano, por lo que actualmente tiene medida de aseguramiento”, escribió en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El mandatario local también señaló que el agresor quedó bajo la custodia de las autoridades, además de que se encuentra en audiencia de imputación de cargos en la que la Fiscalía General de la Nación pretende que sea juzgado por el delito de agresión.

Carlos Fernando Galán anunció la captura del hombre que agredió brutalmente y robó al vigilante en Modelia - crédito Suministrado infobae
Carlos Fernando Galán anunció la captura del hombre que agredió brutalmente y robó al vigilante en Modelia - crédito Suministrado infobae

“En este momento se adelanta la audiencia en la que la Fiscalía le imputará los hechos relacionados con la agresión contra el guarda de seguridad”, aseveró.

La versión de la ciudadanía<b> </b>

El vigilante está en delicado estado de salud - crédito Suministrado infobae
El vigilante está en delicado estado de salud - crédito Suministrado infobae

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Modelia, Felipe Jiménez, dijo, en entrevista con El Tiempo, que esperan que las autoridades resuelvan con celeridad el caso y caiga todo el peso de la ley contra el capturado.

“Agradecemos la labor de la Policía y a todas las autoridades que estuvieron pendientes de dar con la del señalado de agredir al vigilante atacado, el señor Ricardo”, expuso.

El líder comunal pidió que este hecho no quede impune. “Y pedimos a las autoridades para que se haga justicia y así el caso no quede en la impunidad”.

Conforme a sus declaraciones a CityTV, el celador, que llevaba al menos 15 días trabajando en el sector, fue agredido en la tarde del sábado 5 de septiembre de 2026. “Llegó un delincuente por la espalda y atacó a un celador absolutamente indefenso ante la situación y, lastimosamente, se está debatiendo entre la vida y la muerte”, afirmó.

Jiménez agregó que el estado de salud del vigilante “sigue siendo bastante crítico” y que continúa recibiendo atención médica. “Está hospitalizado y sabemos que la familia está pasando por un momento muy doloroso y delicado”, sostuvo.

Vecinos del sector pidieron una ambulancia para trasladarlo a un centro médico y reclamaron refuerzos en la seguridad del barrio. “Sentimos que la inseguridad en el sector de Modelia cada vez es peor y, desafortunadamente, no vemos una respuesta por parte de la administración distrital”, dijo el vocero, que también pidió al alcalde mayor de Bogotá revisar la situación del sector y señaló que están a media cuadra de un CAI “y no nos prestan ningún tipo de servicio”.

Su pareja que prefirió mantener su identidad en el anonimato, relató en diálogo con Noticias RCN el calvario que atraviesa la familia: “Está en mal estado, no ha despertado, no ha estado consciente desde el momento de ese ataque. Tiene tres fracturas en el cráneo”, expresó.

Temas Relacionados

ModeliaCapturaRobo vigilanteBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chontico Día resultados de hoy viernes 11 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy viernes 11 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Banco de la República: Precio del oro en Colombia este viernes 11 de septiembre

El Banco de la República de Colombia actualiza todos los días el precio de los metales preciosos

Banco de la República: Precio del oro en Colombia este viernes 11 de septiembre

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

El “León” recibirá al “Pijao” en uno de los partidos más destacados de la fecha 10 del fútbol profesional colombiano

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

Esto dijo James Rodríguez al ser presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético Nacional: “Parecen una tribu”

En la presentación oficial como refuerzo “Verdolaga”, el capitán de la Tricolor anunció también los motivos por los cuales fichó por el verde

Esto dijo James Rodríguez al ser presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético Nacional: “Parecen una tribu”

Capturado en Colombia alias ‘Comandante 7’, cabecilla de la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones, declarada organización terrorista por Marco Rubio

El grupo criminal ecuatoriano se mueve entre la zona fronteriza ubicada por Esmeraldas y Nariño, para utilizar como corredor y ruta de millonarios cargamentos de droga

Capturado en Colombia alias ‘Comandante 7’, cabecilla de la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones, declarada organización terrorista por Marco Rubio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Estas son las nuevas publicaciones del actor Francisco Bolívar que tienen desconcertados a sus seguidores

Estas son las nuevas publicaciones del actor Francisco Bolívar que tienen desconcertados a sus seguidores

Maluma y Blessd entre los famosos felices con la llegada de James Rodríguez a Nacional: “Qué chimba”

Martha Isabel Bolaños habló del misterioso hombre con el que viajó a Bali: “Un romance de verano”

Yina Calderón habló de una posible detención domiciliaria para Epa Colombia: “Ella ya pagó por ese error”

Checo Acosta dio nueva actualización sobre la salud de su padre Alci Acosta: “Gracias a Dios”

Deportes

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

Esto dijo James Rodríguez al ser presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético Nacional: “Parecen una tribu”

Este será el primer partido Nacional - Millonarios con James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado por la Liga BetPlay: fecha y hora

Santiago Buitrago brilló en la alta montaña, y llegó segundo en la etapa 19 de la Vuelta a España: el colombiano ratificó liderato de la montaña

James Rodríguez finalmente es jugador de Atlético Nacional: esta es la historia de la vez en que el “verde” trató de fichar al 10 de la selección, pero falló