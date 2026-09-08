Si ves colillas de cigarrillos en un nido, no es casualidad: investigadores descubren que es un insecticida ideal contra los parásitos

Algunos pájaros urbanos utilizan colillas de cigarro en sus nidos. (Magnific)

Guardar

Las colillas de cigarrillo son, lamentablemente, uno de los residuos más presentes en las ciudades. Sin embargo, este producto contaminante que muchos dejan tirado en el suelo o en otros lugares no habilitados está teniendo una utilidad inesperada en la naturaleza: algunos pájaros las usan para proteger sus nidos de los parásitos, especialmente en las fases más delicadas del desarrollo de los polluelos.

Una investigación reciente de la Universidad de Łódź, en Polonia, publicada en la revista Animal Behaviour, confirma este comportamiento y ha analizado su impacto en los nidos de herrerillos comunes urbanos (Cyanistes caeruleus). Esto, sin embargo, no es la primera vez que se estudia: científicos de otros lugares muy alejados, como las islas Galápagos, México, Nueva Zelanda o algunas ciudades europeas han detectado la presencia de este residuo en nidos de aves urbanas.

PUBLICIDAD

Así, los resultados de dichas investigaciones indican que tendrían una función fumigadora en el nido, pues las sustancias de las colillas de cigarrillos tienen un efecto repelente frente a pulgas, garrapatas y otros parásitos.

Ejemplar de herrerillo común. (Alexis Lours/Wikimedia Commons)

La propiedad antiparasitaria de las colillas

Para llevar a cabo la investigación, el equipo de la Universidad de Łódź estudio a los herrerillos comunes de parques urbanos y bosques cercanos al centro. El estudio se basó en el control de la salud de 99 aves nacidas en tres tipos diferentes de cajas nido: unas estándar o naturales que actuaron como control, otras con un interior artificial esterilizado y un tercer grupo en el que se colocaron dos colillas de cigarro usadas para medir su eficacia antiparasitaria.

PUBLICIDAD

Los análisis de sangre realizados a los polluelos demostraron que en los nidos estériles y aquellos en los que se habían puesto las colillas de cigarro habían crecido más sanos que en los nidos naturales, en los que no se había realizado ningún tipo de tratamiento especial.

Una vez las crías abandonaron el nido, los investigadores se dispusieron a analizar la presencia de parásitos en ellos. Observaron que en los nidos naturales había poblaciones muy numerosas, que en los que se habían colocado las colillas de cigarrillo tenían cantidades ligeramente menor numerosas y que en los esterilizados estaban casi ausentes.

PUBLICIDAD

Este potencial beneficio exige cautela

Esto no significa que dejar las colillas tiradas por el suelo en las ciudades sea una buena medida para la naturaleza. Estos resultados muestran una serie de mejoras fisiológicas a corto plazo en los pollos. Sin embargo, ¿qué ocurre a largo plazo? ¿La presencia de las sustancias de las colillas en los nidos podría provocar alguna especie de consecuencia por acumulación.

El 74 % de las tortugas marinas analizadas en 2025 en la Fundación CRAM presentan restos de plásticos en sus heces o estómagos, o llegan enmalladas en artes de pesca o basura marina. (Vídeo: CRAM)

Estos residuos contienen nicotina, metales pesados, arsénico, hidrocarburos aromáticos, restos de pesticidas... Esto es precisamente lo que le podría conferir unas propiedades antiparasitarias, pues los compuestos podrían interferir en la detección del nido por parte de los parásitos, la puesta de huevos o el desarrollo larvario. Sin embargo, también podrían tener efectos tóxicos en las propias aves, lo que impide que se pueda considerar esta conducta como beneficiosa sin reservas.

PUBLICIDAD

Así, a corto plazo pueden ayudar frente a pulgas, garrapatas y otros parásitos, pero a largo plazo podrían afectar al desarrollo de los polluelos. Las mejoras fisiológicas tempranas podrían quedar compensadas por efectos acumulativos de los contaminantes.